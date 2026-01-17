Rolland Courbis : après ses obsèques, un grand hommage à Marseille où "tout le monde peut venir" lance sa famille

Décédé le 12 janvier, Rolland Courbis va recevoir un hommage populaire à Marseille ce samedi.

L'essentiel Rolland Courbis, ancien entraîneur de Marseille ou encore de Montpellier, est mort le lundi 12 janvier 2026, à l'âge de 72 ans. La "grande gueule" attachante du foot français aurait succombé à une infection pulmonaire, après avoir été affaibli ces derniers mois comme l'indiquent de nombreux témoignages. Mohamed Bouhafsi, ancien journaliste sur RMC, a confirmé que Rolland Courbis était hospitalisé depuis plusieurs jours et que la situation se dégradait de jour en jour.

Les obsèques de Rolland Courbis se sont déroulés à Paris mercredi 14 janvier à l'église de la Madeleine en présence d'une pléiade de stars. Zinedine Zidane était présent et a glissé quelques mots pour celui qui lui a donné le surnom de "Zizou". "C'est quelqu'un qui a compté pour moi. On est là pour lui, pour sa famille. C'est quelqu'un qui était touchant" a glissé l'ancien capitaine des Bleus.

Ce samedi, un grand hommage populaire est organisé chez lui, à Marseille. La cérémonie se déroule "à l’église des Réformés à 15h30", a précisé sa fille Olivia Courbis. "Tout le monde peut venir et l’applaudir à fond. Comme il se doit. Et chanter pour faire du bruit. C’était important de faire cet hommage à Marseille. C’est chez lui. On ne pouvait pas se contenter de Paris." Voir les images Zidane, Larqué, Praud... Les stars présentes aux obsèques de Rolland Courbis

Les fidèles de l'OM appellent également à un "regroupement populaire pour l'accompagner jusqu'à l'église des Réformés". Le rendez-vous est donné au croisement de Belsunce avec la Canebière à 14h45, afin d'accompagner le cercueil jusqu'aux Réformés. "Tous les Marseillais sont conviés à accompagner l'un des nôtres pour lui rendre un dernier hommage et apporter notre soutien à la famille".

En direct

09:00 - L'hommage à Marseille Après Paris, c'est au tour de Marseille de rendre hommage à Coach Courbis. Les supporters de l'OM ont organisé un longue marche avant la cérémonie.

Le parcours de Rolland Courbis

Rolland Courbis a débuté son parcours comme défenseur à l’Olympique de Marseille en 1973 puis est passé par l’AC Ajaccio, l’Olympique lyonnais et l'AS Monaco. Il lancera sa carrière d'entraîneur dès 1983 à Toulon qu’il parviendra à maintenir en Division 1. Il dirigera ensuite notamment les Girondins de Bordeaux d'un certain Zinedine Zidane entre 92 et 94 et retrouvera l'OM pendant deux ans de 1997 à 1999. Il poursuivra sa carrière d'entraîneur jusqu'en 2022 à Ajaccio, Montpellier, Sète, en passant par Alger ou encore Rennes...

Depuis 2005, Rolland Courbis était devenu consultant sur RMC, où il commentait l’actualité du football avec son style direct, ses analyses pédagogiques et son accent marseillais reconnaissable. Il avait sa propre émission "Coach Courbis" pendant plusieurs années. "Sa voix et ses expressions sont devenues familières aux auditeurs des émissions de débat sportif et des soirées de matchs, au point d’en faire l’une des voix du sport emblématiques de la station", a salué RMC.