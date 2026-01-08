DIRECT. Atletico - Real : Sorloth, l'instant norvégien, suivez le match

Grâce à un sublime coup franc de Valverde, le Real mène à la pause face à l'Atletico (1-0). Les hommes de Xabi Alonso sont loin d'être souverains face à une équipe d'Atletico qui a souvent inquiété Thibault Courtois.

En direct

21:27 - 67' - Le but de Rodrygo (vidéo) Revivez en vidéo, le deuxième but de Real marqué par Rodrygo

21:25 - 65' - Vinicis cherche le penalty Légèrement déséquilibré par Hancko dans la surface, Vinicius s'écroule mais l'arbitre ne bronche pas et demande à ce que le jeu continue

21:21 - 60' - Changement chez les Colchoneros Entrées de Griezmann et Cardoso du côté de l'Atletico à la place de Baena et Koke

21:20 - 58' - SORLOTH RELANCE LE MATCH En reprenant parfaitement de la tête un centre dans la surface de Llorente, le Norvégien Sorloth trompe enfin Courtois. 2-1 pour le real, le match est relancé

21:15 - 55' - RODRYGO FAIT LE BREAK (2-0) Une passe lumineuse de Valverde entre les lignes pour Rodrygo. Contrôle orienté vers l'avant puis un face à face bien négocié face à Oblak pour le Brésilien. 2-0 pour le Real

21:13 - 53e - encore une frappe de Valverde L'Uruguayen retente sa chance après un ballon mal dégagé sur un corner, le ballon passe de peu à côté du cadre des buts d'Oblak. La volée a été très bien exécutée.

21:11 - 50' - Gonzalo Garcia invisible Alors qu'il a marqué un triplé le week-end dernier face à Betis, Gonzalo Gacia est totalement absent des débats ce soir face aux Colchoneros. Peu de ballons touchés, peu de duels aériens gagnés et un manque d'impact dans le jeu d'attaque

21:06 - Début de seconde période ! C'est reparti à Djeddah pour la seconde période entre le Real et l'Atletico

20:50 - Le Real devant à la pause (1-0) Grâce à un superbe coup franc de Valverde en début de match, le Real mène à la pause face à l'Atletico, mais les hommes de Xabi Alonso ont souvent subi le jeu et ont dû se remettre à Thibault Courtois pour préserver ce court avantage. Tout reste ouvert en seconde période

20:48 - 45+2' - Belle sortie d'Oblak Très bonne intervention du gardien Slovène dans les airs sur une passe de Vinicius vers Gonzalo Garcia dans la surface

20:46 - 45e+1' - 4 minutes du temps additionnel Il y aura 4 minutes du temps supplémentaire entre l'Atletico et le Real Madrid.

20:43 - 44' - Faute de Carreras Grosse faute de Carreras sur Giuliano Simeone, pas de carton pour le madrilène ce qui irrite le coach de l'Atletico

20:40 - 40' - Courtois encore décisif L'Atletico enchaînent les frappes devant une défense de Real aux abois, Baena cadre encore sa frappe mais Courtois boxe parfaitement le cuir

20:37 - 36' - Sortloth surpris L'attaquant norvégien est surpris par un centre de l'aile droite, sa déviation est mal ajustée et le ballon sort en six mètres. L'Atletico pousse