"Je suis triste, très ému", l'hommage de Zidane à Rolland Courbis

L'ancienne star des Bleus a rendu hommage à son ancien coach.

La légende du football français ne serait peut être pas la même sans Rolland Courbis. Le coach français, décédé ce lundi 12 janvier a reçu de nombreux hommages depuis l'annonce de sa disparition. Et parmi ces nombreuses marques d'affection, une était attendue, celle de Zinedine Zidane. "Je suis triste, très ému..." a lancé Zizou sur Instagram. Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain; c'était un mec très attachant, entier!", a écrit "Zizou". "En ce moment, je pense à sa famille à qui j'adresse toutes mes condoléances. Repose en paix, Rolland."

Le surnom de Zizou donné par Rolland Courbis

Rolland Courbis avait expliqué l'origine de ce surnom dans un documentaire de L'Equipe. "À Marseille, nous avons des habitudes pour les surnoms : Louis devient Loulou, Didier sera Didou, Marcel se transforme en Celou... Sur le bord du terrain, il n'était pas question que je l'appelle Zi-né-di-ne. Il y avait Yazid, mais je n'aimais pas beaucoup... Je préfère quand un surnom déclenche une certaine affection. Sans le faire exprès, je l'ai appelé Zizou et ça lui est resté. J'en suis très fier et lui en est très content", a expliqué l'ancien coach.