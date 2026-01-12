Un gang corse, Zidane, sa famille... Les 1001 vies de Rolland Courbis

Rolland Courbis a été touché par une balle et victime d'un gang corse

Rolland Courbis a frôlé la mort en étant blessé par balle en 1996, à Hyères, lors de l'assassinat de son ami Dominique Rutily, membre présumé de la Brise de mer, un puissant gang corse.
©  SIPA (publiée le 12/01/2026)

Florian Gregoire