Algérie - Nigeria : un choc dans un contexte bien particulier, compos et chaîne TV

L'Algérie et le Nigeria s'affrontent ce samedi à l'occasion des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 alors que les Super Eagles ont fait planer la menace d'un boycott à cause d'une histoire de primes.

L'Algérie semble guérie. Après des années précédentes marquées par de multiples échecs, les Fennecs retrouvent les parfums des grandes rencontres. Ils se retrouvent en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 après deux éliminations successives en phase de poules. Et pour rejoindre ce stade de la compétition, l'Algérie a enchainé quatre victoires de suite dont une dernière particulièrement difficile. Grâce à un sublime but à la 119e minute de Boulbina, les Verts ont écarté la RD Congo (1-0) et continuent de croire à un troisième sacre continental.

Sur le chemin des Fennecs, le Nigeria. Les Super Eagles impressionnent depuis le début de cette CAN 2025 avec 12 buts inscrits en 4 matchs et un carton en huitième de finale face au Mozambique (4-0). Dans cette compétition, le Nigeria est habitué aux grandes performances et reste le vice-champion d'Afrique en titre et vise donc une deuxième demi-finale de suite. "J'aime le football algérien, ils ont des joueurs intéressants, et nous aussi nous avons des points forts. Si nous voulons nous qualifier, nous devons battre l'une des meilleures équipes", a déclaré le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle.

Les Super Eagles abordent ce rendez-vous après des derniers jours très agités. En effet, les hommes d'Eric Chelle ont fait planer la menace d'un boycott car ces derniers se plaignaient de primes non versées alors que la fédération leur avait promis en cas de quarts de finale. Une situation qui s'est finalement décantée ce vendredi puisque le capitaine Wilfried Ndidi a assuré que ces primes allaient bien être payées. "Je me suis engagé auprès du staff et des joueurs : je paierai de ma poche les primes si la direction ne le fait pas d'ici samedi."

A quelle heure débute le match Algérie - Nigeria ?

Le match Algérie - Nigeria se jouera ce samedi à 17h. Il se déroulera au Stade de Marrakech au Maroc.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Algérie - Nigeria ?

Bein Sports 1 diffusera cet Algérie - Nigeria qui compte pour les quarts de finale de la CAN 2025. Initialement désigné pour arbitrer la rencontre, le Somalien Omar Artan a été écarté par la Confédération africaine de football pour avoir porté des crampons d'une marque non homologuée par l'instance africaine de football comme l'a révélé Foot Africa.

Quelle diffusion streaming pour le match Algérie - Nigeria ?

Canal++ et Bein Sports Connect proposeront cet Algérie - Nigeria en streaming. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Algérie - Nigeria ?

Vladimir Petkovic pourrait être privé d'Ismaël Bennacer pour cet Algérie - Nigeria. Le milieu de terrain est incertain. Le XI probable des Fennecs : Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - Mahrez, Boudaoui, Abdelli, Chaïbi - Maza, Amoura.

En face, le Nigeria dispose de l'entièreté de son groupe pour ce quart de finale. Le XI probable des Super Eagles : Nwabili - Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi - Onyeka, Ndidi, Iwobi, Lookman - Osimhen, Adams.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Algérie - Nigeria ?

Betclic : Algérie 3,12 / Nul 2,97 / Nigeria 2,42

Unibet : Algérie 3,15 / Nul 2,98 / Nigeria 2,45

Winamax : Algérie 3,05 / Nul 2,95 / Nigeria 2,40