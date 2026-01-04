PSG - Paris FC : un derby tant attendu malgré l'hécatombe des absences

Pour la 17e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille le Paris FC dans ce qui constitue le premier derby de la capitale dans l'élite depuis près de 26 ans.

Longtemps éloignés sportivement, les deux clubs parisiens se retrouvent enfin au plus haut niveau, dans une affiche chargée d'histoire et de sens. Ce rendez-vous inédit se disputera toutefois dans un contexte particulier, avec de nombreuses absences dans les deux camps, entre blessures et Coupe d'Afrique des nations, donnant à ce derby une saveur aussi incertaine qu'exceptionnelle. Les deux clubs se retrouveront au même endroit 8 jours après pour le seizième de finale de la Coupe de France.

Des dynamiques contrastées

Sportivement, les états de forme sont divergents mais révélatrices. Le PSG occupe la deuxième place de Ligue 1 avec 36 points après 16 journées, à une longueur seulement du RC Lens. Moins souverains que lors de leur saison précédente, pourtant exceptionnelle, les hommes de Luis Enrique restent solides et ont su rebondir après leur défaite à Monaco en fin de mois de novembre. En face, le Paris FC, promu et 14e du classement avec 16 points, vit une saison d'apprentissage dans l'élite. Après un début encourageant, les hommes de Stéphane Gilli ont marqué le pas, enchaînant sept rencontres sans victoire en championnat, même si un succès récent en Coupe de France a redonné un peu de confiance à un groupe éprouvé.

Côté PSG, l'équipe probable devra composer avec des absences notables. Matvey Safonov, blessé, est indisponible pour plusieurs semaines, ce qui devrait offrir une titularisation à Lucas Chevalier dans les cages parisiennes, sous le regard attentif du Parc. L'absence d'Achraf Hakimi, retenu par la CAN, constitue un autre casse-tête pour Luis Enrique. Warren Zaïre-Emery pourrait être repositionné au poste de latéral droit, aux côtés de Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Au milieu, le trio Ruiz – Vitinha – Neves est pressenti, tandis que l'attaque devrait s'articuler autour de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Vivement la fin de la CAN

Le Paris FC, lui aussi, arrive très diminué. Cinq internationaux africains (Krasso, Kebbal, Chergui, Simon et Traoré) sont absents pour la CAN, tandis que plusieurs joueurs restent incertains physiquement. Stéphane Gilli pourrait aligner une équipe compacte , organisée autour de Nkambadio dans les buts, avec une défense Sangui – Mbow – Otavio – Smet. Au milieu, Cafaro, Camara, Marchetti, Maxime Lopez et Ikoné auront la lourde tâche de contenir le jeu parisien et de se projeter rapidement vers l'avant, où Willem Geubbels pourrait être titularisé pour mener l'attaque. À l'image de Paulo Fonseca, qui n'avait pas caché sa satisfaction après l'élimination de l'Angola lors de la dernière CAN, synonyme de retour de Clinton Mata, Stéphane Gilli espère lui aussi pouvoir récupérer rapidement ses internationaux africains, d'autant que la plupart d'entre eux n'occupent pas un rôle de titulaires indiscutables en sélection.

Au-delà du terrain, ce derby raconte aussi une histoire de liens étroits et de voisinage unique. Le PSG et le Paris FC version Arnault entretiennent des relations apaisées, à l'image d'Antoine Arnault, supporter du PSG depuis l'enfance et désireux de bâtir un club complémentaire plutôt qu'antagoniste. Chez les supporters, l'animosité est faible : nombreux sont ceux qui sympathisent avec les deux entités. Symbole ultime de cette proximité, les deux stades ne sont séparés que de 44 mètres, la plus courte distance jamais observée entre deux clubs du football professionnel français.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Cette rencontre de la 17ème journée de Ligue 1 qui sera dirigée par Benoît Bastien aura lieu ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Paris FC ?

C'est la chaîne Ligue 1 qui assurera la diffusion de derby parisien en exclusivité ce dimanche soir.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

La Ligue 1 McDonald's est diffusée cette saison sur la plateforme Ligue 1+, qui est distribué chez plusieurs opérateurs, incluant notamment DAZN et Prime Video.

Les compositions possibles de départ

PSG: Chevalier - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Neves - Barcola, Dembele, Kvaratskhelia

Paris FC: Nkambadio - Sangui, Mbow, Otavio, Smet - Cafaro, Camara, Marchetti, Lopez, Ikone - Geubbels

Les différentes côtes

Le PSG est largement favori pour ce derby parisien face à un Paris FC décimé par plusieurs absences

Betclic : PSG 1,18 / Nul 6,10 / Paris FC 16,50.

Winamax : PSG 1,17 / Nul 6,25 / Paris FC 14,00.

Unibet : PSG 1,17 / Nul 7,35 / Paris FC 14,00.

Parions Sports : PSG 1,17 / Nul 7,50 / Paris FC 15,00.