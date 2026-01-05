Nigeria - Mozambique : les Super Eagles et leur armada offensive face au piège, compos et chaine TV

Un des favoris de cette CAN 2025, le Nigeria, affronte le Mozambique en huitième de finale. Les Super Eagles et leur armada offensive doivent se méfier du piège.

C'est l'une des équipes qui impressionne le plus depuis le coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Nigeria de Victor Osimhen a remporté tous ses matchs de poules avec huit buts inscrits en trois rencontres disputées, symbole de leur puissance offensive. Les vice-champions d'Afrique en titre auront certainement à cœur de passer ce stade des huitièmes de finale sans encombre alors que les Mambas veulent créer la surprise.

Ces derniers ont réussi à sortir de la phase de poules en figurant parmi les meilleurs troisièmes. Le Mozambique découvre, pour la première fois de son histoire, la phase à élimination directe de la CAN. Une seule victoire face au Gabon a suffi aux Mambas pour rejoindre les huitièmes de finale et espérer poursuivre leur rêve.

Des confrontations directes qui parlent en faveur des Super Eagles. Le Nigeria a remporté quatre des cinq matchs disputés entre les deux nations contre un match nul. En revanche, une seule de ces victoires a eu lieu avec plus d'un but d'écart. C'est le symbole que ce match pourrait être bien plus serré que prévu. Le Nigeria est prévenu, il va devoir se méfier.

A quelle heure débute le match Nigeria - Mozambique?

Le match Nigeria - Mozambique débutera à 20h ce lundi. Il se déroulera au Complexe sportif de Fès au Maroc.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Nigeria - Mozambique ?

Bein Sports 1 diffusera cette rencontre entre le Nigeria et le Mozambique. Le Camerounais Abdou Abdel Mefire sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Nigeria - Mozambique ?

Bein Sports Connect et Canal++ proposeront une diffusion streaming de ce Nigeria - Mozambique. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compostions probables pour Nigeria - Mozambique ?

Le XI probable du Nigeria : Nwabali - Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi - Ndidi, Iwobi, Onyeka - Lookman, Osimhen, Adams

Le XI probable du Mozambique : Urrubal - Mexer, Dove, Chambocco, Nanani - Kambala, Guima - Catamo, Domingues, Gildo - Ratifo.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Nigeria - Mozambique ?

Betclic : Nigeria 1,33 / Nul 4,75 / Mozambique 9,25

Unibet : Nigeria 1,33 / Nul 4,70 / Mozambique 9,20

Winamax : Nigeria 1,33 / Nul 4,60 / Mozambique 8,50