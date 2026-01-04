DIRECT . PSG - Paris FC : Doué enfin recompensé, suivez le match
Largement dominateur dans le premier acte face à son voisin PFC, le PSG a été récompensé avant la pause par un but de Désiré Doué (1-0). L'ancien rennais est intenable dans ce derby
21:35 - Mi-temps au Parc !
Le plan de PFC a failli fonctionner jusqu'à la pause. Complètement recroquevillé dans son camp, le promu parisien à fini par céder juste avant la pause sur un tir de Doué (43e). Un avantage logique pour le Champion de France qui a survolé la première période
21:32 - 45+2' - Double occasion pour le PSG
Une frappe tendue de Doué, cadré et repoussée par Trapp puis Nuno Mendes qui tente sa chance de loin mais le ballon juste au dessus du cadre des buts parisiens
21:30 - 45' - DOUE PERCE LE VERROU DE PFC (1-0)
Suite à une grosse perte de balle de Jonathan Ikoné, Fabian Ruiz sert Désiré Doué sur le côté gauche qui déclenche une frappe imparable et ne laisse aucune chance à Trapp. 1-0 pour le PSG
21:28 - 43' - Doué provoque encore
Un joli de passement de jambes puis une frappe tendue de Désiré Doué, c'est repoussé par le dos de Mbow. Le PSG accentue sa menace
21:26 - 41' - Mayulu manque sa frappe
Gêné au dernier moment par le retour de Camara, Mayulu manque complètement sa frappe à l'entrée de la surface de PFC
21:21 - 36' - Fabian Ruiz menaçant
Le milieu espagnol parvient enfin à se montrer dangereux mais sa frappe cadrée dans une position excentrée manque de puissance pour tromper la vigilance de Trapp
21:17 - 31' - Trapp attentif
Mayulu parvient à trouver un petit espace minuscule dans la surface pour armer sa frappe dans une position excentrée, le ballon est repoussé sur la ligne par Kevin Trappe
21:15 - 29' - Un nouveau maillot pour le PSG
Le PSG dispute pour la première fois ce soir une rencontre avec l'emblème doré du vainqueur de la Coupe Intercontinentale. Ca devrait être le cas pour toutes les rencontres de l'année 2026
PSG using the Intercontinental Champions badge for the first time ✨???????? pic.twitter.com/KrvxtAV3EP— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 4, 2026
21:12 - 27' - Penalty annulé pour le PSG
Sur l'offensive qui suit, Otavio qui est au sol, déséquilibre Désiré Doué. L'arbitre siffle un penalty, mais la VAR le corrige car le contact a eu lieu à l'extérieur
21:10 - 25' - Doué réclame un penalty
L'ancien rennais est déséquilibré dans la surface après une série de dribbles, mais le contact est léger. L'arbitre ne bronche pas
21:08 - 22' - Dembelé trop gourmand
Alors qu'il a une petite fenêtre de tir, Dembelé se montre un peu gourmand à l'entrée de la surface et voit son tir dévié par la défense de PFC
21:06 - 20' - Grosse possession parisienne
Grosse conservation de balle pendant les 20 premières de la part de PSG qui n'arrive pourtant pas à déséquilibrer le bloc défensif du PFC
21:01 - 16' - Frappe au dessus de Nuno Mendes
Devant le peu de solutions dans la surface, les Parisiens s'essayent sur les frappes de loin, c'est autour de Nuno Mendes de tenter sa chance. Le ballon passe largement au dessus du cadre
20:58 - 12' - Doué loupe son contrôle
Alors qu'il a permuté avec Dembelé dans le positionnement, Doué manque la bonne passe du Ballon d'Or sur une offrande entre les lignes. Le ballon sort en touche
20:55 - 10' - Trapp touché au visage
Kevin Trapp a été percuté par le genou de Za¨re-Emery assez violemment, le gardien allemand reste au sol
20:54 - 8' - Dembelé sur le flanc droit
Ousmane Dembelé est positionné sur le flanc droit, Doué sur le côté gauche, alors que Mayulu est en pointe de l'attaque parisienne
20:50 - 5' - Un dispositif compact
Le 5-4-1 de Stéphane Gilli est très compact en ce début de rencontre, avec deux blocs très regroupés
20:48 - 3' - Première mèche de Vitinha
Le milieu portugais tente sa chance à l'entrée de la surface, sa frappe est un poil trop enlevée, et le ballon passe au dessus du cadre.
20:44 - Une minute d'applaudissements
En hommage à Jean Louis Gasset, une minute de chaleureux applaudissements est observée au Parc des Princes