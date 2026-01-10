Algérie - Nigeria : les Super Eagles mettent fin au rêve de Mahrez et des Fennecs, le résumé du match

Le Nigeria a dominé l'Algérie ce samedi lors de l'avant-dernier quart de finale de cette CAN 2025 (2-0) et rejoint le Maroc en demi-finale.

19:15 - Le résumé du match Les Super Eagles impressionnent toujours. Le Nigeria fait une meilleure première impression. Les Super Eagles imprègnent le rythme et ont le contrôle du ballon. Il faut attendre la 24e minute pour assister au premier frisson de ce quart de finale. Zidane s'impose sur la frappe puissante au sol de Lookman. Trois minutes plus tard, Osimhen est en bonne position pour marquer mais Aït-Nouri joue les sauveurs avec un superbe retour défensif. Et après Aït-Nouri, c'est Bensebaini qui s'emploie pour dégager la reprise d'Iwobi sur sa ligne de but (30'). À la pause, le score de 0-0 est miraculeux pour les Fennces qui auront souffert. Le début de deuxième période est terrible pour l'Algérie. Osimhen est idéalement servi au second poteau et place une tête hors de portée de Zidane (47'). Dix minutes plus tard, le buteur nigérian se transforme en passeur. Il trouve Adams qui élimine Zidane avant de pousser au fond des filets et d'offrir le break aux Super Eagles. L'ancien attaquant de Montpellier est proche du doublé en fin de rencontre mais sa tête trouve le poteau (82'). Mais cette occasion manquée ne laissera aucun regret aux Nigérians qui affronteront donc le Maroc ce mercredi lors de la deuxième demi-finale de cette CAN 2025.

19:05 - Une affiche de rêve ce mercredi Ce mercredi auront lieu les deux demi-finales de cette CAN 2025. Le Sénégal attend encore de savoir qui il affrontera entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire alors que le Nigeria et le Maroc s'affronteront le mercredi soir à 21h à Rabat dans une affiche qui s'annonce grandiose.

18:59 - Le Nigeria rejoint le Maroc ! Les Super Eagles s'imposent dans cet Algérie - Nigeria et se qualifient, sans trembler, pour les demi-finales de cette CAN 2025. Ils affronteront le Maroc dans une affiche qui promet énormément.

18:58 - Les esprits s'échauffent ! (90+8') L'arbitre laisse encore plus de temps dans cette fin de rencontre et permet donc aux deux équipes de perdent un peu leurs nerfs. Simon et Berghali en sont presque venus aux mains. Simon est averti d'un carton jaune.

18:55 - Osayi-Samuel est remplacé (90+5') Souffrant depuis plusieurs minutes, Osayi-Samuel est remplacé par Ogbu pour quelques minutes.

18:52 - Nwabali souffre (90+3') Après un tâcle appuyé de Berkane, Nwabali reste au sol et souffre.

18:51 - Boulbina se bat (90+2') Le héros du huitième de finale de la CAN côté Algérien se bat au milieu de terrain pour récupérer le ballon dans les pieds de Dele-Bashiru.

18:50 - Six minutes supplémentaires (90') Le temps additionnel de ce Algérie - Nigeria tombe à Marrakech. Le Nigeria fonce tout droit vers les demi-finales de la CAN 2025.

18:46 - Encore du changement (87') Adams et Lookman sont remplacés par Awaziem et Dele-Bashiru pour les dernières minutes de ce Algérie - Nigeria. Les Super Eagles devraient passer à une défense à cinq pour la fin de ce match.

18:45 - Bounedjah demande le pénalty (86') L'attaquant algérien se tord de douleur après une main dans le visage. Bassey a écarté les bras mais l'arbitre ne siffle pas de pénalty.

18:44 - Le carton jaune pour Nwabali (85') Pour gain de temps, Nwabali écope d'un carton jaune.

18:44 - Bensebaini enlève trop sa reprise (84') Le défenseur algérien hérite du cuir sur ce corner mal renvoyé mais sa reprise s'envole au-dessus des cages de Nwabali.

18:42 - Le poteau qui sauve l'Algérie (82') Le Nigeria loupe la balle de match sur cette reprise d'Adams de la tête qui fracasse le poteau de Zidane qui était battu sur cette situation. Et si c'était un tournant ?

18:41 - Un double changement (81') Vladimir Petkovic lance ses deux derniers jokers de cet Algérie - Nigeria. Abdelli et Berkane remplacent Amoura et Boudaoui.

18:39 - La frappe lointaine (80') Bounedjah est très loin des cages du Nigeria mais prend sa chance malgré tout. C'était donc la première tentative algérienne de cette rencontre aujourd'hui.

18:38 - Lookman est contré (79') L'ailier de l'Atalanta se remet vite sur son pied droit et frappe. La défense de l'Algérie contre.

18:37 - Osayi-Samuel infranchissable (78') À l'image de la défense du Nigeria, Osayi-Samuel est également impassible et remporte presque tous ses duels.

18:35 - Le dernier quart d'heure (76') L'Algérie et le Nigeria rentrent désormais dans le dernier quart d'heure de ce quart de finale de la CAN 2025. Les Super Eagles mènent très logiquement au score et les Fennecs n'arrivent pas vraiment à se créer des opportunités pour se relancer.

18:34 - Le nouveau carton (75') L'Algérie commence à perdre les pédales dans cette fin de rencontre. Boudaoui commet une grosse faute dans le dos de Lookman et écope d'un carton jaune logique.

18:33 - Nwabali reste concentré (73') Peu sollicité dans cet Algérie - Nigeria, Nwabali reste concentré sur cette passe en profondeur et dégage le ballon en touche après avoir quitté sa surface.

18:30 - Ajayi trop court (71') Lookman cherche et trouve Simon au second poteau. Ce dernier remet dans l'axe vers Ajayi qui est trop court pour couper la trajectoire.

18:28 - Du changement et un carton (69') Alors que Simon et Onyedika remplacent Onyeka et Ndidi, Hadj Moussa écope d'un carton jaune pour une faute sur Osayi-Samuel.

18:27 - Une double mauvaise nouvelle (68') En plus de sa possible blessure musculaire, Ndidi a écopé d'un carton jaune et sera suspendu en cas de qualification pour les demi-finales de la CAN 2025.

18:25 - Ndidi est touché (66') Ça pourrait être le point noir de ce Algérie - Nigeria pour les Super Eagles. Le capitaine Wilfried Ndidi est au sol et s'est tenu l'arrière de la cuisse gauche.