DIRECT. Algérie - Nigeria : les Fennecs en grande souffrance, suivez le match

L'Algérie et le Nigeria s'affrontent ce samedi à l'occasion des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Suivez le match en direct.

En direct

17:48 - Pas de but à la pause L'arbitre siffle la fin de ce premier acte d'Algérie - Nigeria. Les Super Eagles ont largement dominé mais ont faillit à trouver le chemin des filets. Les Fennecs s'en sortent très bien.

17:47 - Zidane en deux temps (45+3') Lookman essaye de surprendre Zidane sur ce coup-franc mais le gardien de l'Algérie se saisit du cuir en deux temps.

17:47 - Osayi-Samuel provoque (45+2') Le latéral droit du Nigeria s'approche de la surface et provoque la faute d'Aït-Nouri. Danger à venir pour l'Algérie.

17:46 - Facile pour Zidane (45+1') Onyemaechi déborde de nouveau sur le côté gauche et centre fort. C'est dévié et ça finit dans les mains du portier algérien.

17:45 - Trois minutes de plus (45') Le temps additionnel de cette première période d'Algérie - Nigeria débute.

17:43 - Un centre trop long (43') Onyemaechi s'en veut après ce centre bien trop profond qui fuit Osimhen. Sortie de but pour l'Algérie et Zidane à quelques minutes de la pause.

17:41 - Aït-Nouri tergiverse (41') Le latéral algérien a vu Mahrez de l'autre côté mais conserve et se fait finalement reprendre par la défense du Nigeria.

17:38 - Le sang-froid de Mandi (38') Le défenseur lillois contrôle tranquillement ce centre d'Onyemaechi et relance, avec beaucoup de sang-froid, dans l'axe.

17:37 - QUEL LOUPÉ ! (37') Encore une relance approximative de l'Algérie et encore un gros manqué pour le Nigeria. Adams se retrouve seul face à Zidane mais loupe son face à face. Le cadre se dérobe.

17:34 - Zidane est debout (34') Ça semble aller pour Luca Zidane qui conserve sa place dans les cages de l'Algérie.

17:33 - Inquiétude pour Zidane (33') Sous les yeux de ses parents, Luca Zidane inquiète. Le portier de l'Algérie reste au sol après un contact et est pris en charge par le staff médical. C'est la cheville qui a souffert.

17:32 - Que l'Algérie souffre (32') Les Fennecs résistent tant bien que mal dans cette première période largement dominée par le Nigeria.

17:30 - ENCORE UN SAUVETAGE ! (30') Zidane se fait avoir sur ce coup-franc et Iwobi est proche de trouver la faille mais Bensebaini se jette et tâcle sur sa ligne de but. Le ballon n'a, semble-t-il, pas entièrement franchi la ligne.

17:29 - Le nouveau carton jaune (29') Amoura est en retard sur Osayi-Samuel et écope d'un carton jaune pour une accumulation de fautes.

17:27 - Aït-Nouri sauve les siens ! (27') Osimhen se présente face à Zidane et ses quelques pas d'ajustement permettent l'incroyable retour d'Aït-Nouri héroïque.

17:25 - Une nouvelle perte de balle (25') Les Algériens enchainent les imprécisions dans la relance et le ballon est vite perdu. Le Nigeria peut encore rester dans le camp adverse.

17:24 - Le premier arrêt de Zidane ! (24') Bensebaini manque totalement sa relance. Les Super Eagles en profitent et Lookman frappe fort au premier poteau mais Zidane réalise une belle parade.

17:22 - Les Fennces s'agacent (22') Nouveau coup de sifflet. Cette fois, c'est Bensebaini qui est sanctionné d'une faute sur le gardien du Nigeria. L'ancien Rennais ne comprend pas et tape de rage sur le sol.

17:21 - Onyemaechi s'en sort bien (21') Le latéral du Nigeria fait une faute grossière pour empêcher Mahrez de progresser. Onyemaechi n'écope pas de carton jaune et c'est un petit miracle.

17:20 - Une entame hachée (20') Ces 20 premières minutes d'Algérie - Nigeria sont marquées par de nombreux coups de sifflets. Les deux équipes sont plutôt indisciplinées jusqu'ici.

17:18 - Le repli de Chaïbi (18') Onyeka a pris son temps pour centrer et cela permet à Chaïbi de contrer et de concéder une touche.

17:16 - Un premier carton (16') Après un peu plus d'un quart d'heure de jeu dans cet Algérie - Nigeria, l'arbitre sévit déjà avec un carton jaune adressé à Zerrouki.

17:14 - La vigilance du Nigeria (15') Belghali s'applique sur ce centre. Ajayi est encore sur la trajectoire et écarte le danger.

17:13 - Osimhen hors-jeu (13') L'ancien Lillois propose un appel en profondeur et est bien servi. Il est finalement pris par la patrouille.