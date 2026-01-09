Cameroun - Maroc : les Lions de l'Atlas ont été intraitables et filent en demi-finales de la CAN, le résumé du match

Le Maroc a pris le meilleur sur le Cameroun ce vendredi dans un quart de finale très bien maitrisé (2-0). Les Lions de l'Atlas seront donc au rendez-vous des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 devant leur public.

En direct

22:10 - Le résumé du match Le Maroc dompte le Cameroun et rejoint les demi-finales de la CAN 2025. Les Lions de l'Atlas sont incisifs dès les premiers instants de la rencontre et obtiennent une multitude de coups de pied arrêtés aux abords de la surface du Cameroun. Brahim Diaz est en forme et pose énormément de problèmes à l'arrière-garde camerounaise qui perd sur blessure Tchamadeu, touché au genou (24'). Juste après ce très gros coup dur, le Cameroun concède l'ouverture du score sur un corner dévié par El Kaabi jusqu'à Diaz qui montre encore la voie aux siens (27'). Les Marocains continuent de dominer et sont à la quête du break. En seconde période, ce sont eux qui se procurent la première occasion avec une tête légèrement décadrée d'Ezzalzouli (60'). Deux minutes plus tard, nouveau danger dans la surface du Cameroun. Saibari pousse le ballon à l'aide de la main mais Kotto sauve son camp sur sa ligne avec un dégagement in extremis (62'). Alors que les Lions de l'Atlas souffraient un peu plus, Saibari vient soulager tout le monde d'une frappe sèche (75'). Le dernier quart d'heure de la rencontre est un long fleuve tranquille pour des Marocains solides défensivement et qui n'auront jamais été vraiment inquiétés dans cette rencontre.

22:03 - Le Maroc attend son adversaire Après cette victoire face au Cameroun, le Maroc doit désormais attendre son adversaire en demi-finale de la CAN 2025. L'Algérie ou le Nigeria rejoindra les Lions de l'Atlas. Rendez-vous ce samedi à 17h pour ce quart de finale entre Nigérians et Algériens.

21:57 - C'est terminé ! Les Lions de l'Atlas ont été intraitables ce soir et s'imposent face au Cameroun. Ils rejoignent les demi-finales de la CAN 2025 devant leur public.

21:54 - Un corner qui ne donne rien (90+3') C'était le corner de l'espoir. Mbeumo centre mais la défense marocaine prend le meilleur et se donne de l'air.

21:52 - Le temps additionnel tombe (90') Cinq minutes sont ajoutées au temps réglementaire de ce Cameroun - Maroc. Ça sent bon les demi-finales pour les Lions de l'Atlas en parfaite maitrise de la fin de rencontre.

21:50 - Les premières minutes d'Igamane (90') L'attaquant lillois, amoindri depuis le début de la compétition, va connaitre ses premières minutes dans cette CAN 2025. Il remplace le héros du soir Brahim Diaz.

21:49 - Rahimi déjà averti (88') L'attaquant marocain rentre avec un peu trop d'envie dans ce Cameroun - Maroc et commet une grossière faute sur Avom.

21:48 - La sortie du deuxième buteur (86') Saibari est ovationné au moment de céder sa place dans ce Cameroun - Maroc. Le joueur du PSV Eindhoven est remplacé par Rahimi. Targhalline rentre aussi en jeu et remplace Ezzalzouli auteur d'un match complet.

21:46 - Dans le mur (85') Ezzalzouli obtient et tire un coup-franc excentré aux abords de la surface camerounaise. Sa frappe finit directement dans le mur constitué par Epassy.

21:43 - Une physionomie différente (82') Depuis le deuxième but marocain dans ce Cameroun - Maroc, les Lions de l'Atlas ont abandonné le ballon et se contentent surtout de défendre en bloc. Les Lions indomptables ne parviennent pas à inquiéter Bounou.

21:42 - Deux joueurs au sol (79') Masina et Etta Eyong sont restés au sol après un duel âpre aux abords de la surface des Lions de l'Atlas.

21:40 - Les Lions indomptables ne calculent plus (78') Ce deuxième but pousse les Camerounais à lâcher les chevaux dans ces dernières minutes. Le Maroc s'est recroquevillé sur sa surface.

21:38 - Un triple changement (77') Juste après ce deuxième but du Maroc, le Cameroun fait trois changemetns avec les sorties de Kofane, Baleba et Namaso. Ils sont remplacés par Etta Eyong, Onana et Magri.

21:36 - LE BUT DU BREAK !! (75') Saibari est à la réception d'un coup-franc au second poteau et envoie une frappe sèche hors de portée de Epassy qui est resté stoïque sur sa ligne.

21:35 - Les esprits s'échauffent (74') Nagida balance Diaz hors du terrain et ne comprend pas le coup de sifflet de l'arbitre. Cela agace le joueur du Real Madrid qui s'embrouille avec son bourreau.

21:34 - Nkoudou un peu court (72') Sur ce corner tiré au second poteau, Nkoudou se jette pour essayer de placer une tête gagnante mais son timing l'empêche de l'ajuster parfaitement.

21:33 - Le Maroc souffre un peu plus (71') Depuis quelques minutes, les Lions de l'Atlas ne se contentent que de dégager. Le Cameroun est un peu plus pressant.

21:30 - Mbeumo tombe dans la surface (68') L'attaquant de Manchester United rentre dans la surface et est crocheté par Masina. L'arbitre de ce Cameroun - Maroc ne siffle rien mais c'était très limite.

21:29 - Deux changements marocains (67') Walid Regragui fait entrer du sang neuf pour les vingt dernières minutes. En-Nesyri et Amrabat remplacent El Kaabi et El Khannouss.

21:28 - El Khannouss est au sol (66') El Khannouss semble être au bout de ses forces et va certainement sortir lors du prochain arrêt de jeu dans ce Cameroun - Maroc.

21:27 - Ezzalzouli se précipite (65') L'ailier marocain décide de lancer Diaz dans la profondeur alors qu'il semblait avoir, lui-même, l'espace pour progresser.

21:26 - El Khannouss joue avec le feu (64') Déjà averti, le Marocain commet une faute aux abords de sa surface de réparation.

21:24 - QUEL SAUVETAGE !! (62') Le but du break était presque là pour les Lions de l'Atlas. Le centre fort d'Hakimi est repris par Saibari mais Kotto réalise une intervention héroïque sur sa ligne de but. Le but du Marocain aurait, sans doute, été refusé car il avait poussé le ballon de la main.

21:23 - La tête d'Ezzalzouli ! (60') Ce n'est pas le plus grand mais Ezzalzouli a le sens du timing et il voit sa tête passer juste au-dessus des cages camerounaises.