Atletico - Real : les Merengues ont des comptes à régler, heure et chaine tv

Laminé par l'Atletico en championnat en début d'automne (2-5), le Real Madrid aura à cœur de se rattraper ce jeudi à Djeddah en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne.

Aurons-nous droit à un nouveau Clasico Barcelone-Real, ce dimanche en finale de Supercoupe d'Espagne. Affronter le Barça n'est pas une aubaine, mais pour rêver au titre il faut bien s'y frotter. Pour cela, les Madrilènes doivent d'abord sortir une équipe de l'Atletico toujours aussi solide et qui reste sur une large victoire sur les Merengue en Liga (5-2). Toujours particuliers, les chocs entre Merengue et Colchoneros prennent une saveur encore plus forte lorsqu'un trophée est en jeu, d'autant que les deux équipes ont déjà croisé le fer cette saison avec un scénario spectaculaire.

Un Real revigoré

Le Real Madrid aborde cette rencontre avec l'envie de confirmer son redressement et d'effacer un souvenir douloureux. La lourde défaite face aux protégés de Diego Simeone reste encore dans les têtes et les hommes de Xabi Alonso ont des comptes à régler avec leur voisin. Il ont parfaitement lancé leur année 2026 le week-end dernier en écrasant le Betis Séville (5-1), portés par un triplé du jeune Gonzalo Garcia. Ce succès a redonné de l'élan à un groupe encore en quête de stabilité sous les ordres de son nouvel entraîneur. Deuxième club le plus titré de la Supercoupe d'Espagne avec 13 sacres, dont le dernier en 2024, le Real sait qu'un nouveau trophée renforcerait la dynamique d'un projet encore en construction.

Privé de Kylian Mbappé, toujours blessé au genou, le Real Madrid devrait toutefois aligner une équipe compétitive et ambitieuse. Thibaut Courtois est attendu dans les buts, derrière une défense composée de Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger et Carreras. Au milieu, l'impact et la qualité technique devraient être assurés par Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham, avec Rodrygo dans un rôle plus libre. En attaque, Vinícius Junior sera le principal danger, accompagné par Gonzalo Garcia, révélation récente et symbole du renouveau offensif madrilène en l'absence de la star française.

Griezmann sur le banc

En face, l'Atlético de Madrid avance avec ses certitudes et sa solidité collective. Quatrièmes de Liga derrière un Villarreal impressionnant, les hommes de Diego Simeone ont été accrochés par la Real Sociedad le week-end dernier, mais entrent désormais dans une période clé de leur saison. Déjà engagés en Ligue des champions, les Colchoneros savent gérer la pression des grands rendez-vous. Jan Oblak gardera les cages, protégé par Ruggeri, Hancko, Pubill et Marcos Llorente. Au milieu, Baena, Koke et Gallagher devront dicter le tempo, tandis que Simeone animera le couloir. Devant, Julián Álvarez pourrait accompagner Alexander Sørloth, avec Antoine Griezmann en alternative. Doubles vainqueurs de la Supercoupe, les Rojiblancos rêvent d'un nouveau coup d'éclat face à leur rival éternel.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

Ce deuxième demi-finale de la Supercoupe d'Espagne aura lieu ce jeudi à 20h00 au Alinma Bank Stadium à Djeddah (Arabie Saoudite)

Sur quelle chaîne TV est diffusé Atletico-Real?

Le derby madrilène sera diffusée sur l'équipe Live Foot (pour les abonnés) à partir de 20h.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming sur l'Equipe Live Foot et sur la plateforme DAZN.

Les compositions possibles de départ

Atletico Madrid : Oblak - Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente - Baena, Koke, Gallagher, Simeone - Alvarez (Griezmann), Sorloth

Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras - Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Rodrygo - Vinicius, Gonzalo Garcia

Les différentes côtes

Malgré la large défaite subie en début de saison face aux Colchoneros, le Real sera légèrement favori lors de cette demi-finale

Betclic : Atletico Mardid 2,78 / Nul 3,38 / Real Madrid 2,35.

Winamax : Atletico Mardid 2,70 / Nul 3,45 / Real Madrid 2,35.

Unibet : Atletico Mardid 2,75 / Nul 3,40 / Real Madrid 2,36.

Parions Sports : Atletico Mardid 2,80 / Nul 3,40 / Real Madrid 2,35.