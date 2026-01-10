Egypte - Côte d'Ivoire : des Pharaons réalistes retrouvent le dernier carré, le résumé

Merci à vous d'avoir suivi ce quart de finale avec nous, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances

22:19 - Le résumé, des Pharaons réalistes et implacables

La dernière nation à être parvenue à conserver son titre continental demeure l’Égypte, sacrée une nouvelle fois en 2010. Depuis, aucun champion sortant n’a réussi à briser cette malédiction, et la Côte d’Ivoire n’a pas dérogé à la règle. Favoris annoncés de ce quart de finale face aux Pharaons, les hommes d’Emerse Faé ont cruellement manqué leur rendez-vous avec l’histoire.

Dès l’entame, une bévue défensive ivoirienne a offert à Omar Marmoush l’occasion idéale d’ouvrir le score, l’attaquant se présentant seul face à Fofana pour ajuster le portier (4e, 1-0). Malgré une maîtrise territoriale et une possession de balle à leur avantage, les Éléphants se sont montrés incapables de réagir. Pire encore, ils ont encaissé un second coup dur sur une tête autoritaire de Rabia, à la réception d’un corner parfaitement exécuté par Mohamed Salah (32e, 2-0). La réduction du score, consécutive à un but contre son camp malheureux de Fatouh (41e), laissait espérer un sursaut ivoirien, mais elle ne suffira pas à ébranler des Égyptiens solides, disciplinés et inspirés.

Au retour des vestiaires, le virtuose Achour distilla une offrande au second poteau pour Mohamed Salah, qui n’eut plus qu’à conclure dans le but déserté pour porter le score à 3-1 (52e). La dernière demi-heure prit alors des allures de siège permanent devant la surface égyptienne. Toutefois, seule la frappe de Doué, sur une action confuse, parvint à tromper la vigilance d’un excellent El-Shenawy (73e, 3-2). Malgré plusieurs opportunités franches, par Kessié (64e), Guessand (80e) ou encore Bayo (88e), l’égalisation resta hors de portée des Ivoiriens.

Comme souvent, l’Égypte a su déjouer les pronostics lorsque l’enjeu s’élève et que la pression devient étouffante. Moins expérimentés sur le papier que leurs adversaires ivoiriens, mais tout aussi talentueux et surtout plus réalistes, les Pharaons retrouvent le dernier carré de la CAN pour la troisième fois lors des six dernières éditions. Une qualification incontestable, fruit d’une maîtrise collective et d’un sang-froid exemplaire.