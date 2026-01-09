Mali - Sénégal : "Ça va être une guerre"... le choc des quarts de la CAN 2025 déjà lancé ! Heure et chaîne TV

Ce vendredi, le Mali et le Sénégal s'affrontent en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Une affiche de prestige entre deux pays frères qui veulent rallier le dernier carré.

Une affiche de gala qui sent la poudre. Après avoir respectivement disposé de la Tunisie (1-1 et 3-2 aux TAB) et du Soudan (3-1) en huitièmes de finale de la CAN 2025, le Mali et le Sénégal se retrouvent ce vendredi pour un choc au sommet. Un match entre deux nations frontalières liées. Pour Tom Saintfiet, le sélectionneur des Aigles, il s'agit avant tout d'un match de football : "On va affronter une équipe très forte, avec des joueurs qui jouent à un très haut niveau, avec de grandes stars. Mais on n'est pas impressionnés par ça. Ce sont des joueurs comme mes joueurs. Mes joueurs sont aussi de grandes stars et de bons joueurs avec toutes les qualités. Ça va être une guerre".

Présent sur le banc malien depuis 2024, l'entraîneur est allé plus loin : "On a un peu moins de chances pour marquer des buts, mais on a affronté des équipes plus fortes que le Sénégal. On a affronté la Tunisie et le Maroc. C'est différent. Tout le monde est disponible, tout le monde est prêt. On n'a pas peur. Jouer un quart de finale, c'est toujours quelque chose de spécial. On va tout faire pour rester après le match de demain ici au Maroc. On va tout donner demain pour faire un miracle et se qualifier pour la demi-finale. Nous sommes la seule équipe à n'avoir pas encore gagné la coupe et nous pensons que c'est notre moment".

Pour cette affiche, le Mali pourra compter sur ses hommes forts, Lassine Sinayoko, auteur de trois buts dans la compétition mais également d'Yves Bissouma qui retrouve ses marques après un début de saison compliqué à Tottenham. Face aux médias, Tom Saintfiet a loué les qualités de son groupe : "J'aime le beau jeu mais quand ce n'est pas réaliste et ne permet pas de gagner, on ne fait rien avec le beau jeu. Le Mali était connu pour son beau jeu mais pas pour la discipline. C'est la petite touche que j'ai apportée avec mon staff. On joue avec un attaquant. Lassine Sinayoko ne sait pas seulement marquer des buts. Il apporte beaucoup et aide l'équipe. C'est un très bon joueur, mais pas le seul. Il peut marquer seulement lorsque les autres font leur travail".

"Entre le Mali et le Sénégal, il ne peut pas y avoir de guerre"

Sélectionneur du Sénégal depuis octobre 2024 et le départ d'Aliou Cissé, Pape Thiaw dispute son premier quart de finale de la CAN à la tête des Lions de la Teranga. Une affiche qui aura un goût particulier : "Pour moi, c'est comme si on me disait de choisir entre mon père et ma mère, c'est difficile. Ma mère est du côté du Mali et mon père est Sénégalais". Face aux médias, il en a profité pour répondre aux dires de son confrère malien qui évoquait "une guerre" : "Pour moi, c'est un match de football, ce n'est pas une guerre. Entre le Mali et le Sénégal, il ne peut pas y avoir de guerre. Ce sont des frères, on reste dans le cadre du football". Le sélectionneur a donné la clé pour rejoindre les demi-finales de la CAN 2025 : "Si nous voulons aller loin dans cette compétition, nous devons gagner. Ce ne sera pas facile, mais il faudra réunir tous les ingrédients pour aller chercher la qualification. Nous cherchons à préserver nos acquis face à une sélection qui mérite pleinement sa place en quart de finale. Nous disposons de tactiques et d'automatismes, d'une bonne solidité défensive, d'un excellent état d'esprit et d'une capacité à maîtriser nos émotions pour rester concentrés sur l'essentiel et décrocher la qualification".

À quelle heure débute Mali - Sénégal ?

Le coup d'envoi du match des quarts de finale de la CAN 2025 opposant le Mali au Sénégal est prévu vendredi 9 janvier à 17h00 au Stade Ibn-Batouta de Tanger (Maroc).

Sur quelle chaîne regarder Mali - Sénégal ?

Détenteur des droits TV de la CAN 2025, BeIN Sports 1 diffusera la rencontre entre les Aigles et les Lions.

Comment suivre Mali - Sénégal en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc des quarts de finale de la CAN 2025 entre les Maliens et les Sénégalais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Mali - Sénégal ?

Mali : Diarra (G) - H.Traoré, Diaby, Camara, Dante - Bissouma, Dieng - Sangaré, Coulibaly, Doumbia - Sinayoko.

​Sénégal : E. Mendy (G) - Niakate, Seck, Koulibaly, Jakobs - Gueye, P.Gueye, Lamine Camara - Mané, Ismaïla Sarr, Jackson.

Quels sont les pronostics de Mali - Sénégal ?