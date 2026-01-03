DIRECT. Mali - Tunisie : Sinayoko redonne de l'espoir aux Maliens, suivez le match

Une fin de match complètement folle entre le Mali et la Tunisie avec un but de chaque côté qui oblige les deux équipes à jouer trente minutes supplémentaires.

En direct

22:37 - 114' - L'égalisation de Sinayoko (vidéo) Revivez en vidéo, le penalty parfaitement tiré par Sinayoko pour donner l'égalisation à la dernière minute aux Maliens

22:33 - 114' - Abdi surpris Abdi est surpris par la passe de Saad sur le coup franc, il laisse passer le ballon en touche

22:33 - 113 - Coup franc dangereux pour la Tunisie Saad est venu chercher un coup franc bien placé pour la Tunisie, juste à l'entrée de la surface

22:30 - 111' - Changement malien Entrée de Sissoko à la place de Dieng

22:29 - 110' - Meriah prend un jaune Obstruction de Meriah sur Nene, carton jaune pour le défenseur de l'Espérance de Tunis

22:26 - 107' - Hors jeu de Chaouat Alors que Skhiri a réussi à cadrer une belle frappe vingt cinq mètres, Chouaut profite d'un ballon mal repoussé de Diarra pour pousse le cuir dans les buts, mais ce dernier est signalé hors jeu

22:25 - 106' - les 15 dernières minutes C'est parti pour la seconde prolongation

22:23 - 105' - Fin de la 1e mi-temps des prolongations La Tunisie a légèrement dominé cette première mi-temps des prolongations mais sans pouvoir concrétiser

22:20 - 102' - Meriah tente sa chance Le défenseur tunisien a envie de se racheter de sa faute sur le but qui a amené le penalty mais sa frappe passe largement à côté du cadre des buts adverses

22:18 - 101' - Le but de Chaouat (en vidéo) Revivez l'ouverture de score de Chaouat pour la Tunisie

22:15 - 98' - Encore un arrêt de Diarra Très bon arrêt de Diarra sur une frappe tendue de Abdi. Le gardien malien réalise une très belle rencontre

22:14 - 96' - Bonne déviation de Talbi Sur une frappe de Sinayoko, Mountassar Talbi parvient à dégager le ballon difficilement tout en gardant ses mains derrière le dos

22:12 - 94' - La pluie s'invite à Casablanca Une grosse pluie s'ajoute au vent dans ce début des prolongations entre le Mali et la Tunisie

22:08 - Début des prolongations C'est parti pour les prolongations entre le Mali et la Tunisie

22:02 - Fin du temps réglementaire Place aux prolongations entre le Mali et la Tunisie après cette égalisation en fin à la dernière minute de Sinayoko

21:59 - SINAYOKO EGALISE (1-1) Sinayoko ne tremble pas et parvient à égaliser pour les Maliens en prenant à contre pied Dahmen sur penalty

21:56 - PENALTY POUR MALI L'arbitre sud-africain siffle un penalty pour une faute de Meriah dans la surface. Le match n'est pas fini

21:54 - 91e - Quatre minutes du temps additionnel Il y aura quatre minutes du temps supplémentaire dans ce quart de finale, quatre minutes pour Mali pour espérer d'égaliser

21:52 - 88' - CHAOUAT LIBERE LES TUNISIENS (0-1) Sur un sublime ballon piqué de Saad, Chaouat s'éloigne de surveillance de ses adversaires pour placer son bout du crâne et marquer de la tête le but qui pourrait qualifier les Aigles de Carthage en quarts de finale