DIRECT. Afrique du Sud - Cameroun : les Lions Indomptables se mettent à l'abri, suivez le match

A l'occasion des 8es de finale de la CAN 2025, l'Afrique du Sud défie le Cameroun. Les Lions Indomptables ont pris les devants.

En direct

21:38 - Deux changements pour le Cameroun (80') Pagou opère deux changements : les sorties de Nagida et Namaso et pour les entrées de Wooh et Kemen.

21:35 - Baleba s'est fait mal (77') Sur une repris d'appuis, Baleba s'est fait mal au mollet. L'Afrique du Sud continue de jouer.

21:33 - Le dernier quart d'heure (75') Alors que l'on entre dans le dernier quart d'heure, le Cameroun est toujours en maîtrise avec deux buts d'avance. L'Afrique du Sud va devoir inventer quelque chose pour revenir en fin de partie.

21:30 - Carton jaune pour Mokoena (73') Pour une semelle sur Mbokazi, Mokoena écope d'un carton jaune.

21:29 - Williams sauve le 3-0 ! (71') Après une remontée de balle dantesque de Mbeumo de quasiment 80 mètres, le Camerounais délivre un centre à ras de terre pour Avom qui déclenche une frappe. Williams était venu fermer l'angle.

21:26 - Le coup franc de Mokoena ! (69') A 25 mètres légèrement sur la gauche, Mokoena glisse un enroulé à mi-hauteur. Sur la frappe cadrée, Epassy détourne de justesse le ballon. Corner pour l'Afrique du Sud.

21:24 - Carton jaune contre Modiba (66') Sur la remontée de balle de Baleba, Modiba annihile la contre attaque en faisant faute. Il prend un carton jaune.

21:22 - Du coaching pour les Bafana Bafana (64') Double changement pour l'Afrique du Sud avec les sorties de Kabini et Appollis pour les entrées de Modiba et Magkopa.

21:20 - Enorme parade d'Epassy ! (62') L'Afrique du Sud est en train de pousser fort devant le but camerounais ! A l'entrée des 5,50 mètres, Kabini profite d'une déviation de Foster pour ajuster une reprise du gauche. Epassy anticipe et repousse le ballon. Quelle parade !

21:19 - La frappe d'Appollis (61') A 25 mètres légèrement sur la droite, Appollis déclenche une frappe puissante du droit. Son ballon est contré par l'arrière-garde camerounaise.

21:18 - Kabini contient Mbeumo (60') Sous le renvoi d'Epassy, Kabini contient bien Mbeumo avant de laisser le ballon filer en touche.

21:16 - Kofane la joue en solitaire ! (58') Après une récupération de balle haute, Kofane négocie très mal cette situation de 2 contre 1. L'attaquant camerounais opte pour une frappe trop écrasée alors que Mbeumo était esseulé à sa droite.

21:14 - La passe en profondeur de Kabini trop forte (56') Sur l'appel en profondeur de Foster dans la surface, Kabini tente de le servir mais appuie trop sa passe. Sortie de but en faveur du Cameroun.

21:12 - Avom sauve la touche (54') En deux temps, le milieu camerounais sauve le ballon de la touche avant d'aérer le jeu en trouvant l'aile opposée.

21:10 - L'Afrique du Sud fait tourner (52') Alors que les hommes de Broos disposent du ballon, ils cherchent la faille dans le bloc compact camerounais. C'est sans réussite pour l'instant.

21:08 - Les Bafana Bafana accusent le coup (50') Ce deuxième but est un réel coup dur pour l'Afrique du Sud qui va devoir largement se découvrir pour espérer revenir dans ce huitième de finale.

21:06 - Kofane fait le break pour le Cameroun ! (0-2) Sur un centre millimétré de Nagida, Kofane, dans l'intervalle, surgit et signe une tête décroisée clinique. Les Lions Indomptables mènent 2-0 désormais !

21:05 - Le Cameroun se montre d'entrée ! (47') Après une passe laser aveugle de Baleba, Nagida cherche à servir Mbeumo au second poteau. C'est repoussé par la défense sud-africaine.

21:04 - C'est reparti ! C'est reparti pour la seconde période de cet Afrique du Sud - Cameroun !

20:49 - C'est la pause, le Cameroun mène en mode diesel Dans un premier acte où ils ont été bousculés, un temps, par les Bafana Bafana, les Camerounais ont passé la seconde avant de prendre l'avantage grâce à un but de Tchamadeu. Les Lions Indomptables sont à 45 minutes de rejoindre les quarts de finale de cette CAN 2025.

20:46 - Temps additionnel (45+1') L'arbitre assistant indique trois minutes de temps additionnel.

20:45 - Corner pour l'Afrique du Sud (45') Les Bafana Bafana se montrent à nouveau dangereux en cette fin de premier acte. Mudau gratte un corner sur son centre du droit.

20:43 - Le Cameroun repasse derrière (43') Après une récupération de balle haute, Nagine préfère repasser derrière alors que l'on approche de la fin de ce premier acte. Il devrait cependant y avoir quelques minutes de temps additionnel.

20:40 - Namaso pour la volée ! (41') A l'entrée de la surface légèrement sur la gauche, Namaso opte pour une volée. Son geste passe au dessus de la cage de Williams.