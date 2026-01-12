Clara Paban, Olivia Courbis : la femme et la fille de Rolland Courbis unies dans le deuil

Discret sur sa vie privé, Rolland Courbis était très attaché à sa famille.

Le sport français est marqué ce lundi 12 janvier par la disparition du coach emblématique et "grande gueule" de RMC, Rolland Courbis. Celui qui a été champion de France avec l'OM ou encore Montpellier, celui qui a été le coach d'un certain Zinedine Zidane à Bordeaux et qui lui a donné son fameux surnom "Zizou", laisse derrière lui une femme et deux enfants.

Clara Paban, la femme journaliste de Rolland Courbis

La femme de Rolland Courbis un visage connu dans les médias. Il s'agit de Clara Paban, journaliste et programmatrice depuis plusieurs années sur les antennes de beIN Sports. Elle était régulièrement présente lors de l'émission hebdomadaire avec Claire Arnoux, "Salon VIP", proposant un quizz sur l'invité et réalisant des happening sur le plateau. Clara Paban soutient la Fondation des femmes, présentée comme une structure de collecte dédiée à l'égalité femmes - hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Avant de rencontrer Clara Paban, Rolland Courbis a été divorcé de la mère de son fils, Stéphane, né le 1er avril 1974 et devenu agent de joueurs. L'ancien défenseur a ensuite fréquenté Maria-Luisa Rizzoli, une comtesse et héritière d'une immense fortune, avant de finalement s'en séparer.

Olivia Courbis, la fille de Courbis est actrice

De son union avec Clara Paban est née une petite fille le 28 février 1993, Olivia Courbis. Sa fille est une personnalité reconnue depuis plusieurs années. Danseuse, passée par un parcours sport-études à Toulon puis Marseille, elle a décidé d'intégrer la prestigieuse Alvin Ailey School à New York.

Olivia Courbis s'est ensuite tournée vers la comédie. "J'ai commencé la danse quand j'avais 8 ans, à Arras en suivant une copine qui en faisait. J'étais super nulle au niveau de la coordination et de la souplesse, mais je me régalais à suivre les mouvements que le professeur nous demandait ", expliquait-elle dans une interview sur le site anima athletica.

Olivia Courbis a également partagé l'affiche avec son père dans le film Quatre Zéros. Avant ce film, elle avait déjà été brièvement vue dans la série d'Olivier Marchal, Pax Massilia en 2023. Elle était aussi à l'affiche du film Le Routard en avril dernier, ainsi que de la deuxième saison de la série Escort Boys en juin dernier. Olivia Courbis fait aussi partie du casting de La petite dernière d'Hafsia Herzi sorti au cinéma en octobre dernier.