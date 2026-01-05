Le poignet à 700 000 euros de Zlatan Ibrahimovic, son nouveau cadeau fou

Le Suédois s'est affiché sur les réseaux sociaux avec un nouveau petit bijou.

Le Suédois aime le luxe et il n'hésite pas à s'afficher avec. Si ses voitures sont nombreuses et que les prix flambent, Zlatan Ibrahimovic aime également la mode et les belles pièces. Lors des fêtes de Noël, l'ancien joueur du PSG s'est affiché aux côtés d'un ancien coéquipier, l'Italien Marco Verratti et la photo a permis de détecter un nouveau petit bijou, une Rolex d'une valeur assez incroyable.

Comme l'explique GQ Italie, l'un des dirigeants de l'AC Milan apprécie grandement les montres et sa collection est colossale. Parmi ses montres figurent une Rolex Yacht-Master Everose Gold, une Rolex Submariner Hulk, une Patek Philippe Nautilus Chrono Rose Gold et une autre montre à calendrier perpétuel. Mais il y a quelques jours, il a fait l'acquisition d'une nouvelle pièce. Il s'agit d'une Rolex Daytona Rainbow (que l'on a vue aux poignets d'autres footballeurs comme Cristiano Ronaldo qui en possède une exclusive), d'une valeur de plus de 700 000 euros. La montre, en or blanc, avec un cadran pavé de diamants et 36 saphirs aux couleurs de l'arc-en-ciel a frappé les internautes.