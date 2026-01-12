Xabi Alonso : pourquoi l'entraîneur quitte le Real Madrid ? Ce qui s'est passé en coulisses

Le Real Madrid a annoncé lundi soir le départ de son entraîneur Xabi Alonso. Si le communiqué officiel parle d'une décision prise d'un commun accord, certains livrent une toute autre version des faits.

"Le Real Madrid C.F. annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son aventure en tant qu'entraîneur de l'équipe première", a déclaré lundi 12 janvier le club espagnol dans un communiqué. Et d'ajouter : "Xabi Alonso conservera toujours l'affection et l'admiration de l'ensemble du madridisme, car il est une légende du Real Madrid et a représenté en permanence les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison."

Une annonce qui a toutefois eu l'effet d'un tsunami dans le petit monde du ballon rond. Cette décision arrive en effet moins de 24 heures après la défaite du Real Madrid contre le Barça en Supercoupe d'Espagne. Mais pour de nombreux observateurs, rien ne laissait présager une rupture aussi brutale. Le journaliste d'El Chiringuito, Edu Aguirre, a ainsi affirmé que Xabi Alonso lui-même ne "s'y attendait pas", rapporte FootMercato. "Après le match, on me dit qu'il n'y a rien eu d'étrange dans l'avion. L'équipe est arrivée à Madrid à 6h du matin, il n'y avait aucun signe avant-coureur de ce qui allait se passer. [...] Le vestiaire a été énormément surpris. [...] les joueurs ne se doutaient même pas de qui allait le remplacer." Le Real Madrid a annoncé lundi soir qu'Álvaro Arbeloa prenait sa relève.

Des raisons sportives et extra-sportives

Le journal sportif basé à Madrid, Marca, explique toutefois ce départ en évoquant des raisons à la fois sportives, mais aussi extra-sportives. Concernant les raisons sportives, il y a pour commencer les résultats. Le Real Madrid n'a en effet pas réussi à remporter la Coupe du Monde des Clubs. Mais ce n'est pas tout. Alors que Xabi Alonso promettait du rock'n'roll, celui-ci ne s'est jamais vraiment concrétisé. Pire encore, analyse le média espagnol, le Real Madrid semblait ces derniers temps manquer d'énergie et la condition physique de l'équipe laissait de plus en plus à désirer.

Mais tout n'était pas que de la faute de Xabi Alonso. Le club a aussi fauté en ne fournissant pas à l'entraîneur le meneur de jeu qu'il réclamait. Le départ de Modric, choisi contre la décision de l'entraîneur, a par ailleurs laissé le milieu de terrain madrilène un peu vide. Au-delà des raisons sportives, il y avait aussi l'extra-sportif. Xabi Alonso, qualifié d'entraîneur très interventionniste, n'aurait ainsi pas été accepté par tous les joueurs du Real Madrid à son arrivée, et ce, d'autant plus qu'il prenait la suite du plus décontracté Carlo Ancelotti.

Plusieurs événements comme la mise à l'écart de Vinicius auront témoigné des tensions. Le fait que Xabi Alonso n'ait pas maintenu son soutien aux jeunes joueurs, tels que Güler ou Mastantuono, quand les résultats ont commencé à décliner lui a également été reproché. Et si certains assurent ne rien avoir vu venir, dimanche, c'est déjà un Xabi Alonso plutôt remis en question par son équipe qui était apparu. Alors que l'entraîneur faisait signe à son équipe de faire la haie d'honneur aux Barcelonais qui venaient de l'emporter, Kylian Mbappé a contredit la consigne de Xabi Alonso et c'est finalement le Français que ses coéquipiers ont décidé de suivre.