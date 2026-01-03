Espanyol - Barcelone : un alléchant derby pour débuter l'année, compos et chaîne TV

La Liga reprend ses droits dès ce début d'année 2026 avec un derby très intéressant entre le surprenant cinquième du Championnat, l'Espanyol Barcelone et le leader, le FC Barcelone.

L'Espanyol Barcelone a été l'une des équipes surprises de cette première moitié de saison en Liga. Les Catalans occupent une belle cinquième place avant de débuter la 18e journée de Championnat. Encore plus étonnant alors que l'Espanyol jouait le maintien la saison passée. Ce derby oppose tout simplement les deux seules équipes de Liga à avoir remporté leurs cinq derniers matchs. Et qui dit derby dit souvent tension. Et l'entraineur de l'Espanyol, Manolo Gonzalez, ne les a pas vraiment apaisées avant la rencontre en faisant une sortie sur les supporters blaugrana : "Tout le monde attend que l'Espanyol fasse une erreur pour pouvoir s'en prendre à nous… Souvenez-vous quand Luís Figo est allé au Camp Nou. Je ne pense pas que les supporters du Barça soient en position de donner des leçons à qui que ce soit", a-t-il estimé avant les retrouvailles très tendues entre Joan Garcia, le portier barcelonais, et son ancien club, l'Espanyol.

C'est un Barça impérial qui s'avance sur la pelouse de son rival ce samedi. Les hommes d'Hansi Flick affichent une forme étincelante en Liga et dominent le Championnat avec quatre points d'avance sur le Real Madrid. Une nouvelle victoire leur permettrait de mettre la pression sur la bande de Kylian Mbappé qui ne joue que ce dimanche face au Real Betis. "J'ai beaucoup appris durant cette année et demie. J'adore la mentalité du Barça. J'aime beaucoup vivre ici, j'ai un staff fantastique. Les joueurs sont phénoménaux. Tous les employés nous apportent une aide précieuse. Nous voulons offrir le meilleur à nos supporters", s'est satisfait Hansi Flick.

Ces dernières années, les derbys de Catalogne ont souvent tourné en faveur des Blaugrana. Les Blanquiazules, comme sont surnommés les joueurs de l'Espanyol Barcelone, n'ont remporté aucun des 28 derniers matchs disputés entre les deux formations (7, nuls, 21 défaites).

A quelle heure débute le match Espanyol - Barcelone ?

Le match Espanyol - Barcelone débutera à 21h ce samedi. Il se déroulera au RCDE Stadium, en Catalogne.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Espanyol - Barcelone ?

Bein Sports 4 diffusera ce derby de la 18e journée de Liga entre l'Espanyol et le FC Barcelone. Victor Garcia Verdura a été désigné arbitre de ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Espanyol - Barcelone ?

Canal++ et Bein Sports Connect proposeront une diffusion streaming de ce Espanyol - Barcelone. Il faut souscrire à un abonnement pour avoir accès à la rencontre.

Quelles compostions probables pour Espanyol - Barcelone ?

L'Espanyol sera privé de son milieu de terrain Pickel qui est actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec la RD Congo. Le XI probable de l'Espanyol : Dmitrovic - El Hilali, Calero, Cabrera, Romero - Lozano, Gonzalez de Zarate, Exposito - Dolan, Fernandez, Navarro.

En face, incertains, Lamine Yamal et Dani Olmo seront bien de la partie comme l'a déclaré Hansi Flick en conférence de presse. Le XI probable du Barça : Garcia - Koundé, Cubarsi, Martin, Balde - Garcia, Pedri, Lopez - Yamal, Torres, Raphinha.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Espanyol - Barcelone ?

Betclic : Espanyol 6 / Nul 4,90 / Barcelone 1,48

Unibet : Espanyol 5,95 / Nul 4,95 / Barcelone 1,47

Winamax : Espanyol 5,60 / Nul 4,80 / Barcelone 1,46