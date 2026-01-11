DIRECT. Barcelone - Real : suivez le match

Finale de la Supercoupe d'Espagne au sommet ce dimanche entre le FC Barcelone et le Real Madrid. De retour de blessure, Kylian Mbappé est sur le banc. Suivez le match en direct.

En direct

20:09 - Valverde ne trouve personne (0-0, 9e) Alors que le précédent corner n'a rien donné, le ballon arrive jusqu'à Vinicius. Le Brésilien pousse très loin son ballon et fait la différence à la course sur Jules Koundé. Le n°7 finit par centrer pour Fede Valverde qui remise en une touche pour... Raphinha.

20:08 - Vinicius harangue la foule (0-0, 8e) Première incursion pour Vinicius qui recherche Rodrygo à l'opposé. Finalement, Eric Garcia dévie en corner.

20:07 - Confusion chez l'arbitre (0-0, 7e) Dans le couloir droit, Lamine Yamal élimine Carreras avant de trouver Pedri en retrait qui lui remet. En une touche, le n°10 décale à Koundé qui centre fort. Huijsen dégage devant Lewandowski et l'arbitre siffle un six mètres.

20:06 - Garcia anticipe (0-0, 6e) Long ballon vers Vinicius mais Joan Garcia sort très loin de sa surface pour dégager en touche.

20:05 - Tchouameni à l'affut (0-0, 5e) Sur l'aile droite, Pedri se joue de Gonzalo et repique vers la surface de réparation. Sa passe à destination de Robert Lewandowski est déviée avant qu'Aurélien Tchouameni ne dégage de la tête.

20:05 - Possession pour le Barça (0-0, 4e) Sans surprise, ce sont les hommes de Hansi Flick qui mettent le pied sur le ballon dans cette entame de finale.

20:04 - Asencio évite le corner (0-0, 3e) À la lutte avec Raphinha, Raul Asencio fait l'effort nécessaire pour tacler le ballon en touche et éviter un corner.

20:03 - Passe imprécise (0-0, 2e) Dans l'entrejeu, Pedri recherche Fermin d'une passe en profondeur mais le milieu offensif n'a pas fait l'appel. Courtois laisse filer en six mètres.

20:01 - Premier coup de sifflet (0-0, 1e) Redescendu à hauteur de Pedri et de Jong, Fermin Lopez se retourne sur lui-même et se joue d'Eduardo Camavinga qui fait faute.

20:01 - C'est parti ! (0-0, 1e) Fermin lance le premier Clasico de l'année !

19:58 - Engagement pour le Barça Après le toss entre les capitaines Fede Valverde et Frenkie de Jong, ce sont les Blaugranas qui vont donner le coup d'envoi de la finale de la Supercoupe d'Espagne.

19:57 - Entrée de joueurs Sous un véritable show, les 22 acteurs de la finale de la Supercoupe d'Espagne et le corps arbitral pénètrent sur la pelouse !

19:56 - Le trophée arrive ! Alors que les joueurs s'apprêtent à entrer sur la pelouse, le trophée de la Supercoupe d'Espagne est bien présent !

19:53 - Le spectacle commence ! Un show son et lumières débute à Jeddah en Arabie saoudite, accompagné d'un feu d'artifices et d'un spectacle aérien de drone.

19:50 - Le corps arbitral Ce dimanche soir, José Luis Munuera Montero sera au sifflet de la finale de la Supercoupe d'Espagne. L'Espagnol sera accompagné par Iñigo Prieto López de Ceraín et Antonio Martínez Moreno, arbitres assistants. Adrián Cordero Vega sera le quatrième arbitre, tandis que Daniel Jesús Trujillo Suárez et David Gálvez Rascón seront chargés de la VAR.

19:45 - Plusieurs enjeux Ce soir, le FC Barcelone a l'occasion de conserver sa couronne et remporter sa 16 Supercoupe d'Espagne. En effet, les Blaugranas avaient humilié le Real en finale l'an dernier (5-2). Côté madrilène, la Maison Blanche peut ajouter une 14e Supercoupe à son palmarès.

19:40 - Le Barça favori ? Flick n'est pas d'accord Bien qu'il connaisse une belle saison avec le FC Barcelone, Hansi Flick ne pense pas que son équipe est favorite ce soir : "Tout le monde apprécie beaucoup de disputer une finale contre le Real Madrid. Je veux voir une équipe qui joue comme un tout, qui suit le plan de match. C'est le plus important. Je me concentre uniquement sur mon équipe. Si vous gagnez, vous prenez confiance, c'est logique. Nous pensons toujours positif. J'ai un bon feeling avec mon équipe. Et c'est ce qui compte. Madrid n'est pas mon travail. C'est une équipe fantastique, comme nous. Pour moi, une finale, c'est différent. Et un Clasico aussi. Tout le monde veut voir ce match. Je n'écoute pas ces choses-là, car ce qui m'intéresse, c'est de jouer le match. Non, ce sont des finales. Je l'ai dit au début du tournoi. Il restait deux matchs, mais le plus important était celui des demi-finales. Il n'en reste plus qu'un, la finale. Et ce que je veux voir, c'est une équipe".

19:35 - Victoire madrilène en octobre Cette saison, les deux ogres du football espagnol se sont déjà affrontés. Le 26 octobre, les Madrilènes étaient venus à bout des Catalans au stade Santiago Bernabeu, lors de la 10e journée de la Liga (2-1).

19:30 - Sur quelle chaîne regarder Barcelone - Real ? Détenteur des droits TV de la Supercoupe d'Espagne, la Chaîne L'Equipe diffusera le choc entre les Blaugranas et les Merengue.

19:25 - Les vestiaires sont prêts ! Ce soir, les Blaugranas joueront cette finale avec leur quatrième maillot, tandis que les Merengue revêtiront leur tunique domicile.

19:20 - Communication défaillante au Real ! Plus tôt dans la soirée, le Real Madrid avait communiqué la composition d'équipe avant de changer sa publication. Titulaire au début, Arda Güler est finalement sur le banc, tandis que Gonzalo a profité de cette communication défaillante.

19:17 - Yamal bien titulaire, la compo du Barça ! Pour cette finale, Hansi Flick pourra compter sur ses hommes forts du moment. Joan Garcia est titulaire dans les cages, tout comme Raphinha sur le côté gauche, sans oublier la pépite du football mondial, Lamine Yamal : Joan Garcia (G) - Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Baldé - De Jong, Fermin, Pedri - Yamal, Raphinha, Lewandowski.

19:15 - Flick élogieux envers Mbappé Également questionné sur la potentielle présence de Kylian Mbappé pour cette finale, Hansi Flick avait encensé l'attaquant : "À l'heure actuelle, Mbappé est le meilleur attaquant (du monde), il marque beaucoup de buts et c'est un joueur de classe mondiale. C'est un joueur fantastique, qui est vraiment excellent lorsqu'il dispose d'espace derrière la dernière ligne".

19:10 - Xabi Alonso avait prévenu ! Interrogé en conférence de présence sur la présence du n°10 ce soir, Xabi Alonso avait précisé qu'aucun risque ne serait pris : "Il va beaucoup mieux. Avant la Supercoupe, l'idée était qu'il soit prêt juste à temps pour le match contre l'Atlético… Nous avons décidé de ne pas précipiter les choses, mais si nous atteignons la finale, nous envisagerons de le faire jouer. Cela dépendra de son état. C'est une décision que nous devons prendre ensemble, le staff technique, les joueurs et les médecins. Nous devons évaluer le risque, savoir où nous en sommes et ce qui est en jeu. Nous ne sommes pas kamikazes… c'est un risque maîtrisé".