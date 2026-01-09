DIRECT. Mali - Sénégal : carton rouge, blessure... Les Aigles au bord de l'élimination face aux Lions de la Teranga, suivez le match

Ce vendredi, le Mali et le Sénégal s'affrontent en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une affiche de prestige entre deux pays frères qui veulent rallier le dernier carré. Suivez le match en direct.

En direct

18:27 - Double changement (0-1, 62e) Ciss et Lamine Camara prennent les places de Habib Diarra et Pape Gueye pour cette dernière demi-heure.

18:26 - Mendy encore lui ! (0-1, 61e) Alors que Habib Diallo a écopé d'un carton jaune pour une faute sur Hamari Traoré, Mamadou Sangaré pique son coup franc. Ousmane Camara reprend de la tête mais il est signalé hors-jeu.

18:25 - Mané altruiste ! (0-1,60e) Quelle occasion pour le Sénégal ! Dans la surface, Sadio Mané était en position de frappe mais il décide de passer le ballon en retrait pour trouver Habib Diallo. L'attaquant messin ne parvient pas à toucher le cuir.

18:22 - Mendy impeccable (0-1, 57e) Sangaré frappe bien le coup franc ! Au second poteau, Diaby reprend à bout portant mais Edouard Mendy se couche bien sur le ballon. Corner pour le Mali !

18:21 - Carton jaune pour Diarra (0-1, 56e) Faute d'anti-jeu pour Habib Diarra qui est averti d'un carton jaune.

18:20 - C'est terminé pour Haidara ! (0-1, 55e) Alors que Hamari Traoré reçoit des soins après un duel aérien avec Diouf, Amadou Haidara sort. Sévèrement touché à l'épaule gauche, le milieu cède sa place à Nene.

18:18 - Diallo ne cadre pas (0-1, 53e) Krépin Diatta centre dans la surface. Au second poteau, Habib Diallo reprend de la tête. Ça passe légèrement au-dessus de la cage de Djigui Diarra.

18:16 - Coup franc intéressant (0-1, 52e) Coup de pied arrêté pour les Lions de la Teranga après une intervention tardive de Gassama.

18:14 - D'un but à l'autre (0-1, 49e) Quelques secondes après l'occasion des Aigles, Sadio Mané hérite du cuir à l'entrée de la surface. Il trouve Gana Gueye en retrait qui frappe en première intention mais Djigui Diarra dégage sur sa ligne.

18:13 - Mendy s'impose ! (0-1, 48e) Offensive malienne et Sinayoko se retrouve sur la gauche de la surface ! L'attaquant centre fort et Mendy s'impose sur sa ligne en deux temps.

18:12 - Diarra contré (0-1, 47e) Habib Diarra se projette dans le dos de Gassama qui est monté sur Ndiaye. Le milieu sénégalais centre mais il est dévié.

18:10 - Ça repart ! (0-1, 46e) Les Aigles lancent la deuxième mi-temps !

18:08 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !

17:54 - Mi-temps ! (0-1) Après cette première période très animée, c'est la mi-temps à Tanger ! Grâce à un but de Ndiaye, le Sénégal mène 1-0 contre le Mali qui évoluera à 10 en deuxième mi-temps après l'exclusion du capitaine Yves Bissouma.

17:53 - Haidara au sol (0-1, 53e) Le quart de finale semble terminé pour Amadou Haidara ! Le milieu s'assoit sur la pelouse et se tient l'épaule gauche.

17:52 - Mané contré (0-1, 45+7e) Après un superbe travail de Ndiaye sur son couloir droit, l'ailier centre. Djigui Diarra manque sa sortie et Sadio Mané tente la reprise après un contrôle. Hamari Traoré sort vite pour dévier en corner.

17:51 - Énorme collision (0-1, 45+5e) Quelle faute de Lassana Coulibaly ! Sur un duel aérien, le milieu est en retard mais il tamponne Pape Gueye qui s'écroule littéralement.

17:49 - Le Mali à 10 ! (0-1, 45+3e) Alors que Gana Gueye est soigné à la cheville droite, l'arbitre sud-africain sort un deuxième carton jaune à l'encontre d'Yves Bissouma, synonyme d'exclusion. Les Aigles vont terminer ce quart de finale à 10 !

17:47 - Diarra sauve le Mali ! (0-1, 45+2e) Après un tacle tardif de Bissouma sur Gana Gueye, Mané trouve Diouf dans la surface qui frappe en première intention. Sur sa ligne, Djigui Diarra claque le ballon de la main droite.

17:46 - Cinq minutes (0-1, 45e) Cinq minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps !

17:45 - Haidara se tord de douleurs ! (0-1, 45e) Dans un duel abec Krépin Diatta, Amadou Haidara retombe mal sur son épaule gauche. Le milieu qui vient de signer à Lens grimace et se tord de douleurs sur la pelouse.

17:44 - Camara s'interpose (0-1, 44e) Contre-attaque pour le Sénégal mais Camara tacle en touche.

17:43 - Niakhaté se loupe (0-1, 43e) À l'approche de la fin du temps réglementaire de la première mi-temps, Yves Bissouma lève la tête et adresse un long ballon pour Lassine Sinayoko. Moussa Niakhaté devance le Malien mais son contrôle est manqué. Le corner qui suit ne donne rien.

17:41 - Diouf et Diaby en couverture (0-1, 41e) Passe de Coulibaly pour Traoré mais Diouf protège son ballon. Dans la foulée, le latéral gauche sénégalais dégage en direction de Habib Diallo, pris à la course par Diaby.