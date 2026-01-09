DIRECT. Cameroun - Maroc : dans une ambiance folle, les Lions de l'Atlas trouvent la voie, suivez le match

Le Cameroun et le Maroc croisent le fer ce vendredi à l'occasion du deuxième quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Suivez le match en direct.

En direct

20:51 - C'est la pause ! Auteur d'une très belle première période, le Maroc est logiquement devant à la pause face au Cameroun dans ce quart de finale de la CAN 2025. Un score logique mais il reste encore, au moins, 45 minutes à disputer.

20:49 - Mbeumo ne passe pas (45+4') Face à deux joueurs du Maroc, Mbeumo essaye de passer mais il est pris dans l'étau.

20:48 - El Kaabi ne cadre pas (45+3') Ezzalzouli glisse le ballon vers El Kaabi qui frappe en première intention. C'est dans les petits filets extérieurs d'Epassy.

20:47 - Hakimi va chercher le public (45+2') Déjà déchainé, le public marocain répond au geste d'Hakimi qui demande encore un peu plus de soutien.

20:46 - Début du temps additionnel (45') Cinq minutes sont ajoutées à cette première période très heurtée entre le Cameroun et le Maroc.

20:44 - Kofane se tord de douleur (44') Après avoir reçu un coup de coude, Kofane se tord de douleur au sol. Le staff médical camerounais rentre sur la pelouse pour prendre soin du jeune attaquant des Lions indomptables.

20:43 - Le récital de Diaz (43') En plus de son but, le meneur de jeu du Maroc est absolument partout. Il participe au jeu et ne perd presque aucun ballon depuis le coup d'envoi.

20:42 - Beaucoup de coups de sifflet (42') Même si ce Cameroun - Maroc est rythmé, l'arbitre a beaucoup de travail parce qu'il y a de l'engagement, parfois trop.

20:39 - Tolo logiquement sanctionné (39') Le capitaine camerounais sort sur Diaz et le balaye volontairement. L'insaisissable Brahim Diaz continue de causer des maux de têtes à la défense adverse. Tolo sera suspendu en cas de qualification du Cameroun.

20:38 - L'enchainement d'Ezzalzouli ! (38') Après un bon travail d'El Kaabi, Ezzalzouli hérite du cuir et enchaine par une frappe soudaine qui flirte avec le poteau d'Epassy.

20:36 - Pas de faute (36') Diaz a obtenu beaucoup de fautes depuis le début de ce Cameroun - Maroc. Cette fois, il n'obtiendra rien. Renvoi aux 5m50 pour les Lions indomptables.

20:35 - Ezzalzouli au sol dans la surface (35') Accroché dans la surface camerounaise, Ezzalzouli s'est mis au sol et demandait la faute. L'arbitre ne signale rien et cela déclenche l'ire du staff marocain sur le banc. Ça monte en pression avec le staff camerounais.

20:33 - Le Maroc installé (34') Comme depuis le début de ce Cameroun - Maroc, les Lions de l'Atlas sont complètement installés dans la moitié de terrain camerounaise.

20:31 - Une récupération haute (32') Le Cameroun est dépassé dans cette première demi-heure et s'en sort bien sur cette récupération haute des Marocains. El Kaabi manque sa déviation et les Lions indomptables peuvent se dégager.

20:30 - Le très bon retour de Malone (30') Sur ce coup-franc dégagé par la défense marocaine, les Lions de l'Atlas se projettent vite mais Ezzalzouli est repris par Malone.

20:28 - Le Cameroun à l'attaque (28') Juste après le but, les Lions indomptables obtiennent un bon coup-franc excentré.

20:27 - LE MAROC OUVRE LE SCORE !! (27') LA LIBÉRATION À RABAT ! Diaz est à la réception d'une déviation d'El Kaabi et pousse au fond des filets.

20:25 - Encore Tolo (26') Le capitaine du Cameroun est idéalement placé sur ce centre fort d'El Aynaoui. Corner à suivre pour le Maroc.

20:24 - Le changement confirmé (24') Tchamadeu quitte la pelouse sur civière dans ce Cameroun - Maroc. Il est remplacé par l'ancien joueur du PSG Dina-Ebimbe.

20:21 - Tchamadeu en larmes (21') Le Camerounais s'effondre de nouveau au sol dans ce Cameroun - Maroc. Il va devoir céder sa place après sa douleur au genou il y a quelques minutes. Terrible image.

20:21 - Encore Diaz (20') Le Madrilène est un véritable poison pour la défense camerounaise qui l'arrête, de nouveau, de manière illicite.

20:19 - La roulette de Diaz (19') Brahim Diaz fait parler son élégance sur cette roulette pour obtenir une faute. Derrière le numéro 10 du Maroc met du rythme en jouant vite.

20:17 - Avom percuté (17') L'arbitre de ce Cameroun - Maroc a beaucoup de travail depuis le coup d'envoi. Il siffle encore pour signaler, cette fois, une faute de Diaz sur Avom.

20:16 - Encore une intervention décisive (15') Le Cameroun est sur un fil dans ce premier quart d'heure et doit, de nouveau, s'en remettre à son arrière-garde qui concède déjà un troisième corner.