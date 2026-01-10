DIRECT. Egypte - Côte d'Ivoire : les Ivoiriens se réveillent au bon moment, suivez le match

L'Égypte défie la Côte d'Ivoire, championne en titre, ce samedi soir à Agadir pour le dernier quart de finale de la CAN. Un choc explosif entre deux grandes nations de l'histoire de la compétition.

En direct

20:57 - Le break egyptien (vidéo) En vidéo, le deuxième but Egyptien marqué par Rabia

20:53 - Le but de Marmoush (vidéo) Revivez l'ouverture de score des Egyptiens qui donne le ton de ce match

20:48 - Mi-temps à Agadir L'Egypte s'est montré clinique devant les buts face aux Ivoiriens dans cette première période, mais la réduction de score sur un but contre son camp a relancé les Ivoiriens juste avant la pause (2-1)

20:47 - 45+1' - Deux minutes d'arrêts de jeu Il y aura deux minutes du temps additionnel dans cette première période.

20:40 - 41' - FATOUH TROMPE LES SIENS (2-1) Un but contre son camp de Fatouh après une déviation de la tête de Guessand, relance les Ivoiriens. 2-1 pour l'Egypte mais la Côte d'Ivoire est toujours vivante

20:37 - 36' - Domination stérile Malgré une large possession de balle et une domination territoriale, les Ivoiriens ont du mal à percer le verrou egyptien

20:32 - 32' - RABIA FAIT LE BREAK (2-0) Après un corner parfaitement exécuté par Salah, Rabia saute plus haut que tout le monde et lobe de la tête le gardien adverse. 2-0 pour l'Egypte

20:30 - 30' - SUPERBE ARRET DE SHENAWY Mohamed El Shenawy réalise un arrêt exceptionnel en repoussant la tête d’Evann Guessand, parfaitement servi au point de penalty sur ce coup franc, mais trop axial pour tromper le gardien.

20:23 - 22e - Diomandé tente sa chance Frappe de l'Ivorien mais elle est contrée par la défense egyptienne

20:17 - 16' - Les Ivoiriens sans solutions Evan Ndicka tente une longue ouverture en direction de Yan Diomande, mais la défense adverse, bien en place, repousse le danger.

20:13 - 11' - Marmoush en électron libre Très bon début de match de l'attaquant de Manchester City qui multiplie les courses en attaque et donne du fil à retordre à la défense ivoirienne

20:07 - 7' - Les Ivoiriens tentent de réagir Amad Diallo adresse une belle passe dans la surface, mais la défense parvient à se dégager. La Côte d’Ivoire obtient toutefois un corner et va tenter d’en profiter.

20:05 - 4' - MARMOUSH FRAPPE D'ENTREE (1-0) Quelle entame des Egyptiens. Servi par Emam Ashour dans la surface, Omar Marmoush se crée l’espace nécessaire et ajuste le gardien d’une frappe dans le petit filet droit. 1-0

20:02 - C'est parti ! Début de ce quart de finale entre l'Egypte et la Côte d'Ivoire

19:53 - Entrée des joueurs ! Les 22 acteurs font leur apparition sur le pelouse du Grand Stade d'Agadir

19:49 - Un stade rempli Le Grand Stade d'Agadir est enfin rempli, plus de 45 000 personnes sont présents pour ce quart de finale

19:42 - Une équipe qui ne lâche jamais Emerse Faé, le coach Ivoirien c'est remémoré quelques souvenirs de ces duels antérieurs avec les Pharaons " Même en 2006, c’était exactement pareil. (…) Depuis ma première CAN en 2006, j’ai toujours vu une Egypte qui subit, qui donne toujours l’impression que lorsqu’il y a contact, qu’on les a amputés. Une équipe qui maîtrise son football qui est de déjouer et de punir dès que l’opportunité se présente. (…) C’est l’Egypte que j’attendais. On a toujours l’impression qu’ils sont en difficulté, ça va lâcher, mais ça lâche quasiment jamais. »

19:35 - L'arbitre de la rencontre C'est l'arbitre algérien Mustapha Ghorbal qui dirigera ce dernier quart de finale de la CAN entre l'Egypte et la Côte d'Ivoire

19:28 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ? Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne Bein Sports 1. Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur la plateforme Bein Connect.