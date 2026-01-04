Real Madrid - Betis Séville : les Merengue collent une manita au Betis grâce à l'irrésistible Gonzalo Garcia, le résumé du match

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid s'est largement imposé en Liga contre le Betis Séville (4-1) au stade Santiago Bernabéu. Sans Kylian Mbappé, les Merengue s'en sont remis à son remplaçant Gonzalo Garcia, auteur d'un triplé.

18:35 - Large succès pour le Real Madrid, le résumé Sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a infligé une manita au Betis Séville ! Avec Gonzalo Garcia en pointe et un duo Tchouameni - Camavinga dans l'entrejeu, les Merengue ont fait face à des Verdiblancos ambitieux. Intenable en début de match, Vinicius obtient un coup franc sur la gauche. Rodrygo le frappe et trouve Gonzalo au second poteau qui glisse le ballon dans le petit filet opposé (1-0, 20e). Le match se poursuit mais le réaction du Betis tarde à arriver et les Madrilènes manquent d'efficacité dans le dernier geste. Au retour des vestiaires, Gonzalo illumine la rencontre d'un bijou. Servi par Valverde d'une passe piquée, l'attaquant contrôle de poitrine et reprend de volée en première intention. Alvaro Valles ne peut rien faire (2-0, 50e). Les cartons sont sortis et le Real pousse pour enfoncer le clou. Sur un corner frappé par Rodrygo, Raul Asencio propulse sa tête dans la lucarne de Valles (3-0). Après l'heure de jeu, Cucho Hernandez sauve l'honneur après avoir dribblé toute la défense du Real et Courtois (3-1, 66e). En fin de match, les Verdiblancos poussent et trouvent le poteau à deux reprises. Finalement, Arda Güler entre en jeu et centre pour Gonzalo qui s'offre un triplé avec une madjer (4-1, 82e). Au bout du temps additionnel, Fede Valverde centre rasant dans les six mètres et Fran Garcia surgit pour dévier dans les cages adverses (5-1, 90+3e). Grâce à ce large succès, le Real Madrid revient à quatre longueurs du FC Barcelone, leader du championnat.

18:30 - Gonzalo rejoint un club fermé En inscrivant plus de deux buts aujourd'hui pour ses débuts avec le Real Madrid en championnat, Gonzalo Garcia a rejoint le club très fermé des joueurs à avoir inscrit au moins deux buts pour leur premier match avec les Merengue : Ronaldo, Ruud Van Nistlerooy, Chicharito Hernandez, Dani Ceballos, et Kylian Mbappé. Mieux, il est le seul joueur à avoir marqué un triplé avec Van Nistlerooy.

18:26 - Mbappé a apprécié Présent aujourd'hui au Stade Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé a apprécié le spectacle et la prestation proposés par ses coéquipiers. En effet, l'international français a notamment applaudi les 2e et 3e buts de Gonzalo Garcia.

18:22 - Gonzalo Garcia, adaptation optimale Alors qu'il avait déjà brillé avec le Real Madrid lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier, Gonzalo Garcia a répondu présent ce dimanche. Titularisé à la pointe de l'attaque madrilène en l'absence de Kylian Mbappé, l'Espagnol a trouvé le chemin des filets à trois reprises.

18:17 - Quatre points Grâce à cette large victoire, le Real Madrid revient à quatre unités du leader du championnat d'Espagne, le FC Barcelone.

18:12 - C'est terminé ! (5-1) Fin de match au Stade Santiago Bernabeu où le Real Madrid a déroulé ce dimanche après-midi contre le Betis Séville (5-1). Remplaçant de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia a inscrit un triplé.

18:11 - La mania pour le Real ! (5-1, 90+3e) Au bout du temps additionnel, Fran Garcia vient dévier un centre rasant de Fede Valverde ! Le latéral gauche met son pied gauche pour tromper Alvaro Valles !

18:08 - Trois minutes (4-1, 90+2e) Trois minutes de temps additionnel dans cette seconde période.

18:07 - Frappe repoussée (4-1, 90+1e) Contre-attaque madrilène et Mastantuono trouve Valverde dans le dos de la défense. L'Uruguayen frappe mais Valles détourne.

18:05 - Gonzalo ovationné ! (4-1, 88e) Auteur d'un triplé, Gonzalo Garcia cède sa place à Fran Garcia. L'attaquant est largement applaudi par le Santiago Bernabéu et Kylian Mbappé. Ferland Mendy remplace Rüdiger.

18:01 - Carreras repris (4-1, 85e) Une-deux entre Carreras et Güler. Feinte de centre, crochet intérieur... L'Espagnol enrhume Bellerin mais Bartra met le pied sur le ballon dans la surface.

18:00 - Le triplé pour Gonzalo ! (4-1, 83e) Arda Güler part à la limite du hors-jeu. Servi par Rüdiger, le milieu turc prend le temps d'ajuster son centre au premier poteau pour Gonzalo qui marque d'une sublime madjer !

17:58 - Entrée de Ceballos (3-1, 82e) Dani Ceballos prend la place d'Aurélien Tchouameni.

17:56 - Tchouameni en patron (3-1, 80e) Quel effort défensif d'Aurelien Tchouameni qui vient prendre le ballon dans les pieds de Lo Celso avant de sortir du pressing avec plusieurs doubles-contacts.

17:55 - Le duo brésilien sort (3-1, 78e) Rodrygo et Vinicius sont remplacés par Mastantuono et Arda Güler dans cette fin de match.

17:53 - Encore un poteau ! (3-1, 76e) Entrée tonitruante pour Riquelme ! Après une frappe repoussée in-extremis par Courtois, le milieu enroule cette fois-ci. Courtois est trop court mais il est sauvé par son poteau gauche.

17:52 - Altimira s'excuse (3-1, 75e) À hauteur de la ligne médiane, Rodrygo efface Altimira d'un passement de jambes qui fait faute avec un bras au visage.

17:51 - Courtois évite le corner (3-1, 74e) Devant la surface, Antony tente sa chance. Courtois évite un corner après une déviation.

17:48 - Fin du temps fort (3-1, 72e) Depuis quelques minutes, les Madrilènes ont fait redescendre le rythme pour mettre fin au temps fort du Betis.

17:45 - Courtois sauve les siens ! (3-1, 68e) Alors que Ruibal et Roca ont cédé leurs places à Riquelme et Altimira, Riquelme profite d'un superbe travail de Cucho Hernandez pour armer une frappe du pied droit. Courtois repousse sur sa ligne.

17:43 - Un bijou pour sauver l'honneur ! (3-0, 66e) Quel chef d'oeuvre de Cucho Hernandez ! Lancé en profondeur, l'attaquant dribble Courtois avant de feinter le tir devant Rüdiger et de frapper fort dans le but vide ! Le Betis revient à 3-1.

17:42 - Bellingham bute sur Bartra (3-0, 65e) Servi par Vinicius, Jude Bellingham revient sur son pied droit et frappe mais c'est contré par Marc Bartra.

17:40 - Antony se montre (3-0, 63e) Le long de la ligne de touche droite, Antony se défait de Carreras et lance Bellerin, contré sur son centre.

17:40 - Le poteau pour Lo Celso ! (3-0, 63e) Centre de Giovani Lo Celso sur la droite. Personne ne touche le ballon qui termine sur le poteau droit de Courtois.