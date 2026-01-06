DIRECT. Côte d'Ivoire - Burkina Faso : la bande à Diallo fait le show dans cette CAN 2025... suivez le match

C'est parti à Marrakech ! Grâce à des réalisations de Diallo et Diomandé, la Côte d'Ivoire prend le dessus sur le Burkina Faso (2-0). Pour l'instant, les Éléphants rejoignent l'Égypte en quarts de finale de la CAN 2025.

En direct

21:33 - La Côte d'Ivoire fait deux changements (76e) Buteur, Diomandé quitte le terrain avec Guessand. Touré et Krasso entrent en jeu.

21:32 - Le Burkina Faso réalise deux changements (72e) Yago, Irié regagnent le banc. Bertrand Traoré, Issa Kaboré entrent en jeu. Le premier nommé récupère le brassard de capitaine.

21:28 - Fofana rassure les siens (71e) Irié a tenté un centre. Le gardien de la Côte d'Ivoire est attentif. On entre dans les vingt dernières minutes.

21:26 - Sangaré reçoit un carton jaune (66e) Minoungou cause beaucoup de soucis. À l'entrée de la surface de réparation, il a été crocheté par Sangaré. C'est un coup franc intéressant pour le Burkina Faso.

21:24 - Inao Oulaï est averti (64e) Minoungou avait fait la différence vers la zone médiane. Le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire a manqué son tacle. Il a logiquement reçu un carton jaune. Il sera suspendu au prochain match.

21:20 - Fofana sort un bel arrêt (62e) Sur le côté gauche, Minoungou parvient, juste avant la sortie de but, de redresser le ballon. Au premier poteau, Ouattara parvient à frapper avec un tacle glissé. Le gardien de la Côte d'Ivoire s'est mis en opposition avec sa jambe droite.

21:18 - Doué se rapproche ! (59e) À l'image du corner, le milieu de terrain a encore été le plus vif sur ce coup franc venu de la gauche. Le ballon est, cette fois, passé au-dessus du but défendu par Koffi.

21:16 - Doué se montre dangereux (56e) Au premier poteau, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire a coupé un corner venu de la gauche. Il n'a pas été en mesure de rabattre le ballon dans le but avec son talon.

21:12 - Le rythme est tombé (54e) La Côte d'Ivoire est en gestion depuis le retour des vestiaires. Le Burkina Faso ne parvient pas à trouver la faille dans la défense des Éléphants.

21:10 - La Côte d'Ivoire a changé sa stratégique (51e) Les Éléphants laissent la possession au Burkina Faso, pour mieux contrer les Étalons.

21:09 - Blati Touré ne s'est pas appliqué (47e) Au rebond sur le corner, le milieu de terrain du Burkina Faso a tenté une demi-volée. Elle s'est envolée dans le ciel marocain.

21:08 - Koffi maintient l'espoir (77e) Sur une transition rapide, Inao Oulaï trouve Amad Diallo sur une transversale. Le joueur de Manchester United perd son duel avec Koffi. Le gardien du Burkina Faso a laissé traîner sa jambe gauche sur une tentative à mi-hauteur.

21:07 - Irié allume une mèche (46e) Parti depuis le côté droit, l'ailier est rentré sur son pied gauche. Cette frappe a fui la cage gardée par Fofana.

21:07 - Minoungou obtient un corner (48e) Le Burkina Faso est reparti avec d'autres intentions. Doué a été contraint de contrer le centre de l'entrant.