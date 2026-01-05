DIRECT. Nigeria - Mozambique : une large victoire qui se dessine mais un malaise Osimhen pour les Super Eagles, suivez le match

Un des favoris de cette CAN 2025, le Nigeria, affronte le Mozambique en huitième de finale. Les Super Eagles et leur armada offensive doivent se méfier du piège. Suivez le match en direct.

En direct

21:55 - Simon bute sur Urrubal ! (90+2') Urrubal évite le cinquième but du Nigeria sur cette reprise de Simon au second poteau.

21:54 - Le temps additionnel débute (90') Trois minutes sont ajoutées à ce Nigeria - Mozambique. Direction les quarts de finale pour des Super Eagles impressionnants.

21:53 - La passe à dix (90') Le Nigeria fait désormais tourner le ballon dans cette fin de rencontre.

21:51 - Onyedika enlève trop sa frappe (88') Les entrants font beaucoup de différence dans ce Nigeria - Mozambique. Dele-Bashiru déborde et trouve Onyedika qui frappe en première intention. Son plat du pied est au-dessus des cages.

21:49 - Encore des changements (86') Auteur d'un match plein avec deux passes décisives et un but, Adams est remplacé par Chukwueze. Lookman est aussi remplacé par Onuachu.

21:46 - Du changement de part et d'autre (82') Les deux sélectionneur font des changements. Le gardien du Mozambique, Siluane, ne peut plus tenir et cède sa place à Urrubal. Pour le Nigeria, Ndidi et Onyeka sont remplacés par Dele-Bashiru et Onyedika.

21:44 - Un peu plus de maitrise (81') Les Nigérians baissent un peu le pied dans cette fin de Nigeria - Mozambique. Ils commencent certainement à penser au quart de finale de samedi.

21:41 - La frappe trop croisée (78') Lookman est aux abords de la surface et enchaine rapidement. Sa tentative à ras de terre laisse Siluane pantois sur sa ligne mais sa frappe est trop croisée.

21:40 - Et de 4 !! (76') Après deux passes décisives, Akor Adams y va de son but avec une frappe puissante au premier poteau depuis un angle fermé. Quel match de l'ancien joueur de Montpellier.

21:38 - Le dernier quart d'heure (75') À quinze minutes de la fin de ce Nigeria - Mozambique, on voit mal ce qui pourrait empêcher les Super Eagles de rejoindre les quarts de finale de la CAN 2025.

21:36 - Le Mozambique n'y arrive pas (73') Dans les 30 derniers mètres, le Mozambique manque clairement de précision pour embêter réellement la défense du Nigeria.

21:34 - 18 tirs pour le Nigeria (71') Les Super Eagles se promènent aujourd'hui et les 18 tirs à 2 témoignent de cette large domination.

21:32 - Osimhen remplacé sous les sifflets (63') Après sa prise de bec avec Lookman, Osimhen est immédiatement remplacé par Simon. Quelques sifflets accompagnent la sortie de l'attaquant nigérian auteur d'un doublé.

21:31 - Nouveau changement pour les Mambas (67') Le sélectionneur du Mozambique enchaine les changemetns. Bangal est remplacé par Ratifo.

21:30 - La frappe d'Adams ! (66') Quelle tentative de l'ancien joueur de Montpellier ! Sinuale est obligé de se déployer et de sortir une parade exceptionnelle.

21:29 - Un centre imprécis (65') Les Mambas tentent timidement de réagir dans ce Nigeria - Mozambique mais les centres mozambicains sont bien trop imprécis pour embêter Nwabali et sa défense.

21:27 - Osimhen enrage (63') L'ancien attaquant du LOSC continue de pester auprès de ses coéquipiers quitte à se disputer avec Lookman. L'exigence d'Osimhen commence à agacer certains de ses coéquipiers.

21:26 - Le carton pour Bangal (62') Et voila le premier carton jaune pour un Mozambicain. Bangal fait une faute de frustration sur Bassey.

21:26 - Un changement pour le Mozambique (62') Witi cède sa place à l'heure de jeu de ce Nigeria - Mozambique. Chamito le remplace.

21:24 - Lookman en fait trop (60') Dans la surface de réparation, Lookman plébiscite la solution individuelle et finit par s'emmêler les pinceaux et perdre le ballon au grand dam d'Osimhen qui réalisait un appel.

21:22 - QUELLE OPPORTUNITÉ (58') Les Super Eagles s'en veulent. Après ce coup-franc rapidement joué, Osimhen, Adams et Lookman ne parviennent pas à marquer le quatrième but du Nigeria.

21:20 - Facile pour Nwabali (57') Witi centre dans la surface adverse. Nwabali est assez seul et peut facilement s'emparer du cuir.

21:18 - Siluane debout (55') Le portier des Mambas est solide. Il reste sur la pelouse et va essayer d'accompagner ses coéquipiers jusqu'au bout dans ce huitième de finale de la CAN 2025.

21:16 - Un nouveau pépin pour Siluane (53') Le gardien du Mozambique semble encore souffrir dans cette rencontre. Comme en première période, il se met au sol. Le staff médical mozambicain rentre sur la pelouse.