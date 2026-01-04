DIRECT . PSG - Paris FC : Doué enfin recompensé, suivez le match

Largement dominateur dans le premier acte face à son voisin PFC, le PSG a été récompensé avant la pause par un but de Désiré Doué (1-0). L'ancien rennais est intenable dans ce derby

En direct

21:35 - Mi-temps au Parc ! Le plan de PFC a failli fonctionner jusqu'à la pause. Complètement recroquevillé dans son camp, le promu parisien à fini par céder juste avant la pause sur un tir de Doué (43e). Un avantage logique pour le Champion de France qui a survolé la première période

21:32 - 45+2' - Double occasion pour le PSG Une frappe tendue de Doué, cadré et repoussée par Trapp puis Nuno Mendes qui tente sa chance de loin mais le ballon juste au dessus du cadre des buts parisiens

21:30 - 45' - DOUE PERCE LE VERROU DE PFC (1-0) Suite à une grosse perte de balle de Jonathan Ikoné, Fabian Ruiz sert Désiré Doué sur le côté gauche qui déclenche une frappe imparable et ne laisse aucune chance à Trapp. 1-0 pour le PSG

21:28 - 43' - Doué provoque encore Un joli de passement de jambes puis une frappe tendue de Désiré Doué, c'est repoussé par le dos de Mbow. Le PSG accentue sa menace

21:26 - 41' - Mayulu manque sa frappe Gêné au dernier moment par le retour de Camara, Mayulu manque complètement sa frappe à l'entrée de la surface de PFC

21:21 - 36' - Fabian Ruiz menaçant Le milieu espagnol parvient enfin à se montrer dangereux mais sa frappe cadrée dans une position excentrée manque de puissance pour tromper la vigilance de Trapp

21:17 - 31' - Trapp attentif Mayulu parvient à trouver un petit espace minuscule dans la surface pour armer sa frappe dans une position excentrée, le ballon est repoussé sur la ligne par Kevin Trappe

21:15 - 29' - Un nouveau maillot pour le PSG Le PSG dispute pour la première fois ce soir une rencontre avec l'emblème doré du vainqueur de la Coupe Intercontinentale. Ca devrait être le cas pour toutes les rencontres de l'année 2026

21:12 - 27' - Penalty annulé pour le PSG Sur l'offensive qui suit, Otavio qui est au sol, déséquilibre Désiré Doué. L'arbitre siffle un penalty, mais la VAR le corrige car le contact a eu lieu à l'extérieur

21:10 - 25' - Doué réclame un penalty L'ancien rennais est déséquilibré dans la surface après une série de dribbles, mais le contact est léger. L'arbitre ne bronche pas

21:08 - 22' - Dembelé trop gourmand Alors qu'il a une petite fenêtre de tir, Dembelé se montre un peu gourmand à l'entrée de la surface et voit son tir dévié par la défense de PFC

21:06 - 20' - Grosse possession parisienne Grosse conservation de balle pendant les 20 premières de la part de PSG qui n'arrive pourtant pas à déséquilibrer le bloc défensif du PFC

21:01 - 16' - Frappe au dessus de Nuno Mendes Devant le peu de solutions dans la surface, les Parisiens s'essayent sur les frappes de loin, c'est autour de Nuno Mendes de tenter sa chance. Le ballon passe largement au dessus du cadre

20:58 - 12' - Doué loupe son contrôle Alors qu'il a permuté avec Dembelé dans le positionnement, Doué manque la bonne passe du Ballon d'Or sur une offrande entre les lignes. Le ballon sort en touche

20:55 - 10' - Trapp touché au visage Kevin Trapp a été percuté par le genou de Za¨re-Emery assez violemment, le gardien allemand reste au sol

20:54 - 8' - Dembelé sur le flanc droit Ousmane Dembelé est positionné sur le flanc droit, Doué sur le côté gauche, alors que Mayulu est en pointe de l'attaque parisienne

20:50 - 5' - Un dispositif compact Le 5-4-1 de Stéphane Gilli est très compact en ce début de rencontre, avec deux blocs très regroupés

20:48 - 3' - Première mèche de Vitinha Le milieu portugais tente sa chance à l'entrée de la surface, sa frappe est un poil trop enlevée, et le ballon passe au dessus du cadre.

20:46 - C'est parti ! Le derby parisien est lancé par Mr. Benoit Bastien