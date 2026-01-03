Sénégal - Soudan : "le but est de déstabiliser l'équipe", les Lions en pleine tourmente avant un match crucial

Le Sénégal affronte le Soudan ce samedi à l'occasion du premier huitième de finale de cette CAN 2025. Même si les Lions s'avancent en favoris, le contexte ne leur est pas favorable.

Le Sénégal aurait certainement préféré disputer ce huitième de finale dans des conditions bien meilleures. Ce jeudi, la fédération sénégalaise de football a publié un communiqué appelant à "l'unité" avant d'aborder ce match déjà très important. Depuis quelques jours, la presse relaye notamment des "allégations" autour d'une supposée relation très tendue entre le sélectionneur Pape Thiaw et la Fédération. L'entraineur des Lions aurait, depuis l'annonce de sa liste, provoqué l'ire de ses dirigeants après avoir eu envie d'emmener 27 joueurs contre 24 comme le souhaitait la fédération. La Confédération africaine de football ne prend en charge que le salaire de 23 joueurs ce qui entraine un coup supplémentaire non-négligeable aux Fédérations. "La Fédération tient à dénoncer vigoureusement ces allégations dénuées de tout fondement, dont le seul but semble être de déstabiliser la dynamique positive de notre équipe nationale en pleine compétition", a donc lancé la Fédération pour apaiser ces tensions avant ce huitième de finale.

Pour rejoindre ce stade de la compétition, les hommes de Pape Thiaw ont su prouver qu'ils n'étaient pas déstabilisés. Avec deux victoires 3-0 face au Botswana et au Bénin et un match nul face au RD Congo (1-1), les Lions ont terminé à la première place du groupe D. Ils affrontent donc le Soudan, en huitième de finale, contre qui ils n'ont jamais perdu.

Les Soudanais font partie de ceux qui ont pu se retrouver à ce stade de la compétition après avoir fini troisième de leur groupe. Quatre de ces troisièmes ont pu rejoindre les huitièmes de finale. Une seule victoire a suffi aux Faucons de Jediane pour avoir le droit de disputer cette phase à élimination directe de la CAN 2025.

A quelle heure débute le match Sénégal - Soudan ?

Le match Sénégal - Soudan débutera à 17h ce samedi. Il se déroulera au Stade Ibn Batouta de Tanger au Maroc.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Sénégal - Soudan ?

Bein Sports 1 diffusera ce huitième de finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Soudan. Le Mauritanien Dahan Beida sera l'arbitre de la rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Sénégal - Soudan ?

Canal++ et Bein Sports Connect proposeront une diffusion streaming de ce Sénégal - Soudan. Il faut un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compostions probables pour Sénégal - Soudan ?

Le Sénégal s'avancera sans son expérimenté défenseur central Kalidou Koulibaly, suspendu. Le XI probable du Sénégal : E. Mendy - Jakobs, Niakhaté, A. Mendy, Diatta - I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye - Sarr, Jackson, Mané.

Le XI probable du Soudan : Abooja - Abaker, Abdallah, Alhassan, Awad - Hakeem, Mano, Mohamedein - Mozamil, Nooh, Zaid.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Sénégal - Soudan ?

Betclic : Sénégal 1,16 / Nul 6,25 / Soudan 20

Unibet : Sénégal 1,16 / Nul 6,60 / Soudan 21,50

Winamax : Sénégal 1,15 / Nul 6 / Soudan 19