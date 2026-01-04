Real Madrid - Betis Séville : "Il va nous manquer"... Privé de Mbappé, Xabi Alonso en grande difficulté

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid reçoit le Betis Séville au stade Santiago Bernabéu. Pour cette affiche, Xabi Alonso ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé, blessé au genou gauche.

"Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé" : ce vers de Lamartine n'a jamais été aussi vrai au Real Madrid. Auteur de 29 des 52 buts madrilènes cette saison soit plus de la moitié des réalisations, Kylian Mbappé est forfait pour affronter le Betis Séville cet après-midi. Déjà touché au genou gauche lors de ses trois dernières apparitions, l'international français est éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Très influent dans le jeu depuis le début de saison, le n°9 a souvent montrer la voie au Real. En effet, sur les 18 matchs où il a trouvé le chemin des filets, les Madrilènes l'ont emporté à 16 reprises. Une absence qui n'est pas sans conséquence pour Xabi Alonso : "I l va nous manquer, c'est sûr. Pour ses buts et son influence. Il était dans une forme impressionnante. On va tout faire pour réduire les délais et qu'il soit le plus rapidement disponible. Quand ? Je ne sais pas. Ça dépend beaucoup des sensations mais on espère l'avoir pour la Supercoupe d'Espagne". Ce jeudi, le Real Madrid affronte l'Atlético Madrid en demi-finale de la Supercoupe avant de potentiellement retrouver le vainqueur de FC Barcelone - Athletic Bilbao en Arabie saoudite, trois jours plus tard.

Cette absence de Kylian Mbappé intervient au moment où Endrick, en manque de temps de jeu, a été prêté à l'Olympique Lyonnais : " Endrick, au moment où il en est dans sa carrière, a besoin de jouer. Et je comprends qu'il ait pris cette décision et que le club ait investi pour qu'il se développe et acquière de l'expérience dans un championnat comme la Ligue 1, où il aura plus de temps de jeu. J'espère que cela lui permettra de progresser. Madrid gère très bien ces situations où des joueurs quittent l'équipe pour grandir et revenir plus fort ensuite". Face aux médias, l'entraîneur espagnol est revenu sur les solutions qui s'offrent à lui, notamment le replacement de Rodrygo avant d'aborder le possible renfort de recrues : " Rodry peut jouer à n'importe lequel des trois postes en attaque. Il a terminé en très bonne forme, il a fait de très bons matchs en fin d'année et nous avons eu une excellente impression de lui. Nous avons besoin de lui, comme de tous les autres. Pour remplacer Kylian, nous avons différentes options et Rodrygo en fait partie. Nous avons le devoir d'être toujours attentifs au marché, même si nous sommes satisfaits de notre effectif". Deuxième du championnat à sept longueur du leader barcelonais, le Real Madrid est obligé de l'emporter pour revenir à quatre points.

À quelle heure débute Real Madrid - Betis Séville ?

Le coup d'envoi du match de la 18e journée du championnat d'Espagne opposant le Real Madrid au Betis Séville est prévu dimanche 4 janvier à 16h15 au Stade Santiago Bernabeu à Madrid (Espagne).

Sur quelle chaîne regarder Real Madrid - Betis Séville ?

Détenteur des droits TV de la Liga, Community Shield, BeIN Sports 2 diffusera l'affiche entre les Merengue et le Betis.

Comment suivre Real Madrid - Betis Séville en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre du championnat d'Espagne entre les Madrilènes et les Verdiblancos sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Real Madrid - Betis Séville ?

Real Madrid : Courtois (G) - Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras - Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler - Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

Real Betis : Valles (G) - Ortiz, Bartra, Natan, Rodriguez - Deossa, Roca, Fornals - Antony, Hernandez, Ruibal.

Quels sont les pronostics de Real Madrid - Betis Séville ?