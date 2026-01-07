DIRECT. Barcelone - Bilbao : début étincelant des Catalans, suivez le match

Le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao s'affrontent ce mercredi à l'Alinma Bank Stadium de la King Abdullah Sport City de Djeddah, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.

En direct

20:33 - 34' - LE BARCA DEROULE (3-0) Et de trois pour le Barça. C'est au tour de Roony Bardghji, le troisième attaquant de tromper Unai Simon du pied droit après s'être déjoué de Boiro grâce à une superbe feinte. La frappe est tendue et ça passe sous les bras d'Unai Simon

20:30 - 30' - FERMIN LOPEZ PIQUE A SON TOUR (2-0) Magnifique travail de Rapinha sur le côté gauche avec une-deux réussie avec Ferran Torres. Le Brésilien centre idéalement en retrait pour Fermin Lopez seul dans la surface. Le milieu de terrain catalan n'a plus qu'à fusiller le portier basque. 2-0 pour le Barça

20:28 - 28' - Centre tir de Rapinha Les Catalans poursuivent leur domination à l'image d'une belle percée de Rapinha sur le flanc gauche. Le Brésilien tente un centre tir mais Unai Simon capte le cuir sans soucis

20:22 - 22' - BUT DE FERRAN TORRES Le Barça ouvre le score grâce à un but opportuniste de Ferran Torres sur une passe de Fermin Lopez. Unai Simon est surpris par le dernier rebond. Le Barça mène 1-0

20:21 - 21' - Superbe enchaînement catalan Très bon jeu en triangle entre Pedri, Ferran Torres et Fermin Lopez, qui se conclut par une frappe tendue de ce dernier. Unai Simon est encore une fois sur la trajectoire

20:18 - 19' - Bonne sortie d'Unai Simon Le portier basque réussit une très bonne sortie devant Ferran Torres, avant d'être percuté par l'attaquant acatalan. L'arbitre siffle logiquement faute.

20:15 - 15' - Pedri tente sa chance Pedri arrive lancé dans l'axe après une belle remise de Bardghji, la volée de l'international espagnol est bien exécutée mais Unai Simon est sur la trajectoire.

20:11 - 12' - Passe manquée de Pedri Alors qu'il cherchait Roony Bardghji sur le flanc droit, Pedri appuye trop sa frappe. Ca sort en six mètres. Cette action illustre un début de match avec beaucoup d'approximations du côté des Catalans

20:08 - 9' - Tir de Sancet Encore une occasion basque, cette fois c'est Sancet qui parvient à armer une frappe dans les seize mètres catalans, mais Joan Garcia est sur la trajectoire

20:03 - 5' - Belle percée de Navarro Navarro se déjoue de deux défenseurs catalans sur le flanc gauche avant de servir en retrait, malheuresement Inaki Williams tarde trop avant de frapper

20:02 - 2' - Tête de Paredes Très bon début de match des basques illustrée par une tête de Paredes dans la surface, Eric Garcia dévie le ballon de sa trajectoire un peu contre son gré. Le ballon sort en corner

20:00 - C'est parti ! L'arbitre donne le coup d'envoi de cette première demi-finale de la Coupe d'Espagne.

19:55 - Entrée des joueurs ! Les 22 acteurs font leur entrée sur la pelouse de Djeddah dans une très belle ambiance

19:48 - Conditions de jeu idéales météologiques Il fait 27° en cette fin de journée à Djeddah. Une température idéale pour le jeu et bien plus clémente que les lourdes conditions météorologiques en Europe.

19:41 - Renouer avec la victoire Dire que les basques sont en petite forme est presque un euphémisme. Hormis un succès laborieux en coupe du Roi face aux modestes joueurs de Ourense (1-0 après prolongation), l'Athletic Bilbao reste sur 5 matches sans victoire (en 90 minutes). Le dernier succès de l'équipe remonte au 6 décembre et un succès étrique face à l'Atletico en Liga (1-0)

19:34 - L'arbitre de la rencontre Díaz de Mera officiera comme arbitre de cette demi-finale de la Supercoupe entre le FC Barcelone et l’Athletic Bilbao, tandis que Figueroa Vázquez sera responsable du VAR.

19:27 - Une affiche attendue par les Saoudiens Cette demi-finale de la Supercoupe d'Espagne est très attendue par les Saoudiens, grands supporteurs de Barcelone ou du Real Madrid. Le stade Alinma Stadium - King Abdallah Sports City ne devrait cependant pas être rempli (62 000 spectateurs) ce soir

19:20 - Un seizième titre en vue Barcelone, qui a remporté les trois dernières éditions de la Supercoupe d'Espagne est le recordman de titres dans l'épreuve (15 trophées)

19:13 - Roony, la suprise du chef Grosse surprise dans la compo blaugrana, Lamine Yamal commencera le match sur le banc. C'est Roony Bardghji qui a été titularisé aux côtés de Rapinha et Ferran Torres en attaque. A noter que Fermin Lopez, excellent le week-end dernier face à l'Espanyol sera bien titulaire au poste de meneur de jeu. Le onze barcelonais est comme suit : Joan Garcia - Baldé, Cubarsi, E. Garcia, Koundé - Pedri, De Jong, Fermin Lopez - Rapinha, Ferran Torres, Roony