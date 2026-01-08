DIRECT. PSG - OM : Dembélé déjà décisif, suivez le Trophée des champions

Le PSG a pris l'avantage grâce à Dembélé face à l'OM lors du Trophée des champions, ce jeudi au Koweït. Suivez ce choc du football français en direct commenté sur notre site.

En direct

19:28 - Le PSG tremble encore sur corner L'OM se procure une nouvelle fois un corner dans cette première période animée. Emerson le frappe rentrant depuis la droite et sème la confusion dans la surface parisienne. C'est repris au deuxième poteau par Kondogbia et Chevalier ne peut que dévier devant Greenwood. Derrière, les Parisiens dégagent en catastrophe !

19:26 - Dembélé manque le cadre Quelle opportunité pour le PSG ! Après une superbe récupération haute de Marquinhos, Dembélé élimine son défenseur et se retrouve à devoir négocier un trois contre deux mais choisit de frapper alors que Doué ou Kvaratskhelia attendaient le ballon. Son tir passe à côté !

19:23 - Les Marseillais s'agaçent Après un duel gagné à l'épaule par Zaïre-Emery sur Paixao, Kvaratskhelia obtient un coup franc suite à un accrochage avec Kondogbia. Une décision qui ne plaît pas aux joueurs de l'OM.

19:20 - Rulli devant Nuno Mendes Après avoir initié l'action sur une percée individuelle, Nuno Mendes est retrouvé par Kvaratskhelia dans la surface. Après une feinte de tir du droit, le latéral portugais déclenche une lourde frappe du gauche mais Rulli détourne en corner ! Cela ne donne rien pour le PSG.

19:19 - C'est dur pour l'OM Ce premier but est difficile à avaler pour l'OM, qui avait bien démarré le match et qui s'était procuré la meilleure occasion sur cette tête de Balerdi (7e). Les joueurs de Roberto De Zerbi vont devoir se reprendre.

19:16 - Dembélé est en forme Déjà buteur dimanche dernier contre le PFC, Ousmane Dembélé vient d'inscrire son deuxième but en deux matchs avec le PSG en 2026. L'an dernier, c'est déjà lui qui avait marqué contre Monaco (1-0). C'est donc son deuxième but dans l'histoire du Trophée des champions.

19:13 - BUT ! Le PSG prend l'avantage face à l'OM (1-0) Le PSG marque le premier face à l'OM dans ce début de match (1-0) ! Rulli rate complètement une relance pour Medina mais les Marseillais pensent s'en sortir. Sauf que Paixao perd le ballon dans la foulée et Vitinha peut servir Dembélé seul dans l'axe, grâce à la désorganisation de la défense marseillaise. Le Ballon d'or lobe Rulli pour donner l'avantage au PSG !

19:12 - Encore un corner pour l'OM Les Marseillais obtiennent un quatrième corner dans cette rencontre. Le ballon est mal dégagé par la défense du PSG et Hojbjerg peut frapper mais son tir est finalement contré.

19:10 - Nuno Mendes rate le cadre Le PSG répond à l'OM ! Depuis l'aile droite, Ousmane Dembélé enroule un bon ballon pour centrer et trouve Nuno Mendes en position d'attaquant. Le latéral portugais dévie de la tête pour tromper Rulli qui était mal sorti mais le ballon fuit finalement le cadre...

19:07 - Chevalier devant Balerdi ! Après une très belle séquence collective partie des pieds de Rulli, l'OM se procure un deuxième corner. Emerson le frappe à nouveau et trouve Balerdi dans les six mètres. L'Argentin reprend d'une tête puissante mais Chevalier réalise un superbe arrêt pour détourner en corner à nouveau, mais celui-ci ne donne rien.

19:05 - Premier corner pour l'OM L'OM se procure un premier corner dans ce Trophée des champions. Emerson le frappe rentrant et trouve Hojbjerg dans les six mètres mais le Danois envoie le ballon au-dessus, de la tête.

19:03 - Kvaratskhelia dévie un centre Bien trouvé en profondeur dans une position d'ailier droit, Zaïre-Emery parvient à centrer fort au premier poteau et trouve Kvaratskhelia, qui a faussé compagnie à la défense de l'OM. Mais le Géorgien ne réussit pas une talonnade compliquée.

19:02 - Le PSG vise un 14e Trophée des champions Triple tenant du titre du Trophée des champions, le PSG a remporté 11 des 12 dernières éditions et vise un 14e titre ce soir face à l'OM à l'occasion de cette 49e édition de ce Trophée des champions.

19:00 - Le coup d'envoi est donné entre le PSG et l'OM ! M. Léonard siffle le coup d'envoi de ce Trophée des champions entre le PSG et l'OM ! Ce sont les joueurs parisiens qui engagent pour ces 45 premières minutes.

18:57 - Les joueurs sont sur la pelouse Les joueurs du PSG et de l'OM ont pénétré sur la pelouse du Jaber Al-Ahmad International Stadium, au Koweït. Le coup d'envoi est imminent !

