DIRECT. PSG - Paris FC : Barcola et le PSG poussent dans un derby parisien brouillon, suivez le match

Ce lundi, le Paris Saint-Germain reçoit son voisin du Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France. Suivez le match en direct.

En direct

21:57 - Mi-temps (0-0) C'est la pause au Parc des Princes où les deux clubs parisiens sont dos-à-dos après un premier acte très timide malgré quelques fulgurances du PSG.

21:56 - "Kvara" en une touche (0-0, 45+1e) Dans un temps additionnel de deux minutes, Khvicha Kvaratskhelia reprend un centre en première intention du pied gauche. Nkambadio détourne sur sa ligne.

21:55 - Vitinha audacieux (0-0, 45e) Dans le rond central, Vitinha aperçoit Nkambadio en dehors de sa surface et tente le lob mais le portier du PFC s'envole dans les airs pour repoussser.

21:54 - Pas de sifflet (0-0, 45e) La colère gronde au Parc des Princes ! À vingt-cinq mètres des cages, Khvicha Kvaratskhelia arme une frappe avant d'être contrer par Otavio. Le Géorgien demande un coup franc mais Ruddy Buquet laisse le jeu se continuer.

21:54 - Geubbels fait faute (0-0, 44e) Près de sa surface, Vitinha porte le ballon et se joue de William Geubbels avant que ce dernier ne retienne le Portugais. Faute sifflée par Ruddy Buquet.

21:53 - Coup de sifflet (0-0, 43e) Frappe contrée de Khvicha Kvaratskhelia; Le ballon arrive sur Jules Ikoné qui obtient une faute à la suite d'un pied haut de Senny Mayulu.

21:51 - Lopez mécontent ! (0-0, 41e) Dans le rond central, Maxime Lopez perd son duel physique avec Senny Mayulu. Alors que le milieu du PSG se projette, le capitaine du PFC réclame une faute, en vain.

21:50 - Gory sort ! (0-0, 40e) Blessé depuis la 20e minute de jeu, Alimami Gory cède sa place à Jules Ikoné.

21:49 - Nkambadio pris ! (0-0, 39e) Ballon en profondeur pour Barcola mais Sangui remise en retrait d'une passe à rebond pour son gardien. Piégé par le rebond, Nkambadio dévisse son dégagement qui termine en corner.

21:48 - Kvaratskhelia accroché (0-0, 38e) Lancé en profondeur, Khvicha Kvaratskhelia est fauché vers la surface mais Ruddy Buquet ne siffle pas de faute.

21:46 - Mayulu se rate (0-0, 36e) Bien servi en retrait par Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu manque son contrôle au point de penalty.

21:45 - Camara n'en profite pas (0-0, 35e) À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Bradley Barcola manque son contrôle et perd le ballon. Gory se projette mais il ne peut pas contrôle la passe de Camara, trop forte.

21:44 - Imprécision inhabituelles (0-0, 34e) Nouvelle passe manquée par les joueurs du Paris Saint-Germain. Des imprécisions techniques inhabituelles pour le club de la capitale gêné par le système tactique mis en place par William Geubbels.

21:42 - Cafaro écrase son tir (0-0, 32e) Passe puissante d'Otavio pour Cafaro qui devance Zabarnyi. Le milieu de terrain aperçoit l'appel de Gory dans la surface mais il décide de tenter sa chance. Sa frappe est trop écrasée pour mettre Lucas Chevalier en difficulté.

21:39 - Mbow en patron (0-0, 30e) À la lutte avec Mbow dans le couloir gauche, Khvicha Kvaratskhelia n'obtient finalement pas de corner.

21:38 - Siège du camp adverse (0-0, 29e) Longue phase de possession pour le PSG qui multiplie les passes devant la surface de réparation du PFC.

21:36 - Ramos revient (0-0, 27e) Contrôle trop long de Fabian Ruiz qui perd le ballon. Finalement, Gonçalo Ramos fait un repli défensif pour reprend le cuir dans les pieds de Mbow.

21:35 - Troisième occasion ! (0-0, 25e) Le Paris FC s'en sort bien ! Dans le couloir gauche, Kvaratskhelia fait mine de repartir vers son camp avant de revenir dans le côté fermé. Il trouve Gonçalo Ramos devant la surface qui remise en une touche pour Bradley Barcola. L'ailier enroule une frappe en première intention. Le cuir effleure le poteau gauche de Nkambadio, complètement battu.

21:33 - Nkambadio se reprend ! (0-0, 24e) Le danger se rapproche sur la cage du PFC ! Long ballon en direction de Bradley Barcola mais Nkambadio sort loin de son but. Lobé et pris par la trajectoire, il dégage de la tête mais Gonçalo Ramos tente le lob devant la surface. Nkambadio parvient à repousser le danger.

21:32 - L'illumination de Barcola ! (0-0, 23e) Bradley Barcola proche d'un but fantastique ! Sur le côté gauche, l'ailier envoie un ballon en direction de la cage de Nkambadio. Le ballon file vers le but mais le portier du PFC claque en corner.

21:31 - Ça s'envole pour Gory ! (0-0, 22e) Tout juste revenu sur la pelouse, Gory manque sa frappe ! Festival de Cafaro qui fait le tour de la surface parisienne avant de trouver Gory. Le milieu frappe fort du pied droit au premier poteau mais ce n'est pas cadré.

21:30 - Gory blessé (0-0, 20e) Sur un ballon anodin où il a centré en retrait, Gory reste au sol et semble être touché à la cuisse droite.

21:29 - Tacle précieux (0-0, 19e) Bradley Barcola avait vu l'appel de Senny Mayulu. Dans le rond central, Sangui tacle pour mettre fin à l'attaque parisienne.

21:28 - Gory en retard (0-0, 18e) Faute d'anti-jeu commise par Gory sur Pacho qui s'était projeté.