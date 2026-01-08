PSG - OM : Luis Enrique prévient l'OM, ce sera "la vraie équipe du PSG"

Le PSG affronte l'Olympique de Marseille ce jeudi à 19 heures lors du Trophée des champions, disputé cette année au Koweït. Découvrez les dernières informations autour de ce choc et les compositions probables.

Après avoir remporté six titres en 2025, le Paris Saint-Germain a l'occasion de s'emparer d'un premier titre après huit jours dans l'année 2026. Il faudra pour cela battre son grand rival, l'Olympique de Marseille, ce jeudi lors du Trophée des champions, disputé cette année au Koweït au Jaber Al-Ahmad International Stadium qui devrait presque faire le plein pour cette affiche, malgré l'absence des ultras des deux équipes.

Et lors du dernier affrontement entre les deux équipes, c'est bien l'OM qui l'avait emporté. Dans une soirée au terme de laquelle Ousmane Dembélé avait reçu le Ballon d'or, les Marseillais avaient battu les Parisiens au Vélodrome grâce à un but marqué contre son camp par Marquinhos (1-0). Mais le capitaine parisien n'est pas inquiet avant d'affronter à nouveau Marseille. "Marseille ne fait jamais peur, a-t-il assuré en conférence de presse ce mercredi. Peur, non. On respecte l'adversaire, toujours. Mais on n'a pas peur de nos adversaires."

Luis Enrique encense De Zerbi

Pour son entraîneur Luis Enrique, cette rencontre perdue en Ligue 1 n'a rien à voir avec ce Trophée des champions. "Il n'y a pas de revanche, mais on connaît clairement l'importance de ce match pour nos supporters, le club et notre équipe, a expliqué le coach espagnol en conférence de presse ce mercredi. Quand tu joues un Classique contre l'OM et une finale, il n'y a pas de revanche." Bien conscient de l'enjeu, Luis Enrique va aligner sa meilleure équipe possible. "On s'est bien reposés pendant les fêtes de Noël, ce sera plus ou moins la vraie équipe du PSG demain (ce jeudi, ndlr)", a prévenu l'entraîneur espagnol.

Le coach du PSG s'attend en tout cas à un match disputé face à cette équipe de l'OM qui reste sur une contre-performance mémorable contre Nantes (0-2) le week-end dernier. Luis Enrique a fait l'éloge de son homologue marseillais avant ce choc. "Ce que j'aime chez Roberto De Zerbi, c'est sa mentalité : il aime attaquer, il attaque tout le temps, et j'aime les entraîneurs qui aiment faire ça, a-t-il expliqué devant la presse. Ce que nous voulons, c'est dominer le match, avoir le ballon et presser le plus vite possible pour le récupérer."

Les compos de PSG - OM : De Zerbi hésite sur deux postes

Pour ce Trophée des champions, Luis Enrique devrait aligner sa meilleure équipe possible après avoir fait tourner son effectif lors du derby face au Paris FC dimanche (2-1). Marquinhos va remplacer Zabarnyi dans l'axe, tandis que Neves, Vitinha et Ruiz vont débuter au milieu. Devant, après avoir débuté sur le banc dimanche dernier, Dembélé et Kvaratskhelia devraient débuter.

Le onze de départ probable du PSG : Chevalier - Zaïre-Emery, Marquinhos (c.), Pacho, N. Mendes - J. Neves, Vitinha, F. Ruiz - D. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Du côté de l'OM, Roberto De Zerbi est toujours privé d'Aguerd (CAN), ce qui devrait permettre à Balerdi de revenir dans le onze de départ dans la défense à 3 imaginée par l'entraîneur italien, qui hésite sur autres deux postes. Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia et Matt O'Riley sont en balance et même chose devant entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri, qui a fait son retour de blessure contre le FC Nantes (0-2), dimanche dernier.

Le onze de départ probable de l'OM : Rulli - Pavard, Balerdi (c.), Medina - T. Weah, Hojbjerg, Kondogbia (ou O'Riley), Emerson - Greenwood, Aubameyang (ou Gouiri), Paixão.

Heure, chaîne, comment voir PSG - OM en direct

Ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue 1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Marseillais à partir de 19 heures ce jeudi 8 janvier, il faudra se rendre sur le site de Ligue 1+.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - OM ?

Pour ce Trophée des champions, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce deuxième match de l'année 2026. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,4 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Marseillais au Koweït se situe entre 4,5 et 7. La cote pour un match nul est d'environ 4.