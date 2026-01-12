PSG - PFC : "C'est comme une finale"... Luis Enrique envoie un message à ses joueurs avant d'affronter le PFC, heure et chaîne TV

Ce lundi, le Paris Saint-Germain reçoit son voisin du Paris FC en 16es de finale de la Coupe de France. Pour ce derby parisien, Luis Enrique ne compte se faire surprendre et connaître l'élimination.

Revenu du Koweit après avoir remporté jeudi le Trophée des Champions dans un match fou contre l'Olympique de Marseille (2-2, 4-1 aux TAB), le Paris Saint-Germain fait déjà son retour. Ce lundi soir, les Parisiens vont disputer leur 16es de finale de Coupe de France face au Paris FC, une équipe qu'ils ont battu le 4 janvier dernier en Ligue 1 (2-1). Après avoir vu Lyon, le Stade Rennais, Lens ou Monaco rejoindre les huitièmes de finale, le PSG veut les imiter et surtout éviter une élimination précoce qui ferait tâche : "On a un avantage en jouant tous les quatre jours et pas tous les dix jours comme eux. Mais en même temps, le problème ce sont les voyages. Il y a peut-être deux heures de décalage horaire mais cinq-six heures de voyage. Mais on reste concentrés sur cette compétition, on aime la Coupe de France. On reste concentrés sur ce match car c'est comme une finale car on peut être éliminés de la compétition", a souligné Luis Enrique.

"Être prêt pour aider ton équipe"

Pour ce match, Luis Enrique pourra reconduire Lucas Chevalier, déterminant face à l'OM dans la semaine. Pas d'autre surprise dans le composition parisienne alors que Zabarnyi et Beraldo pourraient composer la charnière. En attaque, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia devraient épauler Gonçalo Ramos, encensé par son entraîneur en conférence de presse : "A la fin, quand tu signes un contrat avec un grand club comme le PSG, tu ne sais pas combien de temps tu vas jouer. Ta responsabilité c'est d'être prêt pour aider ton équipe et réprésenter ton club. Et c'est ce qu'il fait, comme beauocup de joueurs dans l'équipe. C'est un vrai exemple de ce que doit être un vrai joueur professionnel : tout le temps prêt, pas d'importance s'il est énervé. Il veut jouer plus de minutes, je sais, mais il montre clairement ce qu'un joueur du PSG doit faire et je dois dire que je suis très content d'avoir un joueur comme Gonçalo Ramos. Son nombre de buts est incroyable à chaque saison".

"Jouer un mauvais tour au PSG"

Huit jours après la première confrontation où ses hommes avaient rendu une belle copie défensive et gêné les Parisiens, Stéphane Gilli espère climatiser le Parc des Princes et jouer un mauvais tour au PSG : "Le but est de se qualifier et d'aller le plus loin possible en Coupe, ce serait bien pour le club, les joueurs et la confiance. Le match de L1 a été encourageant. Une qualification serait bien avant les deux matches importants de Championnat à Nantes (le 18 janvier) et la réception d'Angers (le 25). On espère jouer un mauvais tour au PSG mais il faudra être plus juste. J'ai bon espoir de faire quelque chose". Pour cela, il ne pourra pas s'appuyer sur Chergui, blessé lors de la CAN, Ilan Kebbal tout juste éliminé de la CAN avec l'Algérie et Hamari Traoré, également sorti de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Mali.

À quelle heure débute PSG - PFC ?

Le coup d'envoi du match des 16es de finale de la Coupe de France opposant le Paris Saint-Germain au Paris FC est prévu lundi 12 janvier à 21h10 au Parc des Princes à Paris. Ruddy Buquet sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder PSG - PFC ?

Détenteur des droits TV de la Coupe de France, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche des 16es de finale entre les deux clubs parisiens. La rencontre sera également retransmise en clair sur France 3.

Comment suivre PSG - PFC en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match des 16es de finale de la Coupe de France entre le PSG et le PFC sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur France.tv.

Quelles sont les compositions probables de PSG - PFC ?

PSG : Chevalier (G) - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, N.Mendes - Vitinha, J.Neves, Mayulu - Barcola, G.Ramos, Kvaratskhelia.

PFC : Nkambadio (G) - Sangui, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, De Smet - Ikoné, M.Lopez, Camara, Gory - Geubbels. .

