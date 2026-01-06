Algérie - RD Congo : "Agir plus que subir"... Vladimir Petkovic envoie un message aux Léopards avant le choc, heure et chaîne TV

Ce mardi, l'Algérie dispute son huitième de finale de la CAN 2025 face à la République démocratique du Congo. Un véritable choc pour les Fennecs et Vladimir Petkovic qui comptent éliminer les Léopards de la compétition.

Une affiche aux airs de finale. Ce mardi, l'Algérie et la RD Congo s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Un véritable choc entre deux prétendants sérieux à la victoire finale le 18 janvier prochain. D'un côté, on retrouve l'Algérie qui court après un troisième sacre dans son histoire et qui a réalisé un sans-faute en phase de poules. Trois victoires (3-0 VS Soudan, 1-0 VS Burkina Faso et 3-1 VS Guinée équatoriale) qui ont convaincu Vladimir Petkovic : "Nous sommes contents de la phase de groupes, mais cela appartient désormais au passé. Ce match doit être pour nous un point de départ. Comme toujours, nous essayons de la gagner. Après, on verra". Pour cette affiche, le sélectionneur ne pourra pas compter sur Jaouen Hadjam, blessé : "Pour Hadjam nous avons tout tenté pour le récupérer mais finalement nous l'avons libéré pour qu'il aille se soigner dans son club", a-t-il confirmé en conférence de presse.

Face aux médias, l'ancien sélectionneur de la Suisse n'a pas tari d'éloges sur son adversaire du jour avant de confier sur le niveau de la CAN : "Le Congo est une équipe bien construite, qui arrive avec une dynamique positive et des résultats importants. Cette CAN est très compétitive. Toutes les équipes sont proches les unes des autres, les matchs se jouent sur des écarts très limités. Même les équipes favorites ont rencontré des difficultés. Nous devons avoir beaucoup de volonté et beaucoup de respect pour l'adversaire pour réussir à gagner". Le technicien a également profité de sa présence face aux journalistes pour envoyer un message aux Léopards et dévoiler une partie de son plan de jeu : "Dans la vie, et surtout dans le football, chaque jour est une confirmation. On travaille aujourd'hui pour être meilleurs demain. Je demande à mon équipe d'agir comme une équipe, pendant les deux phases de jeu. Il faut être compact, ne rien lâcher pendant 90 minutes. Nous devons surtout agir plus que subir".

Sébastien Desabre lance les hostilités !

De l'autre côté, on retrouve la République Démocratique du Congo, deuxième de sa poule à égalité avec le leader sénégalais. Le sélectionneur Sébastien Desabre s'est dressé avec assurance face aux médias : "Nous nous sommes bien préparés pour cette rencontre et avons eu cinq jours de récupération. Nous sommes déterminés à remporter ce match et atteindre les quarts de finale. Nous sommes concentrés sur la phase actuelle abstraction faite des statistiques du passé. C'est un match à fort enjeu qui va nous faire progresser".

En conférence de presse, l'entraîneur a dressé le portrait des Verts : "Avec mon staff technique, nous connaissons très bien l'Algérie, même si c'est la première fois que nous allons l'affronter depuis que je suis en RDC. Le profil de l'Algérie est celui d'une formation technique, joueuse, qui aime attaquer, avec des joueurs de grande qualité, comme Mahrez, Amoura, Bensebaïni, etc. C'est une des meilleures sélections africaines. Elle est la troisième équipe africaine au classement FIFA, nous sommes à la huitième position. C'est un duel qui s'annonce, serré, indécis, entre deux équipes qui ont des arguments collectifs et individuels, avec des caractéristiques différentes. Nous travaillons sur différents systèmes de jeu, à trois derrière, en 4-2-3-1, en 4-3-3. Nous avons beaucoup de respect pour l'Algérie, mais on se concentre davantage sur nous".

À quelle heure débute Algérie - RD Congo ?

Le coup d'envoi du match des huitièmes de finale de la CAN 2025 opposant l'Algérie à la RD Congo est prévu mardi 6 janvier à 17h00 au Stade du Prince Moulay Abdallah à Rabat (Maroc).

Sur quelle chaîne regarder Algérie - RD Congo ?

Détenteur des droits TV de la CAN 2025, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche de prestige entre les Fennecs et les Léopards.

Comment suivre Algérie - RD Congo en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc des huitièmes de finale de la CAN 2025 entre les Algériens et les Congolais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables d'Algérie - RD Congo ?

Algérie : L.Zidane (G) - Aït-Nouri, Bensebaïni, Belaïd, Belghali - Bennacer, Chaïbi, Abdelli - Mahrez, Amoura, Maza.

RD Congo : Mpasi-Nzau (G) - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe - Mukau, Sadiki, Kakuta, Bongonda, Mbuku - Bakambu.

