Barcelone - Bilbao : les Blaugrana devront enfin miser sur lui, heure et chaîne tv

Le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao s'affrontent ce mercredi à l'Alinma Bank Stadium de la King Abdullah Sport City de Djeddah, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.

Délocalisée depuis plusieurs saisons en Arabie saoudite, la Supercoupe d'Espagne réunit quatre formations prestigieuses pour un format court mais intense. La première demi-finale oppose donc ce mercredi soir le FC Barcelone à l'Atheltic Bilbao, déjà habitués à se croiser dans des matches à enjeu, avec en toile de fond une qualification pour la finale de dimanche.

Fermin Lopez d'entrée

Tenant du titre en Liga et en Coupe du Roi, le Barça aborde ce mini-tournoi avec le statut de favori. Les Blaugrana, recordmen de victoires en Supercoupe d'Espagne avec 15 trophées, ont remporté deux des trois dernières éditions, confirmant leur aisance dans cette épreuve. Sous la houlette de Hansi Flick, les Catalans affichent une dynamique impressionnante. Leur succès 2-0 arraché en fin de match contre l'Espanyol le week-end dernier a prolongé leur série à huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, renforçant la confiance d'un groupe qui a également repris la tête de la Liga avec quatre points d'avance sur le Real Madrid.

En pleine confiance et physiquement affûté, le FC Barcelone devrait aligner ses meilleurs éléments pour ce rendez-vous. Joan Garcia est attendu dans les buts, derrière une défense composée de Jules Koundé, Pau Cubarsí, G. Martín et Alejandro Balde. Au milieu, après son entrée fracassante dans le derby, Fermin Lopez (2 passes décisives) devrait enchaîner aux côtés de Pedri et Frankie de Jong. Le trio offensif sera composé des habituels titulaires Lamine Yamal, Ferran Torres et Raphinha même si Lewandowski pourrait aussi démarrer. Une victoire permettrait au Barça de retrouver en finale soit l'Atlético de Madrid, soit son éternel rival, le Real Madrid, pour un Clasico à haute intensité en terre saoudienne.

Rebondir face au Barça

Face à eux, l'Athletic Bilbao arrive dans un contexte plus délicat. Les hommes d'Ernesto Valverde n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matches officiels, un succès acquis après prolongation en Coupe du Roi face à Ourense, club de troisième division. Moins en vue cette saison, les Leones restent toutefois une équipe redoutable, capable de se transcender dans les grands rendez-vous. Triples vainqueurs de la Supercoupe, ils gardent en mémoire leur succès de 2021, lorsqu'ils avaient battu Barcelone 3-2 après prolongation en finale. Emmené par les frères Williams et un bloc réputé pour sa solidité, Bilbao tentera de déjouer les plans catalans et de créer la surprise à Djeddah.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Ce duel entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao aura lieu ce mercredi à 20h00 au Alinma Bank Stadium à Djeddah (Arabie Saoudite)

Sur quelle chaîne TV est diffusé Barcelone - Bilbao ?

Cette première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne sera diffusée sur l'Equipe Live Foot (pour les abonnés) à partir de 20h.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming sur le site de l'Equipe et sur la plateforme DAZN.

Les compositions possibles de départ

Barcelone : Joan Garcia - Koundé, Cubarsi, G. Martin, Baldé - Pedri, De Jong, Fermin Lopez - Yamal, Ferran Torres, Rapinha

Athletic Bilbao : U.Simon - Boiro, Vivian, Paredes, Gorosabel - De Galarreta, Vesca, Sancet - Inaki Williams, Nico Williams, Guruzeta

Les différentes côtes

Le FC Barcelone est largement face aux Basques de Bilbao pour cette première demi-finale de la Supercoupe d'Espagne

Betclic : Barcelone 1,47 / Nul 4,50 / Athletic Bilbao 5,60.

Winamax : Barcelone 1,47 / Nul 4,20 / Athletic Bilbao 6,00.

Unibet : Barcelone 1,48 / Nul 4,60 / Athletic Bilbao 5,75.

Parions Sports : Barcelone 1,49 / Nul 4,50 / Athletic Bilbao 5,60.