DIRECT. Algérie - RD Congo : suivez le match

Ce mardi, l'Algérie dispute son huitième de finale de la CAN 2025 face à la République démocratique du Congo. Un véritable choc pour les Fennecs qui comptent éliminer les Léopards et rallier les quarts. Suivez le match en direct.

En direct

16:50 - Le corps arbitral Cet après-midi, Mohamed Maarouf sera au sifflet d'Algérie - RD Congo. L'arbitre égyptien sera accompagné de Mahmoud Abou El-Regal et d'Ahmed Hossam Taha, arbitres assistants. Ameen Omar sera le quatrième arbitre, tandis que Mahmoud Achour sera chargé de la VAR.

16:45 - Un ogre du football africain attend le vainqueur Large tombeur du Mozambique (4-0) ce lundi soir, le Nigeria de Victor Osimhen et Ademola Lookman affrontera samedi soir l'Algérie ou la République démocratique du Congo pour une place dans le dernier carré de la CAN 2025.

16:42 - Les compos du choc ! Les deux onze d'Algérie - RD Congo sont connus ! Alors que Maza est préféré à Bounedjah à la pointe de l'attaque algérienne, Belghali prend la place de Chergui, blessé. Mahrez et Amoura sont alignés, tout comme le trio Boudaoui, Bennacer, Chaïbi dans l'entrejeu. Du côté des Léopards, Elia et Bongonda évolueront en attaque aux côtés de Bakambu. Algérie : Zidane (G) - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - Boudaoui, Bennacer, Chaïbi - Mahrez, Maza, Amoura.

RD Congo : M'Pasi (G) - Kayembe, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka - Sadiki, Moutassamy, Mukau - Elia, Bakambu, Bongonga.

16:40 - "Une des meilleures sélections africaines" Sébastien Desabre a profité de son passage devant les médias pour dresser le portrait des Verts : "Avec mon staff technique, nous connaissons très bien l'Algérie, même si c'est la première fois que nous allons l'affronter depuis que je suis en RDC. Le profil de l'Algérie est celui d'une formation technique, joueuse, qui aime attaquer, avec des joueurs de grande qualité, comme Mahrez, Amoura, Bensebaïni, etc. C'est une des meilleures sélections africaines. Elle est la troisième équipe africaine au classement FIFA, nous sommes à la huitième position. C'est un duel qui s'annonce, serré, indécis, entre deux équipes qui ont des arguments collectifs et individuels, avec des caractéristiques différentes. Nous travaillons sur différents systèmes de jeu, à trois derrière, en 4-2-3-1, en 4-3-3. Nous avons beaucoup de respect pour l'Algérie, mais on se concentre davantage sur nous".

16:35 - "Nous sommes déterminés" Deuxième de sa poule avec 7 points derrière le leader sénégalais, la République démocratique du Congo se présente avec assurance en huitièmes de finale : "Nous nous sommes bien préparés pour cette rencontre et avons eu cinq jours de récupération. Nous sommes déterminés à remporter ce match et atteindre les quarts de finale. Nous sommes concentrés sur la phase actuelle abstraction faite des statistiques du passé. C'est un match à fort enjeu qui va nous faire progresser", a déclaré le sélectionneur Sébastien Desabre.

16:30 - Sur quelle chaîne regarder Algérie - RD Congo ? Détenteur des droits TV de la CAN 2025, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche de prestige entre les Fennecs et les Léopards.

16:25 - Un choc qui fait polémique ! Alors que ce duel promet d'être spectaculaire, certains spécialistes regrettent que les deux nations se rencontrent en huitièmes de finale de la CAN 2025, à l'image de Claude Le Roy. L'ancien sélectionneur des Léopards entre 2004 et 2008 a montré son mécontentement chez nos confrères du média LeLien : "Ce match Algérie-RDC m’énerve. Une équipe à 9 points affronte une autre à 7 points, pendant que certaines équipes à 7 points jouent contre des équipes à 2 points".

16:20 - "Agir plutôt que subir" En conférence de presse, Vladimir Petkovic a annoncé la couleur ! Le sélectionneur algérien compte aller chercher la qualification pour les quarts de finale avec ses joueurs : "Dans la vie, et surtout dans le football, chaque jour est une confirmation. On travaille aujourd'hui pour être meilleurs demain. Je demande à mon équipe d'agir comme une équipe, pendant les deux phases de jeu. Il faut être compact, ne rien lâcher pendant 90 minutes. Nous devons surtout agir plus que subir".

16:15 - "Cette CAN est très compétitive" Face aux médias, l'ancien sélectionneur de la Suisse n'a pas tari d'éloges sur son adversaire du jour avant de confier sur le niveau de la CAN : "Le Congo est une équipe bien construite, qui arrive avec une dynamique positive et des résultats importants. Cette CAN est très compétitive. Toutes les équipes sont proches les unes des autres, les matchs se jouent sur des écarts très limités. Même les équipes favorites ont rencontré des difficultés. Nous devons avoir beaucoup de volonté et beaucoup de respect pour l'adversaire pour réussir à gagner".

16:10 - Petkovic satisfait Malgré la perte de deux joueurs sur blessure en phase de poules (Hadjam et Chergui), Vladimir Petkovic a félicité ses hommes après les premiers résultats obtenus dans la compétition : "Nous sommes contents de la phase de groupes, mais cela appartient désormais au passé. Ce match doit être pour nous un point de départ. Comme toujours, nous essayons de la gagner. Après, on verra".

16:05 - Une phase de poules parfaite Une affiche aux airs de finale. Un véritable choc entre deux prétendants sérieux à la victoire finale le 18 janvier prochain. Alors qu'elle court après un troisième sacre à la CAN dans son histoire, l'Algérie a réalisé un sans-faute en phase de poules. Trois victoires obtenue (3-0 VS Soudan, 1-0 VS Burkina Faso et 3-1 VS Guinée équatoriale) dont la dernière avec un effectif largement remanié.