Heure et chaîne TV de PSG - OM

Le Trophée des champions 2026 a droit à un Classique ce jeudi 8 janvier entre Marseille et Paris.

Un match de prestige, un trophée... Ce PSG - OM est très attendu dans le cadre du Trophée des champions. C'est sans aucun doute le chemin le plus court pour remporter un titre du côté de Marseille, même si ce n'est pas le plus facile comme l'a indiqué le capitaine de l'OM Balerdi. Le PSG vise tout simplement un 14e Trophée des champions, le 11e en 12 ans, une vraie hégémonie. De son côté, l'OM n'a plus remporté ce trophée depuis quinze ans et tentera de mettre fin à cette disette. Les deux équipes seront les meilleures possibles. Pour Paris, Matveï Safonov est forfait en raison d'une blessure à la main gauche, Lee Kang-in souffre de la cuisse gauche et Quentin Ndjantou est touché aux ischio-jambiers. Marseille sera notamment privé de Nadir et Vermeeren, tous les deux suspendus après le rouge reçu face à Nantes en championnat le week-end dernier. En conférence de presse mercredi 7 janvier, Marquinhos, le capitaine du PSG, a lancé les hostilités en évoquant l'envie de rectifier le tir après la défaite en championnat. "Marseille ne fait jamais peur. Peur, non. On respecte l'adversaire, toujours. Mais on n'a pas peur de nos adversaires, ce n'est pas le terme qu'il faut utiliser. On regarde surtout notre état d'esprit, notre philosophie. Chaque match a son histoire."

Heure et chaîne TV

La rencontre sera diffusée sur les antennes de Ligue 1 + pour un coup d'envoi qui est prévu à 19h.