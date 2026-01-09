Cameroun - Maroc : une grosse incertitude pour les Lions de l'Atlas, heure et chaîne TV

Le Cameroun et le Maroc croisent le fer ce vendredi à l'occasion du deuxième quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Le Cameroun continue sa route sans faire trop de bruit dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Lions indomptables ont battu l'Afrique du Sud (2-1) en huitièmes de finale et continuent d'être invaincus dans cette compétition avant d'affronter le pays hôte. "Le Maroc s'est structuré, dispose de très belles installations, il est aujourd'hui au top du football africain. Je ne dirai jamais que le Cameroun est favori. Pour moi le Maroc est le favori naturel, il est demi-finaliste de la Coupe du monde", a estimé le sélectionneur du Cameroun, David Pagou.

Les Marocains s'imposent, en effet, en grands favoris de cette CAN 2025 depuis le coup d'envoi de la compétition. Mais le pays hôte n'a pas eu un chemin facile pour atteindre les quarts de finale. Le succès étriqué face à la Tanzanie en huitièmes de finale (1-0) n'a pas forcément rassuré des supporters marocains qui critiquent vivement Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Ce dernier a avoué que son équipe était sous pression depuis le début de cette CAN.

La pression sera encore plus grande face à une équipe qui, sur le papier, a les armes pour considérablement gêner le Maroc. Le Cameroun est, par ailleurs, invaincu dans une Coupe d'Afrique des Nations, face aux Lions de l'Atlas. Nuance, malgré tout, puisque les deux équipes ne se sont plus affrontées dans cette compétition depuis 1992 et les Marocains ont remporté les deux dernières confrontations entre les deux nations.

A quelle heure débute le match Cameroun - Maroc ?

Le match Cameroun - Maroc débutera à 20h ce vendredi. Ce quart de finale de la CAN 2025 se déroulera au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat au Maroc.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Cameroun - Maroc ?

Bein Sports 1 diffusera ce quart de finale de la CAN 2025 entre le Cameroun et le Maroc. L'arbitre égyptien Amin Omar sera au sifflet de ce match.

Quelle diffusion streaming pour le match Cameroun - Maroc ?

Canal+ et Bein Sports Connect proposeront une diffusion streaming de ce Cameroun - Maroc. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Cameroun - Maroc ?

Le Cameroun s'avance avec deux incertitudes pour ce quart de finale face au Maroc. Yongwa et Baleba ne sont pas encore certains de pouvoir débuter ce quart de finale. Le XI probable des Lions indomptables : Epassy - Malone, Kotto, Tolo - Tchamadeu, Namaso, Kemen, Ebong, Nagida - Mbeumo, Kofane.

Côté Marocain, Amrabat est également incertain comme l'a confié Walid Regragui en conférence de presse. En revanche, Igamane est de retour à 100%. L'attaquant lillois devrait, malgré tout, débuter sur le banc. Le XI probable des Lions de l'Atlas : Bounou - Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui - El Aynaoui, El Khannouss, Saibari - Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Cameroun - Maroc ?

Betclic : Cameroun 6,50 / Nul 3,53 / Maroc 1,58

Unibet : Cameroun 6 / Nul 3,52 / Maroc 1,64

Winamax : Cameroun 6 / Nul 3,55/ Maroc 1,58