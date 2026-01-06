Côte d'Ivoire - Burkina Faso : Drogba a trouvé son successeur... chaîne, compos

En huitième finale de la CAN 2025, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, affronte le Burkina Faso, en ce mardi 6 janvier, à Marrakech.

Le meilleur pour la fin ? La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso clôturent les huitièmes de finale de la CAN 2025, ce mardi 6 janvier, du côté de Marrakech. Vainqueurs de la précédente édition, les Éléphants avancent d'une manière sereine dans la compétition. La bande à Fofana est invaincue avec deux succès (Gabon et Mozambique) et un nul (Cameroun).

Cette fois, l'adversité va monter d'un cran face au voisin, le Burkina Faso. En conférence de presse, le sélectionneur Emerse Faé a rappelé la forte symbolique de cette rencontre : "C'est un derby. C'est un 8e de finale. Il faut être concentré. Il faut mettre les mêmes ingrédients que ceux que nous avons eu lors des précédents matchs pour prendre notre petite revanche sur le Burkina après notre match amical. Il faut gagner ce derby. Dès que l'arbitre donnera le coup d'envoi, il n'y aura plus de statistiques qui vaillent. Chacune des deux équipes veut jouer les quarts de finale de la CAN 2025. Je fais confiance aux joueurs pour y parvenir. C'est véritablement un derby. Que ce soient les Étalons ou les Éléphants, tous les joueurs seront motivés pour ce match." Il pourra une nouvelle fois compter sur Amad Diallo. Le joueur de Manchester United est devenu la coqueluche des supporters qui lui ont dédié un chant : "Il joue pour United. Il vient de Côte d'Ivoire. Meilleur que Drogba et les frères Touré. Il est vraiment magique, et vous ne le savez même pas. Son nom est Amad, Amad Diallo !"

En face, le sélectionneur Brama Traoré a également évoqué la forte symbolique de cette partie : "Je suis conscient de l'enjeu et, en tant que coach, je sais que seul le résultat compte. C'est pour cette raison que le Burkina Faso fera tout pour battre la Côte d'Ivoire et filer en quarts de finale. Il y aura de l'étincelle. Mais, nous sommes venus au Maroc pour remporter la CAN. Et pour être champion, il faut battre le champion. Nous avons l'effectif qu'il faut pour gagner ce match." Les Étalons seront tout de même privés de Stéphane Aziz Ki. Le milieu de terrain du Wydad AC (Maroc) a récemment perdu son neveu et a préféré rentrer dans son pays pour être auprès de sa famille.

Dans le cadre d'un huitième de finale, la CAN 2025 offre un choc Côte d'Ivoire - Burkina Faso. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 20h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de la CAN 2025, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Côte d'Ivoire - Burkina Faso. Cette rencontre sera diffusée par beIN Sports. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1.

Pour suivre Côte d'Ivoire - Burkina Faso en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN Sports Connect ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1.

La composition probable des Éléphants pour Côte d'Ivoire - Burkina Faso : Y. Fofana – Doué, Kossounou, Ndicka, Konan – Kessie, S. Fofana, Sangaré – Diallo, Bayo, Diomandé.

La composition probable des Étalons pour Côte d'Ivoire - Burkina Faso : H. Koffi - Badolo, Tapsoba, Dayo, Kouassi - Simporé, Blati, Ki - Irie, Lassina, Minoungou.