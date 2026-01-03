DIRECT. Mali - Tunisie : Sinayoko redonne de l'espoir aux Maliens, suivez le match
Une fin de match complètement folle entre le Mali et la Tunisie avec un but de chaque côté qui oblige les deux équipes à jouer trente minutes supplémentaires.
22:37 - 114' - L'égalisation de Sinayoko (vidéo)
Revivez en vidéo, le penalty parfaitement tiré par Sinayoko pour donner l'égalisation à la dernière minute aux Maliens
VIDÉO - CAN2025
Dingue ! Sur le gong le Mali égalise !
Lassine Sinayoko transforme un penalty à la 96e !
22:33 - 114' - Abdi surpris
Abdi est surpris par la passe de Saad sur le coup franc, il laisse passer le ballon en touche
22:33 - 113 - Coup franc dangereux pour la Tunisie
Saad est venu chercher un coup franc bien placé pour la Tunisie, juste à l'entrée de la surface
22:29 - 110' - Meriah prend un jaune
Obstruction de Meriah sur Nene, carton jaune pour le défenseur de l'Espérance de Tunis
22:26 - 107' - Hors jeu de Chaouat
Alors que Skhiri a réussi à cadrer une belle frappe vingt cinq mètres, Chouaut profite d'un ballon mal repoussé de Diarra pour pousse le cuir dans les buts, mais ce dernier est signalé hors jeu
22:23 - 105' - Fin de la 1e mi-temps des prolongations
La Tunisie a légèrement dominé cette première mi-temps des prolongations mais sans pouvoir concrétiser
22:20 - 102' - Meriah tente sa chance
Le défenseur tunisien a envie de se racheter de sa faute sur le but qui a amené le penalty mais sa frappe passe largement à côté du cadre des buts adverses
22:18 - 101' - Le but de Chaouat (en vidéo)
Revivez l'ouverture de score de Chaouat pour la Tunisie
VIDÉO - CAN2025
Incroyable ! Firas Chaouat donne l'avantage à la Tunisie !
D'une tête l'attaquant du Club Africain dévie le ballon dans les cages maliennes !
22:15 - 98' - Encore un arrêt de Diarra
Très bon arrêt de Diarra sur une frappe tendue de Abdi. Le gardien malien réalise une très belle rencontre
22:14 - 96' - Bonne déviation de Talbi
Sur une frappe de Sinayoko, Mountassar Talbi parvient à dégager le ballon difficilement tout en gardant ses mains derrière le dos
22:12 - 94' - La pluie s'invite à Casablanca
Une grosse pluie s'ajoute au vent dans ce début des prolongations entre le Mali et la Tunisie
22:02 - Fin du temps réglementaire
Place aux prolongations entre le Mali et la Tunisie après cette égalisation en fin à la dernière minute de Sinayoko
21:59 - SINAYOKO EGALISE (1-1)
Sinayoko ne tremble pas et parvient à égaliser pour les Maliens en prenant à contre pied Dahmen sur penalty
21:56 - PENALTY POUR MALI
L'arbitre sud-africain siffle un penalty pour une faute de Meriah dans la surface. Le match n'est pas fini
21:54 - 91e - Quatre minutes du temps additionnel
Il y aura quatre minutes du temps supplémentaire dans ce quart de finale, quatre minutes pour Mali pour espérer d'égaliser
21:52 - 88' - CHAOUAT LIBERE LES TUNISIENS (0-1)
Sur un sublime ballon piqué de Saad, Chaouat s'éloigne de surveillance de ses adversaires pour placer son bout du crâne et marquer de la tête le but qui pourrait qualifier les Aigles de Carthage en quarts de finale
21:48 - 85' - Sortie de Mejbri
Choix incompréhensible de Sami Trabelsi qui sort le meilleur tunisien Mejbri pour le remplacer par Benromdane