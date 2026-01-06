Heure et chaîne TV Algérie - RD Congo

L'Algérie dispute son huitième de finale de la CAN 2025 ce mardi 6 janvier.

Avant dernier huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations ce mardi 6 janvier entre l'Algérie et la RD Congo. Les Fennecs, impressionnants dans le jeu depuis le début de cette CAN 2025, vise une place en quart de finale pour affronter une autre équipe toute aussi impressionnante, le Nigeria.

Face à la RD Congo, dans un choc attendu depuis le tirage au sort, la première "surprise" de cette CAN pourrait avoir lieu si l'Algérie de Luca Zidane n'arrive pas à installer son jeu. 3 des 4 derniers matchs entre les deux équipes se sont terminés par un match nul. Et si c'est de nouveau le cas ce soir, il faudra passer pas une séance de tirs au but toujours très délicate pour les gardiens et les nerfs des supporters.

Heure et chaîne TV

Algérie - République Démocratique du Congo se disputera ce mardi 6 janvier à 17h00, en direct du Stade Prince Moulay Hassan de Rabat. Pour regarder le match en direct, il faudra se brancher sur beIN SPORTS 1.