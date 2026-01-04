Afrique du Sud - Cameroun : "le prix à payer dans un tournoi", le Cameroun déterminé avant son 8e de finale

A l'occasion des 8es de finale de la CAN 2025, l'Afrique du Sud défie le Cameroun ce dimanche à 20h00. Les Lions Indomptables s'avancent avec des certitudes.

A l'heure des huitièmes de finale de la CAN 2025, les choses sérieuses commencent vraiment. Le Cameroun, l'un des favoris à la victoire finale, affronte l'Afrique du Sud pour une place en quarts de finale. Les Bafana Bafana, surprenants demi-finalistes de la dernière CAN, ont été solides deuxièmes derrière l'Egypte lors de la phase de poules. Face aux Pharaons, les Sud-Africains ont concédé leur seule défaite pour l'instant (1-0). Porté par un Lyle Foster décisif devant le but (deux buts, deux passes décisives) depuis le début de la compétition, l'Afrique du Sud d'Hugo Broos s'attaque désormais à un mastodonte, le Cameroun.

Pour ce huitième de finale, les Lions Indomptables s'avancent avec deux jours de repos en moins par rapport à leurs adversaires. "L'Afrique du Sud aura deux jours de repos de plus que nous mais c'est le prix à payer dans un tournoi. On a quand même quatre jours. Je pense que c'est suffisant pour récupérer" analyse le coach camerounais David Pagou. Après une phase de poule relativement bien maîtrisée, deux victoires et un nul contre la Côte d'Ivoire (1-1), le Cameroun espère faire mieux qu'il y a deux ans (défaite en 8e contre le Nigéria 2-0). Mais attention à l'Afrique du Sud, un adversaire que les Camerounais n'ont jamais battu dans leur histoire (trois nuls, deux défaites).

A quelle heure débute Afrique du Sud - Cameroun ?

Le coup d'envoi d'Afrique du Sud - Cameroun sera donné au Al Barid Stadium de Rabat à 20h00.

Sur quelle chaîne suivre Afrique du Sud - Cameroun ?

Afrique du Sud - Cameroun est à suivre sur BeINSports1.

Quelles sont les compositions probables d'Afrique du Sud - Cameroun ?

Afrique du Sud. Williams - Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba - Mokoena, Sithole - Appollis, Mbule, Moremi - Foster.

Cameroun. Epassy - Malone, Kotto, Tolo (ou Nyamsi) - Tchamadeu, Namaso, Baleba, Avom Ebong, Yongwa - Mbeumo, Atta Eyong.