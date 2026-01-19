À 42 ans, cette légende brésilienne veut rechausser les crampons en rachetant ce club

Il a marqué l'histoire de son pays et de plusieurs clubs prestigieux.

À l'image d'un Cristiano Ronaldo, âgé de 40 ans (41 en février), les sportifs professionnels peuvent continuer à performer au plus haut niveau malgré un âge qui peut paraître avancé. Bien entendu, l'athlète ne doit pas avoir eu de blessures récurrentes et être un vrai passionné, mais il en existe de plus en plus.

Pour certains, la carrière s'est arrêtée brutalement après des faits divers avant de reprendre. On peut penser en France à l'ancien champion du monde Benjamin Mendy par exemple, accusé de plusieurs viols, puis relaxé, mais qui n'a pas pu continuer sa carrière à Manchester City ou encore plus récemment, le Brésilien Dani Alves.

L'ancien joueur du PSG et du Barça a également été accusé de viol et condamné en 2024 à quatre ans et demi de prison, avant d'être acquitté par la cour d'appel de Barcelone quelques semaines plus tard. Loin des terrains, il a décidé d'y remettre un pied en devenant copropriétaire d'un club de troisième division portugaise.

Il s'agit du club de São João de Ver, une équipe de D3 portugaise basée dans la région d'Aveiro. "Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Sporting Clube de São João de Ver. Un chapitre empreint d'ambition, d'identité et d'une vision d'avenir. L'un des palmarès les plus prestigieux du football mondial s'unit à un club aux racines profondes, bâti sur le travail acharné, la résilience et la passion", a communiqué le club.

Selon certains médias dont ESPN Brésil, l'ancien latéral droit du Brésil ne compte pas s'arrêter à un simple rôle de copropriétaire et envisage réellement de rechausser les crampons en signant un contrat de six mois.

Une décision qui pourrait s'arrêter subitement dans quelques mois car le parquet espagnol a fait appel devant la Cour Suprême de l'annulation de sa condamnation pour viol, arguant que cette décision était fondée sur des conclusions "erronées", "voire arbitraires". En attendant, Dani Alves s'est reconverti comme prédicateur au sein d'une église de Gérone...