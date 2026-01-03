Mali - Tunisie : nous voulons rester jusqu'à la fin de la compétition.., heure et chaîne TV

Le Mali et la Tunisie se retrouvent ce samedi à Casablanca pour l'un des grands chocs des huitièmes de finale de la CAN 2025, une affiche devenue un véritable classique de la compétition.

Le 26 mars 1994, la Tunisie ouvre sa Coupe d'Afrique des Nations. Le pays est en fête, le stade incandescent, et les Aigles de Carthage avancent auréolés de certitudes. Pays hôte, grand favori, portés par des prestations de prestige en matchs amicaux face à l'Allemagne et aux Pays-Bas (2 nuls), les Tunisiens s'apprêtent à écrire la première ligne d'un sacre annoncé. En face, le Mali. Un obstacle jugé franchissable. Du moins en apparence. Mais le football africain, fidèle à sa cruauté, en décide autrement. Pendant quatre-vingt-dix minutes, la Tunisie domine, attaque, assiège. En vain. Deux éclairs maliens, un silence brutal, une défaite 2–0. Quelques jours plus tard, un match nul sans âme face au Zaïre scelle une élimination inimaginable. Depuis cette nuit fondatrice, quelque chose s'est brisé.

Briser la malédiction

Depuis ce soir de 1994, une forme de malédiction semble accompagner la Tunisie chaque fois que le Mali se dresse sur sa route en Coupe d'Afrique des Nations. Trois nouveaux duels, en 2019, 2021 et 2023, et toujours la même impuissance avec deux matchs nuls, une défaite, et l'impression persistante que l'histoire se répète. C'est avec ce lourd héritage que les deux sélections se retrouvent demain au stade Mohammed V de Casablanca, pour un huitième de finale de la CAN 2025 qui dépasse le simple cadre sportif. D'un côté, le Mali vise une nouvelle qualification pour les quarts ; de l'autre, la Tunisie cherche une rédemption après l'échec cuisant de 2023 en Côte d'Ivoire.

Invaincus mais sans victoire, les Aigles maliens ont terminé deuxièmes du groupe A après trois matchs nuls face à la Zambie (1–1), au Maroc (1–1) et aux Comores (0–0). Deux buts marqués, deux encaissés, un bilan qui illustre parfaitement une équipe bâtie sur l'équilibre et l'organisation défensive. Dans un groupe extrêmement serré, leur capacité à contenir leurs adversaires a fait la différence. Mais pour ce huitième, le Mali sera privé d'Amadou Haidara, suspendu après son expulsion face aux Comores.

L'absence du milieu du RB Leipzig est un coup dur, mais elle ne semble pas entamer la confiance du groupe. " Tous les matchs sont des finales pour nous. Nous sommes bien préparés et nous allons suivre les consignes du coach à la lettre ", assure Mamadou Sangaré, véritable taulier de l'entrejeu. Le sélectionneur Tom Saintfiet partage cette sérénité lucide : " La Tunisie a de très bonnes individualités, mais nous sommes prêts. Nous voulons rester jusqu'à la fin de la compétition. Nous devons améliorer notre efficacité, surtout avec le ballon. " Dans cette équipe, la force du collectif semble primer sur les absences.

Deux équipes qui se ressemblent

Deuxième du groupe C derrière le Nigeria, la Tunisie a montré un visage plus contrasté. Capables de marquer six buts en trois matchs, les Aigles de Carthage ont aussi concédé cinq réalisations, révélant des failles défensives, notamment face au Nigeria et en fin de match contre la Tanzanie. Leur forme récente reste correcte avec trois victoires, deux nuls, une défaite, sans pour autant rassurer pleinement. Pour Hannibal Mejbri, ce duel s'annonce indécis : " Je trouve que la Tunisie et le Mali se ressemblent énormément. Ce sont deux équipes difficiles à jouer, avec beaucoup de talent. " Côté effectif, Sami Trabelsi dispose d'un groupe presque au complet, Ben Romdhane et Achouri devant être aptes malgré quelques alertes.

Ce samedi, au stade Mohammed V de Casablanca, souvent à moitié rempli, le cadre devrait être à la hauteur de l'enjeu. Deux équipes proches dans le style de jeu et marquées par une histoire riche en symboles s'affrontent pour une place en quarts de finale, avec, en ligne de mire, la possibilité de croiser le Sénégal, sauf si le Soudan réserve la grosse surprise de cette CAN.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

Ce deuxième huitième de finale de la CAN 2025 entre le Mali et la Tunisie aura lieu ce samedi à 20h00 à Casablanca.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Mali - Tunisie ?

Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions de départ

La compo probable de Mali : Diarra - W. Coulibaly, Diaby, O. Camara, Gassama - Dieng, Doumbia, L. Coulibaly, Sangare, Bissouma; Sinayoko

La compo probable de Tunisie : Dahmen - Abdi, Talbi, Bronn, Valery - Skhiri, Gharbi, Mejbri, Achouri -Tounekti, Mastouri

Les différentes côtes

Malgré un historique défavorable, la Tunisie, mondialiste, demeure légèrement favori de ce duel face au Mali

Betclic : Mali 3,03 / Nul 2,80 / Tunisie 2,60.

Winamax : Mali 2,95 / Nul 2,75 / Tunisie 2,60.

Unibet : Mali 3,00 / Nul 2,85 / Tunisie 2,68.

Parions Sports : Mali 3,00 / Nul 2,80 / Tunisie 2,65.