Egypte - Côte d'Ivoire : des Pharaons réalistes retrouvent le dernier carré, le résumé
Grâce à une entame du match parfaite, l'Egypte a su rendre son quart de finale face aux Ivoiriens à sa portée (3-2). Réalistes devant les buts, les coéquipiers de Salah retrouveront le Sénégal en demi-finales
22:22 - Bonne fin de soirée à tous et à toutes !
Merci à vous d'avoir suivi ce quart de finale avec nous, on se retrouve très bientôt sur notre site pour d'autres échéances
???????????? EGYPT ARE THROUGH!— PITCH TREND (@pitchtrend0) January 10, 2026
The Pharaohs defeat Côte d’Ivoire 3–2 and secure a spot in the AFCON semifinals. What a game! ???????? pic.twitter.com/xb2TU2CAhW
22:19 - Le résumé, des Pharaons réalistes et implacables
La dernière nation à être parvenue à conserver son titre continental demeure l’Égypte, sacrée une nouvelle fois en 2010. Depuis, aucun champion sortant n’a réussi à briser cette malédiction, et la Côte d’Ivoire n’a pas dérogé à la règle. Favoris annoncés de ce quart de finale face aux Pharaons, les hommes d’Emerse Faé ont cruellement manqué leur rendez-vous avec l’histoire.
Dès l’entame, une bévue défensive ivoirienne a offert à Omar Marmoush l’occasion idéale d’ouvrir le score, l’attaquant se présentant seul face à Fofana pour ajuster le portier (4e, 1-0). Malgré une maîtrise territoriale et une possession de balle à leur avantage, les Éléphants se sont montrés incapables de réagir. Pire encore, ils ont encaissé un second coup dur sur une tête autoritaire de Rabia, à la réception d’un corner parfaitement exécuté par Mohamed Salah (32e, 2-0). La réduction du score, consécutive à un but contre son camp malheureux de Fatouh (41e), laissait espérer un sursaut ivoirien, mais elle ne suffira pas à ébranler des Égyptiens solides, disciplinés et inspirés.
Au retour des vestiaires, le virtuose Achour distilla une offrande au second poteau pour Mohamed Salah, qui n’eut plus qu’à conclure dans le but déserté pour porter le score à 3-1 (52e). La dernière demi-heure prit alors des allures de siège permanent devant la surface égyptienne. Toutefois, seule la frappe de Doué, sur une action confuse, parvint à tromper la vigilance d’un excellent El-Shenawy (73e, 3-2). Malgré plusieurs opportunités franches, par Kessié (64e), Guessand (80e) ou encore Bayo (88e), l’égalisation resta hors de portée des Ivoiriens.
Comme souvent, l’Égypte a su déjouer les pronostics lorsque l’enjeu s’élève et que la pression devient étouffante. Moins expérimentés sur le papier que leurs adversaires ivoiriens, mais tout aussi talentueux et surtout plus réalistes, les Pharaons retrouvent le dernier carré de la CAN pour la troisième fois lors des six dernières éditions. Une qualification incontestable, fruit d’une maîtrise collective et d’un sang-froid exemplaire.
22:16 - Le tableau des demi-finales
Programme des demi-finales de la CAN 2025
- Mercredi 14 janvier - 18h - Egypte - Sénégal
- Mercredi 14 janvier - 21h - Maroc - Nigeria
22:14 - Salah homme du match
L'attaquant de Liverpool a été élu homme du match de ce quart de finale Egypte - Côte d'Ivoire
The Pharos, led by their King ???? Mohamed Salah, who has received the Man of the Match award, have advanced to the semi-finals. In the semi-finals, Egypt will compete against Senegal, where Mohamed Salah will encounter his former Liverpool teammate, Sadio Mane. #Egypt #Senegal pic.twitter.com/0nYAR7TBse— Mohammed Omar Hussein (@shiinetown) January 10, 2026
21:55 - LES PHARAONS DANS LE DERNIER CARRE
Le tenant du titre est à terre. L'Egypte a su dompter les Elephants (3-2) grâce à une efficacité maximale devant les buts. Les hommes de Hossam Hassan ont su rendre le match facile avec une entame du match réussie. Les Ivoiriens n'ont pas fait assez pour prétendre au dernier carré
21:53 - 94' - Shenawy averti
Le gardien Egyptien est logiquement sanctionné par l'arbitre pour gain de temps
21:52 - 92' - Sortie de Marmoush
L'attaquant de Manchetser City quitte le terrain et laisse sa place au Nantais Mustapha Mohamed
21:50 - 91' - 5 minutes d'espoir
L'arbitre algérien indique 5 minutes du temps additionnel dans cette seconde période
21:48 - 88' - Tête cadrée de Bayo
Tête de l'entrant Ivoirien dans la surface Egyptienne, mais Shenawy est encore une fois sur la trajectoire
21:46 - 87' - Les Egyptiens font le dos rond
Tous les joueurs Egyptiens sont dans leur moitié de terrain et forment deux blocs défensifs très compacts
21:43 - 83' - Décision incompréhensible de l'arbitre
Sur un corner ivoirien, Fathi dégage de la tête encore une fois en corner, mais l'arbitre siffle six mètres
21:40 - 81' - Le but Doué (vidéo)
La Côte d'Ivoire peut encore y croire grâce à une réalisation de Doué. Revivez l'action
[???? LIVE] ???????? #beINCAN2025 #EGYCIV— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 10, 2026
???????????????? La Côte d'Ivoire revient encore dans le match !
Guéla Doué profite d'un cafouillage sur corner pour ramener les Éléphants à un but de l'Égypte d'une sublime aile de pigeon !https://t.co/dNZDaLtNrR
21:39 - 80' - Belle tête de Guessand
Jolie tête décroisée de Evan Guessand, Shenawy assure le coup en interceptant le cuir et ne veut pas prendre de risque
21:38 - 78' - Entrée de Trezeguet
Mahmoud Trezeguet, un temps annoncé forfait, fait son entrée à la place de Achour
21:33 - 73' - DOUE REDUIT LE SCORE (3-2)
Ce match est complètement fou. Les Ivoiriens reviennent à 2-3 grâce à Doué après une remise de la tête de Krasso. La fin de match sera tendue
21:32 - 72' - Le but de Salah (vidéo)
Revivez la belle construction du troisième but Egyptien
[???? LIVE] ???????? #beINCAN2025 #EGYCIV— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 10, 2026
???????????????? Salah et l'Égypte régalent ! Quel but des Pharaons !
3-1 face à la Côte d'Ivoire grâce à son capitaine, servi sur un plateau par Ashour !https://t.co/20UnjNbH5X
21:30 - 70' - Kessié remplacé
Le capitaine Ivoirien laisse sa place à Jean Philippe Krasso pour les vingt dernières minutes
21:28 - 68' - Hossam averti
Le milieu Egyptien écope d'un carton jaune pour un tacle par derrière sur Diomandé
21:24 - 64' - Frappe en pivot de Kessié
Face au manque de solutions dans le jeu placé, les Ivoiriens s'essayent de loin sur de tirs. Franck Kessié, frappe en pivot, mais le ballon passe largement au dessus du cadre
21:22 - 62' - Inao évite la sanction
Malgré un acte d'anti-jeu face à Marmoush, Inao évite le carton. L'arbitre ghorbal lui adresse un avertissement verbal avec le sourire