Une marque s'offre déjà les services du petit frère de Lamine Yamal, il n'a que 3 ans

L'empire de la famille Yamal ne cesse de grandir.

La famille Lamine Yamal ne perd pas de temps pour profiter de l'image de leur fils, grande star du FC Barcelone. Si la saison est pour le moment difficile pour le petit prodige espagnol qui vise la Coupe du monde et le Ballon d'or en fin d'année, les finances se portent bien après sa prolongation de contrat au sein du club catalan.

Mais il n'est pas le seul à profiter, son petit frère, souvent mis en avant sur les réseaux sociaux et lors des rencontres lorsqu'il joue sur le terrain avec les autres enfants, a déjà sa campagne publicitaire à seulement 3 ans. Keyne prête désormais son nom au premier menu enfant de l'histoire de la chaîne espagnole de burgers gourmands Deleito. Tout a commencé avec une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où l'on voit l'enfant déguster un hamburger de la marque. L'entreprise a réagi immédiatement et a noué un partenariat.