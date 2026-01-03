DIRECT. Espanyol - Barcelone : Joan Garcia ne fait que sauver le Barça devant son ancien public médusé, suivez le match

La Liga reprend ses droits dès ce début d'année 2026 avec un derby très intéressant entre le surprenant cinquième du Championnat, l'Espanyol Barcelone et le leader, le FC Barcelone. Suivez le match en direct.

En direct

22:36 - Roberto est remplacé (75') L'avant-centre de l'Espanyol est chaudement applaudit. Roberto a beaucoup donné même s'il a manqué de réussite devant Joan Garcia. Kike rentre en jeu.

22:35 - Pedri est debout (74') Finalement plus de peur que de mal pour Pedri qui s'est relevé assez rapidement. Le jeu reprend.

22:34 - Pedri touché (72') L'inquiétude gagne directement le banc barcelonais. Sur une belle passe de Yamal, le milieu de terrain espagnol veut conclure mais El Hilali prend tout sur son passage. Pedri est au sol.

22:32 - QUELLE OCCASION ! (71') C'est au tour de Dmitrovic de faire parler son talent. Il se détend de tout son long pour repousser la frappe d'Eric Garcia qui se voyait certainement déjà buteur.

22:31 - Joan Garcia encore !! (70') Roberto va en faire des cauchemars. L'attaquant de l'Espanyol se retourne vite et enchaine par une frappe au premier poteau encore parfaitement géré par Joan Garcia.

22:29 - Toujours pas de carton (68') L'arbitre de cet Espanyol - Barcelone est, pour le moment, très clément. Il ne sort pas d'avertissement alors que les fautes s'accumulent dans ce derby.

22:26 - Un triple changement (65') Hansi Flick fait trois changements d'un coup dans ce Espanyol - Barcelone. Pedri, Olmo et Lewandowski remplacent Martin, Raphinha et Torres.

22:24 - Garcia infranchissable !! (64') Joan Garcia est en train de dégoûter ses anciens partenaires. Roberto résiste à deux retours cumulés avant de se présenter devant le portier barcelonais qui réalise une sortie fabuleuse.

22:22 - Dolan s'excuse (61') L'attaquant de l'Espanyol a fait un tacle d'attaquant. Il est très en retard sur Yamal et concède un coup-franc.

22:22 - Exposito est remplacé (60') Premier changement pour l'Espanyol dans ce derby. Jofre rentre en jeu et remplace Exposito qui reçoit une belle ovation.

22:21 - Le gros manqué ! (59') Roberto est totalement seul sur ce centre plongeant mais l'attaquant de l'Espanyol manque totalement son plat du pied. Il commet ensuite une faute. Quelle occasion pour les Blanquiazules.

22:19 - La belle opportunité pour l'Espanyol (58') La défense du FC Barcelone a bien tenu sur cette séquence offensive de l'Espanyol. Dolan est le dernier à prendre sa chance. C'est contré par l'arrière-garde des Blaugrana.

22:18 - Garcia s'en sort bien (57') Coupable d'une faute qui a interrompu un contre, Eric Garcia s'en sort sans carton jaune au grand dam de Milla.

22:18 - Joan Garcia en deux temps (56') Roberto arrive à se défaire du marquage et place une reprise de volée puissante et axiale qui est captée en deux temps par Joan Garcia.

22:17 - La bonne défense de Romero (55') Le défenseur de l'Espanyol est chaudement applaudi par ses supporters après un très bon retour dans les pieds de Yamal. Il obtient même la sortie de but.

22:16 - La tête de Koundé ! (54') Sur ce corner qui traine dans la surface, Koundé place une tête puissante sans élan mais Dmitrovic repousse le danger.

22:14 - L'inspiration de Yamal (53') L'Espagnol entre dans la surface et masque, jusqu'au dernier moment, la passe vers De Jong qui n'a pas osé frapper en première intention. La défense de l'Espanyol intervient et concède un corner.

22:13 - Encore de la tension (52') Ça a légèrement chauffé entre Fermin et Lozano. L'arbitre fait parler sa pédagogie pour calmer les deux joueurs.

22:11 - Une physionomie similaire (50') Ce début de deuxième période fait largement penser à ce qu'il s'est passé en première période. Les deux formations sont plutôt timides dans ce derby.

22:09 - Milla ne cadre pas (48') Le milieu de terrain de l'Espanyol Barcelone se charge du coup-franc obtenu par Dolan. Le cadre se dérobe pour Milla.

22:08 - Dolan obtient la faute (47') Très beau geste de l'ailier de l'Espanyol qui finit par obtenir une faute aux abords de la surface du FC Barcelone.

22:08 - Rashford remplacé (46') À la mi-temps, Hansi Flick a fait un changement avec le remplacement de Rashford par Fermin.

22:07 - La deuxième période débute ! Après une première période assez moyenne, l'Espanyol et le FC Barcelone sont de retour sur la pelouse du RCDE Stadium pour un derby qui ne mérite que de s'enflammer.

21:50 - La mi-temps est sifflée Fin du premier acte dans ce derby de Catalogne. Le FC Barcelone peut remercier son gardien Joan Garcia qui a été impérial sur deux grosses occasions de l'Espanyol.