18:55 - Il n'y aura pas de prolongation Pour ce Trophée des champions, il n'est pas prévu de prolongation en cas d'égalité au bout des 90 minutes ce jeudi au Koweït. Le PSG et l'OM devront donc se départager dans le temps réglementaire s'ils veulent éviter une séance de tirs au but. Les Marseillais peuvent se rassurer, lors de l'éventuelle séance de tirs au but, Safonov ne gardera pas le but parisien, après avoir arrêté quatre tirs au but lors de la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo, puisque le gardien russe est blessé.

18:51 - L'OM, 13 ans sans titre Cela fait 13 ans et 8 mois que l'OM n'a pas soulevé le moindre trophée, sur la scène nationale comme continentale, soit 5019 jours au total. L'Olympique de Marseille n'a en effet plus soulevé de trophée depuis le 14 avril 2012 et un sacre contre l'OL en Coupe de la Ligue (1-0). À l'époque, Didier Deschamps était encore l'entraîneur et c'est le Brésilien Brandao qui avait inscrit l'unique but de la soirée en prolongation. Ce Trophée des champions est l'occasion d'interrompre cette longue disette, surtout face au rival, le Paris Saint-Germain.

18:46 - OM-De Zerbi: "Comme si on jouait davantage qu'une finale" Malgré le dernier succès de l'OM face au PSG en septembre dernier (1-0), l'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi sait bien qu'il faudra que ses joueurs rééditent le même type de performance s'ils veulent l'emporter ce jeudi au Koweït. "Nous savons ce que nous voulons faire, nous devons jouer un match à très haute intensité, à très haut engagement comme si on jouait davantage qu'une finale, comme si nous jouions pour quelque chose en plus, a expliqué l'Italien en conférence de presse ce mercredi. Il faudra garder la lucidité, le sang-froid et l'équilibre tout le match, avoir de la combativité aussi, ce qui ne veut pas dire de la nervosité."

18:42 - PSG-Enrique: "Il n'y a pas de revanche" Pour l'entraîneur du PSG Luis Enrique, la rencontre perdue en Ligue 1 en septembre dernier (1-0) n'a rien à voir avec ce Trophée des champions. "Il n'y a pas de revanche, mais on connaît clairement l'importance de ce match pour nos supporters, le club et notre équipe, a expliqué le coach espagnol en conférence de presse ce mercredi. Quand tu joues un Classique contre l'OM et une finale, il n'y a pas de revanche." Bien conscient de l'enjeu, Luis Enrique aligne sa meilleure équipe possible, comme annoncé. "On s'est bien reposés pendant les fêtes de Noël, ce sera plus ou moins la vraie équipe du PSG demain (ce jeudi, ndlr)", avait prévenu l'entraîneur espagnol.

18:36 - PSG-Marquinhos: "Marseille ne fait jamais peur" Lors du dernier affrontement entre les deux équipes, c'est bien l'OM qui l'avait emporté. Dans une soirée au terme de laquelle Ousmane Dembélé avait reçu le Ballon d'or, après le décalage du match du dimanche au lundi soir, les Marseillais avaient battu les Parisiens au Vélodrome lors de la 5e journée de Ligue 1 (22 septembre) grâce à un but marqué contre son camp par Marquinhos (1-0). Mais le capitaine parisien n'est pas inquiet avant d'affronter à nouveau Marseille. "Marseille ne fait jamais peur, a-t-il assuré en conférence de presse ce mercredi. Peur, non. On respecte l'adversaire, toujours. Mais on n'a pas peur de nos adversaires."

18:30 - Quels pronostics pour la rencontre PSG - OM ? Pour ce Trophée des champions, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce deuxième match de l'année 2026. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Marseillais au Koweït se situe entre 4,5 et 7. La cote pour un match nul est d'environ 4.

18:24 - OM: Kondogbia et Gouiri titulaires Du côté de l'OM, Roberto De Zerbi est toujours privé d'Aguerd (qui dispute la CAN avec le Maroc), ce qui permet à Balerdi de revenir dans le onze de départ, dans la défense à 3 imaginée par l'entraîneur italien, qui hésitait sur autres deux postes. Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia a été finalement préféré à Matt O'Riley tandis que devant Amine Gouiri, qui a fait son retour de blessure contre Nantes (0-2) dimanche dernier, débute, plutôt que Pierre-Emerick Aubameyang. Le onze de départ de l'OM : Rulli - Pavard, Balerdi (c.), Medina - T. Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Emerson - Greenwood, Gouiri, Paixão.

18:18 - PSG: Luis Enrique aligne sa meilleure équipe possible Pour ce Trophée des champions, et comme annoncé, Luis Enrique aligne sa meilleure équipe possible après avoir fait tourner son effectif lors du derby face au Paris FC dimanche (2-1). Marquinhos remplace Zabarnyi dans l'axe, tandis que Neves, Vitinha et Ruiz vont débuter au milieu. Devant, après avoir commencé sur le banc dimanche dernier, Dembélé et Kvaratskhelia sont titulaires avec Désiré Doué. Le onze de départ du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos (c.), Pacho, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, F. Ruiz - D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

18:12 - Comment voir PSG - OM en direct ? Ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Marseillais à partir de 19 heures ce jeudi 8 janvier, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.