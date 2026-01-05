DIRECT. Egypte - Bénin : d'un chef d'oeuvre, les Pharaons prennent une option pour la qualification, suivez le match

Ce lundi, l'Egypte affronte le Bénin en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Suivez le match en direct.

En direct

18:41 - Fatouh repousse le danger (1-0, 81e) Le Bénin pousse en cette fin de match ! Corner repoussé et Tessilimi centre. El Shenawy ne peut pas intervenir mais Fatouh repousse en corner.

18:40 - Carton jaune pour Fathy (1-0, 79e) Contrôle manqué par Fathy qui perd le ballon. Dossou s'échappe avant de perdre ses appuis. L'arbitre inflige un carton jaune au milieu égyptien après son tacle.

18:38 - Double remplacement (1-0, 77e) Pour le Bénin, Tessilimi et Samadou prennent les places de Dodo et D'Almeida dans l'entrejeu.

18:36 - Ashour dégage (1-0, 75e) Corner dégagé et Ashour initie une contre-attaque avant de finalement dégager le ballon droit devant à la suite d'un pressing de Roche.

18:35 - L'arbitre a du travail (1-0, 74e) Le corner met du temps à être frappé. En effet, les tirages de maillots sont nombreux !

18:34 - Fatouh en désaccord (1-0, 73e) Aourou provoque et s'échappe dans le couloir droit. Le latéral centre et Fatouh concède le corner, une décision qui n'est pas à son goût.

18:33 - Tijani pousse en corner (1-0, 72e) Long ballon dans la surface du Bénin mais Tijani devance Marmoush. L'attaquant égyptien vient gratter un coup de pied de coin.

18:31 - Le bijou pour délivrer l'Egypte ! (1-0, 69e) Quel but pour ouvrir le score ! Après avoir buté sur la défense béninoise pendant plus d'une heure, les Pharaons trouvent la faille ! Sur la droite, Salah sert Hany qui pénètre dans la surface. Le latéral droit centre en retrait et tout le monde passe à travers. Devant la surface, Attia ferme son pied et enroule une frappe du pied droit qui termine dans la lucarne de Dandjinou !

18:29 - D'Almeida reprend Ashour ! (0-0, 68e) Quelle intervention défensive de D'Almeida ! Sur le côté gauche, Ashour efface Verdon et se projette. Le milieu obtient un corner après un tacle glissé du milieu béninois.

18:28 - Fatouh hors-jeu (0-0, 67e) Les Pharaons se mettent à l'attaque et Zizo décale à Fatouh, signalé hors-jeu.

18:27 - Verdon pris (0-0, 67e) Servi par Attia, Marmoush se défait du pressing d'Olivier Verdon par un contrôle orienté. Le capitaine béninois commet une faute.

18:27 - El Shenawy soigné (0-0, 66e) Après ce duel face à Dossou, El Shenawy reste au sol, touché dans le bas du ventre.

18:26 - Quelle parade ! (0-0, 65e) Le match s'emballe à Agadir ! Les Guépards attaquent sur le côté droit et Aourou trouve Dossou dans la surface. L'attaquant essaie de piquer son ballon mais El Shenawy sort vite et repousse.

18:24 - Salah bute sur Dandjinou ! (0-0, 63e) Lancé dans la profondeur, Mo Salah tente le lob mais Dandjinou avait tout vu et capte le ballon.

18:23 - Imourane en retard (0-0, 62e) Dans le rond central, Ashour remise de la tête mais il tombe après une arrivée tardive d'Imourane.

18:22 - Aourou se loupe (0-0, 61e) Trouvé sur son côté, Aourou veut jouer en une touche mais c'est complètement dévissé.

18:21 - Plusieurs touches (0-0, 60e) Les Guépards gagnent des mètres sur le terrain grâce à plusieurs touches.

18:20 - Double changement (0-0, 59e) Ashour et Zizo prennent les places de Trezeguet et Adel avant l'heure de jeu.

18:19 - Trezeguet blessé ! (0-0, 58e) L'infirmerie égyptienne se remplit encore ! Après Hamdi, Trezeguet va sortir sur blessure, touché à la cheville.

18:17 - Aourou sauve le Bénin ! (0-0, 56e) Occasion en or pour l'Egypte ! Sur le corner, Fathy tente la reprise mais c'est contré. Sur la ligne des six mètres, Rabia frappe à bout portant. Si Dandjinou est battu, Aourou détourne sur sa ligne !

18:14 - Pas de faute (0-0, 52e) Festival d'Omar Marmoush à vingt mètres des cages. L'attaquant crochète Tijani qui met le pied. Pas de faute selon l'arbitre.

18:12 - Adel trop court (0-0, 51e) Centre de Salah sur l'aile droite mais Adel ne peut pas reprendre le ballon.

18:11 - Adel sanctionné (0-0, 50e) Adel et Dodo sont à la lutte pour récupérer le ballon mais l'Egyptien est sanctionné d'un croche-pied.

18:11 - Joga bonito (0-0, 49e) Long ballon et Marmoush perd ses appuis. Au sol, l'attaquant parvient à trouver Trezeguet, pris par Roche qui bloque le passage.