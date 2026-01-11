Barcelone - Real : "Nous ne sommes pas kamikazes"... Xabi Alonso lâche une bombe sur le retour de Kylian Mbappé

Finale de la Supercoupe d'Espagne au sommet entre le FC Barcelone et le Real Madrid ce dimanche. Pour cette rencontre, Xabi Alonso pourrait compter sur le retour de sa star, Kylian Mbappé.

Respectivement tombeurs de l'Athletic Bilbao (5-0) et de l'Atlético Madrid (2-1), le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvent ce dimanche soir pour une finale de la Supercoupe d'Espagne. Une question cristallise les tensions : est-ce que Kylian Mbappé va jouer ? Blessé depuis plusieurs semaines au genou, l'international français figure dans le groupe madrilène. Interrogé en conférence de présence sur la présence du n°10 au coup d'envoi, Xabi Alonso a donné des nouvelles sur l'état de santé avant de préciser qu'aucun risque ne sera pris : "Il va beaucoup mieux. Avant la Supercoupe, l'idée était qu'il soit prêt juste à temps pour le match contre l'Atlético… Nous avons décidé de ne pas précipiter les choses, mais si nous atteignons la finale, nous envisagerons de le faire jouer. Cela dépendra de son état. C'est une décision que nous devons prendre ensemble, le staff technique, les joueurs et les médecins. Nous devons évaluer le risque, savoir où nous en sommes et ce qui est en jeu. Nous ne sommes pas kamikazes… c'est un risque maîtrisé".

Interrogé sur la potentielle présence de Kylian Mbappé pour cette finale, Hansi Flick n'a pas manqué d'encenser l'attaquant : "À l'heure actuelle, Mbappé est le meilleur attaquant (du monde), il marque beaucoup de buts et c'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur fantastique, qui est vraiment excellent lorsqu'il dispose d'espace derrière la dernière ligne.

"Nous connaissons bien le Barça"

Face aux médias, Xabi Alonso a confié qu'il s'attendait à tous les résultats possibles. Pour l'Espagnol, ses joueurs devront réaliser une belle prestation pour l'emporter : "Tout peut arriver. Nous sommes concentrés sur ce que nous avons à faire et sur la façon de jouer le match de demain". L'entraîneur du Real a ensuite été interrogé sur Pedri et Lamine Yamal, deux joueurs importants du Barça : "Nous connaissons bien le Barça. Il n'y a pas de secrets. Il faut faire un match complet. Il y a beaucoup de joueurs, Pedri est l'un d'entre eux. D'autres sont également importants. Je ne vais pas le découvrir demain. Le niveau qu'il a atteint est fantastique. C'est un joueur différent, mais il ne conditionne pas la préparation du match. C'est un joueur déstabilisant mais l'approche reste la même".

"Une finale, c'est différent"

Bien qu'il connaisse une belle saison avec le FC Barcelone, Hansi Flick ne pense pas que son équipe est favorite pour affronter le Real Madrid : "Tout le monde apprécie beaucoup de disputer une finale contre le Real Madrid. Je veux voir une équipe qui joue comme un tout, qui suit le plan de match. C'est le plus important. Je me concentre uniquement sur mon équipe. Si vous gagnez, vous prenez confiance, c'est logique. Nous pensons toujours positif. J'ai un bon feeling avec mon équipe. Et c'est ce qui compte. Madrid n'est pas mon travail. C'est une équipe fantastique, comme nous. Pour moi, une finale, c'est différent. Et un Clasico aussi. Tout le monde veut voir ce match. Je n'écoute pas ces choses-là, car ce qui m'intéresse, c'est de jouer le match. Non, ce sont des finales. Je l'ai dit au début du tournoi. Il restait deux matchs, mais le plus important était celui des demi-finales. Il n'en reste plus qu'un, la finale. Et ce que je veux voir, c'est une équipe.".

À quelle heure débute Barcelone - Real ?

Le coup d'envoi de la finale de la Supercoupe d'Espagne opposant le FC Barcelone au Real Madrid est prévu dimanche 11 janvier à 20h00 au King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah (Arabie saoudite).

Sur quelle chaîne regarder Barcelone - Real ?

Détenteur des droits TV de la Supercoupe d'Espagne, la Chaîne L'Equipe diffusera le choc entre les Blaugranas et les Merengue.

Comment suivre Barcelone - Real en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Barça et le Real sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous rendre sur la page de la Chaîne L'Equipe.

Quelles sont les compositions probables de Barcelone - Real ?

Barcelone : J.Garcia (G) - Koundé, Cubarsi, Eric Garcia, Balde - De Jong, Pedri - Lamine Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski.

Real : Courtois (G) - Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras - Tchouaméni, Camavinga, Bellingham - Vinicius, Rodrygo, Mbappé.

Quels sont les pronostics de Barcelone - Real ?