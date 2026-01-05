Egypte - Bénin : "Salah se redécouvre"... Hossam Hassan élogieux envers sa star avant de défier les Guépards, heure et chaîne TV

Ce lundi, l'Egypte affronte le Bénin en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Avant l'affiche, Hossam Hassan a apporté son soutien à Mohamed Salah, en difficulté à Liverpool.

Les huitièmes de finale de la CAN 2025 se poursuivent au Maroc avec une nouvelle affiche : Egypte - Benin. D'un côté, on retrouve la nation la plus titrée de la compétition avec sept sacres. De l'autre, les Guépards qui visent une deuxième qualification en quarts de finale dans leur histoire après 2019. Nul doute que cette confrontation sera accrochée comme l'a confirmé face aux médias le sélectionneur égyptien Hossam Hassan : "Pour aller loin, il faut rester concentrés et disciplinés. Le match contre le Bénin sera difficile. C'est une équipe compétitive, bien organisée, et nous la respectons pleinement". Même son de cloche pour l'entraîneur du Bénin, Gernot Rohr : "Nous nous attendons à un match extrêmement difficile face à un adversaire de très haut niveau. C'est une rencontre que nous préparons avec beaucoup de sérieux". Mais également pour l'attaquant égyptien Trezeguet : "Nous sommes prêts pour l'affrontement contre le Bénin, nous avons bien suivi l'adversaire ces derniers jours, et nous jouerons le match avec toute notre force. Notre seul objectif est de remporter la victoire".

"Il se redécouvre toujours à travers l'équipe nationale"

Pour rallier les quarts de finale, Hossam Hassan espère compter sur sa star Mohamed Salah. En conférence de presse, le sélectionneur a multiplié les compliments envers son ailier qui traverse une période compliquée en club : "Tous les footballeurs du monde connaissent des moments où ils peuvent avoir des divergences d'opinions avec le staff technique de leur club. Cependant, la communication entre nous a toujours été ouverte. Quand il a rejoint le stage d'entraînement, j'ai senti que Mohamed (Salah) avait une grande ambition. Depuis que j'ai pris les rênes de l'équipe nationale il y a environ deux ans, il a connu des baisses de forme, que ce soit au niveau des buts marqués ou dans d'autres domaines. Pourtant, il se redécouvre toujours à travers l'équipe nationale. Il se retrouve ici avec nous, le staff et ses coéquipiers, et il retourne dans son club encore meilleur qu'avant".

Hossam Hassan est même allé plus loin en signalant que son n°10 a besoin de remporter la CAN : "Si vous remarquez, à chaque fois qu'il revient de l'équipe nationale, surtout après avoir contribué à des buts ou en avoir marqué, il réalise des performances de très haut niveau avec Liverpool. Je pense que Salah sera l'un des meilleurs joueurs du tournoi, soutenu par ses coéquipiers et le staff technique. Il reste une icône et l'un des meilleurs joueurs au monde. Je le soutiens à tous les niveaux, tant sur le plan technique que mental. Les supporters égyptiens ne doivent pas oublier que Mohamed Salah a besoin de remporter la Coupe d'Afrique des nations. Il doit s'aider lui-même, et nous, le staff, les joueurs et les supporters, devons également le soutenir. J'ai pleinement confiance en lui et en toute l'équipe. À voir son moral à l'entraînement avec ses coéquipiers, c'est comme s'il se redécouvrait, tout comme à ses débuts avec l'équipe nationale".

Objectif rempli pour le Bénin

"L'appétit vient en mangeant" et les Guépards l'ont bien compris. Si la qualification pour la phase à élimination directe était l'objectif initial, Gernot Rohr ne veut pas s'arrêter en route : "Notre premier objectif était de sortir de la phase de groupes, il est atteint. Maintenant, nous sommes ambitieux et nous voulons aller plus loin" Défenseur béninois, Olivier Verdon a rejoint les dires de son sélectionneur : "Nous sommes très fiers d'avoir écrit une page importante de l'histoire du football béninois en atteignant cette phase finale, mais ce n'est pas une finalité. C'est une étape". Pour y parvenir, le milieu Dodo a dévoilé les clés : "Je pense que sur le prochain match, on doit être encore plus agressif et faire un bloc. Il faudra aussi être tactiquement au point pour faire face aux Pharaons. Le match doit se jouer sur le plan tactique parce que les Égyptiens sont physiquement et tactiquement prêts. On doit aussi l'être autant qu'eux, puis savoir mieux défendre".

À quelle heure débute Egypte - Bénin ?

Le coup d'envoi du huitième de finale de la CAN 2025 opposant l'Egypte au Bénin est prévu lundi 5 janvier à 17h00 au Grand Stade d'Agadir (Maroc).

Sur quelle chaîne regarder Egypte - Bénin ?

Détenteur des droits TV de la CAN 2025, BeIN Sports 1 diffusera la rencontre entre les Pharaons et les Guépards.

Comment suivre Egypte - Bénin en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le huitième de finale de la CAN 2025 entre les Egyptiens et les Béninois sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables d'Egypte - Bénin ?

Égypte : El Shenawy (G) - Hany, Ibrahim (ou Hegazi), Rabia, Hamdi - Attia, Fathy, Zizo - Salah, Trezeguet, Marmoush.

