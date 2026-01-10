DIRECT. Egypte - Côte d'Ivoire : les Ivoiriens se réveillent au bon moment, suivez le match
L'Égypte défie la Côte d'Ivoire, championne en titre, ce samedi soir à Agadir pour le dernier quart de finale de la CAN. Un choc explosif entre deux grandes nations de l'histoire de la compétition.
20:57 - Le break egyptien (vidéo)
En vidéo, le deuxième but Egyptien marqué par Rabia
???????????????? 2-0 pour l'Égypte face à la Côte d'Ivoire !
20:53 - Le but de Marmoush (vidéo)
Revivez l'ouverture de score des Egyptiens qui donne le ton de ce match
???????????????? L'Égypte ouvre le score d'entrée !
20:48 - Mi-temps à Agadir
L'Egypte s'est montré clinique devant les buts face aux Ivoiriens dans cette première période, mais la réduction de score sur un but contre son camp a relancé les Ivoiriens juste avant la pause (2-1)
20:47 - 45+1' - Deux minutes d'arrêts de jeu
Il y aura deux minutes du temps additionnel dans cette première période.
20:40 - 41' - FATOUH TROMPE LES SIENS (2-1)
Un but contre son camp de Fatouh après une déviation de la tête de Guessand, relance les Ivoiriens. 2-1 pour l'Egypte mais la Côte d'Ivoire est toujours vivante
20:37 - 36' - Domination stérile
Malgré une large possession de balle et une domination territoriale, les Ivoiriens ont du mal à percer le verrou egyptien
20:32 - 32' - RABIA FAIT LE BREAK (2-0)
Après un corner parfaitement exécuté par Salah, Rabia saute plus haut que tout le monde et lobe de la tête le gardien adverse. 2-0 pour l'Egypte
20:30 - 30' - SUPERBE ARRET DE SHENAWY
Mohamed El Shenawy réalise un arrêt exceptionnel en repoussant la tête d’Evann Guessand, parfaitement servi au point de penalty sur ce coup franc, mais trop axial pour tromper le gardien.
20:23 - 22e - Diomandé tente sa chance
Frappe de l'Ivorien mais elle est contrée par la défense egyptienne
20:17 - 16' - Les Ivoiriens sans solutions
Evan Ndicka tente une longue ouverture en direction de Yan Diomande, mais la défense adverse, bien en place, repousse le danger.
20:13 - 11' - Marmoush en électron libre
Très bon début de match de l'attaquant de Manchester City qui multiplie les courses en attaque et donne du fil à retordre à la défense ivoirienne
20:07 - 7' - Les Ivoiriens tentent de réagir
Amad Diallo adresse une belle passe dans la surface, mais la défense parvient à se dégager. La Côte d’Ivoire obtient toutefois un corner et va tenter d’en profiter.
20:05 - 4' - MARMOUSH FRAPPE D'ENTREE (1-0)
Quelle entame des Egyptiens. Servi par Emam Ashour dans la surface, Omar Marmoush se crée l’espace nécessaire et ajuste le gardien d’une frappe dans le petit filet droit. 1-0
19:53 - Entrée des joueurs !
Les 22 acteurs font leur apparition sur le pelouse du Grand Stade d'Agadir
19:49 - Un stade rempli
Le Grand Stade d'Agadir est enfin rempli, plus de 45 000 personnes sont présents pour ce quart de finale
19:42 - Une équipe qui ne lâche jamais
Emerse Faé, le coach Ivoirien c'est remémoré quelques souvenirs de ces duels antérieurs avec les Pharaons " Même en 2006, c’était exactement pareil. (…) Depuis ma première CAN en 2006, j’ai toujours vu une Egypte qui subit, qui donne toujours l’impression que lorsqu’il y a contact, qu’on les a amputés. Une équipe qui maîtrise son football qui est de déjouer et de punir dès que l’opportunité se présente. (…) C’est l’Egypte que j’attendais. On a toujours l’impression qu’ils sont en difficulté, ça va lâcher, mais ça lâche quasiment jamais. »
19:35 - L'arbitre de la rencontre
C'est l'arbitre algérien Mustapha Ghorbal qui dirigera ce dernier quart de finale de la CAN entre l'Egypte et la Côte d'Ivoire
19:28 - Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?
19:21 - Des tirs au but à éviter pour les Éléphants
Sur les trois dernières confrontations entre les deux équipes en Coupe d'Afrique (quart de finale 1998, Finale 2006 et huitième de finale en 2022), l'Egypte s'est qualifié aux tirs au but après un match nul et vierge. Les Ivoiriens savent qu'aller au delà des prolongations ne sera pas forcément en avantage