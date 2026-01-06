DIRECT. Algérie - RD Congo : dans un choc décevant et indécis, les Fennecs et les Léopards poussés en prolongations, suivez le match

Ce mardi, l'Algérie dispute son huitième de finale de la CAN 2025 face à la République démocratique du Congo. Un véritable choc pour les Fennecs qui comptent éliminer les Léopards et rallier les quarts. Suivez le match en direct.

En direct

19:17 - Statu-quo à Rabat ! (0-0) L'arbitre siffle la mi-temps des prolongations ! Toujours 0-0 entre l'Algérie et la République démocratique du Congo qui ne sont qu'à 15 minutes d'une potentielle séance de tirs au but.

19:15 - Bensebaini trouvé (0-0, 105+3e) Au bout du temps additionnel, Ramy Bensebaini saute plus haut que tout le monde et reprend de la tête. Une faute est finalement sifflée.

19:15 - Une minute (0-0, 105e) Une minute supplémentaire dans cette première période de prolongations.

19:13 - Grosse faute ! (0-0, 105e) Talonnage de Mbemba pour Kayembe qui tacle le ballon. Finalement, le milieu trouve la cheville droite d'Amoura et écope d'un carton jaune.

19:12 - Le jeu reprend (0-0, 104e) Après la dernière occasion algérienne, M'Pasi reçoit des soins au visage.

19:11 - Bounedjah se jette (0-0, 103e) En pivot, Bounedjah se retourne et enrhume Mbemba qui ne peut pas faire faute. L'attaquant lance Amoura qui tente de le retrouver avec un centre. Le n°9 se jette mais il est trop court. M'Pasi s'empare du ballon en deux temps.

19:09 - Le carton pour Mbemba (0-0, 101e) Pour son obstruction sur Amoura, Chancel Mbemba écope d'un avertissement.

19:08 - Frappe dévissée (0-0, 100e) Touche pour les Fennecs qui jouent vite ! Alors que Mbemba a mis fin à la course d'Amoura avec une obstruction, Bounedjah hérite du cuir et frappe du gauche. Son tir est dévissé.

19:07 - Hadj Moussa averti (0-0, 99e) Tacle de Hadj Moussa sur Balikwisha après un tir contré. Désormais, le côté droit algérien est averti avec un carton jaune sorti pour l'ailier.

19:06 - Match accroché (0-0, 97e) Au sol, Hicham Boudaoui parvient à récupérer le ballon après un bon pressing sur Balikwisha.

19:05 - Amoura repris (0-0, 96e) Bel appel de Bounedjah qui remise de la tête pour Amoura qui se faufile. Balikwisha et Wan-Bissaka s'emparent du cuir.

19:02 - Premier avertissement (0-0, 94e) Il aura fallu attendre la 94e minute de jeu pour voir l'arbitre sortir son premier carton jaune. Balikwisha pousse son ballon devant Belghali qui arrive avec le pied en avant pour commettre la faute.

19:01 - Amoura se relève (0-0, 93e) Épaulé par des compatriotes, Mohamed Amoura se relève et va poursuivre cette rencontre.

19:00 - Au bout de l'effort (0-0, 92e) Peut-être la course de trop pour Amoura qui s'écroule, victime de crampes.

19:00 - Mayele en retard (0-0, 92e) Belle interception de Kayembe qui se projette avant de trouver Kakuta. En une touche, le milieu offensif sert Mayele mais Aïssa Mandi surgit et obtient une faute.

18:59 - Le coup d'envoi pour l'Algérie Les prolongations vont être lancées par les Fennecs !

18:59 - Top départ ! (0-0, 91e) Baghdad Bounejah donne le coup d'envoi des prolongations !

18:56 - Ultimes conseils Les deux groupes se sont rassemblés pour se motiver avant de disputer les prolongations !

18:53 - Place aux prolongations ! (0-0) L'Algérie et la RD Congo n'ont pas su se départager dans les 90 minutes réglementaires ! Les deux nations vont passer par les prolongations pour se disputer le septième billet en jeu pour les quarts de finale de la CAN 2025 !

18:51 - Belaid sauve l'Algérie ! (0-0, 90+1e) Quel sauvetage de Belaid devant Mayele après un centre précis et travaillé ! Corner pour le Congo !

18:50 - Trois minutes (0-0, 90e) Trois minutes de temps additionnel dans cette fin de match irrespirable !

18:49 - Belghali se loupe (0-0, 90e) Près de la ligne médiane, Hadj Moussa aperçoit l'appel tranchant de Belghali et le sert. En bout de course, le latéral manque son centre qui termine en six mètres.

18:47 - Bakambu sort (0-0, 87e) Balikwisha et Mayele prennent les places de Bongonda et Bakambu pour les dernières minutes.

18:46 - Le feu dans la défense congolaise (0-0, 86e) Cafouillage dans la surface de réparation des Congolais ! Double parade pour Lionel M'Pasi sur des frappes de Hadj Moussa.